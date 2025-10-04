सैमसंग ला रहा स्पेशल एडिशन फोल्डबल फोन, कंपनी ने गोल्डन फ्रेम में दिखाई झलक, यह होगा खास samsung galaxy z fold 7 special edition launched date tipped check whats new, Gadgets Hindi News - Hindustan
सैमसंग ला रहा स्पेशल एडिशन फोल्डबल फोन, कंपनी ने गोल्डन फ्रेम में दिखाई झलक, यह होगा खास

Samsung Galaxy Z Fold 7 Special Edition: सैमसंग इस महीने चीन में अपने गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 का एक नया वेरिएंट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, कंपनी ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। यह गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 का एक स्पेशल एडिशन मॉडल होगा। देखें क्या होगा खास…

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 01:34 PM
सैमसंग ला रहा स्पेशल एडिशन फोल्डबल फोन, कंपनी ने गोल्डन फ्रेम में दिखाई झलक, यह होगा खास

Samsung Galaxy Z Fold 7 Special Edition: सैमसंग इस महीने चीन में अपने गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 का एक नया वेरिएंट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, कंपनी ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। यह गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 का एक स्पेशल एडिशन मॉडल होगा, जिसे जुलाई 2025 में भारत और वैश्विक बाजारों में पेश किया गया था। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अपकमिंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 स्पेशल एडिशन का कोडनेम W26 होने की खबर है और इसमें कई बदलाव हो सकते हैं।

सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 स्पेशल एडिशन की लॉन्च डेट

सैमसंग की चीन वेबसाइट के अनुसार, एक नया फोल्डेबल स्मार्टफोन 11 अक्टूबर को स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे (अगर आप भारत में हैं तो दोपहर 1:30 बजे) चीन में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने एक टीजर इमेज शेयर की है, जिसमें यह गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 जैसा ही लग रहा है। इमेज में इसे ब्लैक और रेड कलर में, गोल्डन कलर की फ्रेम के साथ दिखाया गया है।

Samsung Galaxy Z Fold 7 Special Edition

हालांकि स्पेसिफिकेशन अभी भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन कथित गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 स्पेशल एडिशन के गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 के स्लिम वेरिएंट के रूप में आने की उम्मीद है। इसमें थोड़ा बेहतर कैमरा और बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल सकता है।

स्पेशल एडिशन में क्या होगा खास (संभावित)

गौरतलब है कि सैमसंग ने पिछले साल चीन में गैलेक्सी जेड फोल्ड 6 स्पेशल एडिशन लॉन्च किया था। यह पतला और हल्का डिजाइन लेकर आया था, और स्टैंडर्ड मॉडल के कैमरा सिस्टम और डिस्प्ले में सुधार किया गया था। उदाहरण के लिए, सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड स्पेशल एडिशन में 8 इंच की इंटरनल और 6.5 इंच की आउटर स्क्रीन है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में 6.3 इंच की आउटर और 7.60 इंच की इंटरनल स्क्रीन थी। सैमसंग ने मेन वाइड-एंगल शूटर को भी 200 मेगापिक्सेल तक बढ़ा दिया है, जबकि बाकी लेंस पहले जैसे ही हैं।

सैममोबाइल ने बताया कि कथित फोल्डेबल फोन का कोडनेम W26 है और यह संभवतः केवल एक ही देश, चीन में उपलब्ध होगा। गैलेक्सी जेड फोल्ड 6 स्पेशल एडिशन को भी इसी क्षेत्र में सीमित संख्या में लॉन्च किया गया था, और इसके केवल चार से पांच लाख यूनिट ही बनाए जाएंगे।

इस डिवाइस में गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 जैसा ही इंटरनल हार्डवेयर होने की संभावना है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप, 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज शामिल है। यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड वन यूआई 8.0 के साथ लॉन्च हो सकता है।

इस बीच, सैमसंग भी साल के अंत से पहले अपने ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी घोषणा 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित होने वाले एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन (APEC) समिट के दौरान की जा सकती है।

