बड़ी खुशखबरी! लॉन्च प्राइस से 42 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का महंगा फोन, चौंका देगी नई कीमत
Samsung Galaxy Z Flip 5 5G अपने लॉन्च प्राइस से 42 हजार रुपये सस्ता हो सकता है। फोन पर कंपनी 2899 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। आप इस फोन को एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। यह फोन कई शानदार फीचर्स के साथ आता है।
सैमसंग का स्टाइलिश और यूनीक फोन खरीदना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। साल 2023 में लॉन्च हुआ कंपनी का फ्लिप फोन- Samsung Galaxy Z Flip 5 5G अपने लॉन्च प्राइस से 42 हजार रुपये सस्ता हो सकता है। लॉन्च के वक्त फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 99999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 57999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 2899 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। आप इस फोन को एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। सैमसंग का यह फोन कई शानदार फीचर्स के साथ आता है। आइए जानते हैं डीटेल।
सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 5 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 2640 x 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex मेन डिस्प्ले दे रही है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz तक का है। फोन में आपको 720 x 748 पिक्सल रेजॉलूशन वाला 3.4 इंच का एक सुपर AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। यह डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 512जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट ऑफर कर रही है।
फोटोग्राफी के लिए सैमसंग के इस फोन में एलईडी फ्लैश ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 12 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ऐंगल कैमरा दिया गया है। फोन का फ्रंट कैमरा 10 मेगापिक्सल का है। सैमसंग के इस फ्लिप फोन में 3700mAh की बैटरी लगी है। फोन में ऑफर की जा रही यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन 15W की Qi वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 13 पर बेस्ड OneUI 5.1.1 पर काम करता है।
कंपनी का यह फोन IPX8 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। इसमें आपको दमदार साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा। फोल्ड होने पर फोन के डाइमेंशन 85.1 x 71.9 x 15.1 mm और अनफोल्ड रहने पर डाइमेंशन 165.1 x 71.9 x 6.9 mm रहता है। फोन का वजन 187 ग्राम है।
