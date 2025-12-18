Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung galaxy z flip 8 will be slimmer than galaxy z flip 7 with big battery
सैमसंग ला रहा सबसे पतला फ्लिप फोन, पहले से बड़ी होगी बैटरी, सामने आई डिटेल

सैमसंग ला रहा सबसे पतला फ्लिप फोन, पहले से बड़ी होगी बैटरी, सामने आई डिटेल

संक्षेप:

अगर आप भी सैमसंग का फ्लिप फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। सैमसंग ज्यादा स्लिम बॉडी के साथ फ्लिप फोन ला रहा है। हम बात कर रहे हैं Galaxy Z Flip 8 की। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, डिटेल में जानिए

Dec 18, 2025 09:16 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy Z Flip 8

Samsung Galaxy Z Flip 8

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check4.2/7-inch Display Size

₹119999

और जाने

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109999

₹119999

खरीदिये

Oppo Find X9 Pro 5G

Oppo Find X9 Pro 5G

  • checkTitanium Charcoal
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
amazon-logo

₹109999

खरीदिये

discount

6% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹112900

₹119900

खरीदिये

discount

7% OFF

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹115680

₹124999

खरीदिये

अगर आप भी सैमसंग का फ्लिप फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। सैमसंग ज्यादा स्लिम बॉडी के साथ फ्लिप फोन ला रहा है। सैमसंग ने 2025 में Galaxy Z Fold 7 के अल्ट्रा-थिन डिजाइन से सुर्खियां बटोरीं, लेकिन शुरुआती लीक से पता चलता है कि कंपनी अगले साल अपना फोकस फ्लिप लाइनअप पर शिफ्ट कर सकती है। नई अफवाहों के अनुसार, Galaxy Z Flip 8 में कई महत्वपूर्ण अपग्रेड हो सकते हैं। दूसरी ओर, फोल्ड 8 कथित तौर पर ज्यादा पारंपरिक, रिफाइनमेंट-फोकस्ड अपडेट पर कायम रहेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy Z Flip 8

Samsung Galaxy Z Flip 8

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check4.2/7-inch Display Size

₹119999

और जाने

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109999

₹119999

खरीदिये

Oppo Find X9 Pro 5G

Oppo Find X9 Pro 5G

  • checkTitanium Charcoal
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
amazon-logo

₹109999

खरीदिये

discount

6% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹112900

₹119900

खरीदिये

discount

7% OFF

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹115680

₹124999

खरीदिये

स्लिम बॉडी के साथ आएगा फ्लिप 8

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, एक्स पर टिप्स्टर @TheGalox_ का दावा है कि सैमसंग अपकमिंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 के लिए काफी पतली बॉडी पर काम कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई सटीक डाइमेंशन सामने नहीं आया है, लेकिन यह कदम सही लगता है। कंपेरिजन के लिए बता दें कि गैलेक्सी Z Fold 7 फोल्ड होने पर एक बार फोन जैसा लगता है और इसकी मोटाई 8.9 एमएम हो जाती है, जबकि फ्लिप 7 फोल्ड होने पर यह 13.7 एमएम का हो जाता है। Fold 7 के कई स्ट्रक्चरल बदलाव अगले Flip मॉडल में भी लाए जा सकते हैं, जिससे यह काफी ज्यादा आकर्षक बन जाएगा।

लेकिन बैटरी का क्या? टिप्स्टर का कहना है, “यह कई सालों में पहली बार होगा जब बैटरी का साइज उतना ही रहेगा या बढ़ेगा, लेकिन बैटरी पतली हो जाएगी।”

ये भी पढ़ें:नए साल में घर लाएं 65 inch TV, आधी से कम कीमत में मिल रहे ये पांच मॉडल; लिस्ट

दरअसल, मोटाई क्लैमशेल फोल्डेबल फोन के लिए सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है, खासकर जब इसे फोल्ड करके जेब में रखा जाता है। इसमें कोई भी बड़ी कमी रोजाना के इस्तेमाल के लिए एक अच्छा बदलाव होगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7

  • checkBlue Shadow
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹174999

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold

  • checkMoonstone
  • check16GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹172999

खरीदिये

discount

6% OFF

Vivo X Fold 5G

Vivo X Fold 5G

  • checkWhite
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹149998

₹159999

खरीदिये

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro Fold

  • checkObsidian
  • check16 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹172999

और जाने

लीक्स से डिस्प्ले में सुधार का भी पता चलता है, हालांकि डिटेल्स अभी भी सामने नहीं आई हैं। सैमसंग हर साल अपने फोल्डेबल पैनल में लगातार सुधार कर रहा है, इसलिए इसमें क्रीज को और कम करना, बेहतर ड्यूरेबिलिटी, या ब्राइटनेस और एफिशिएंसी में सुधार शामिल हो सकता है।

परफॉर्मेंस के मामले में, उम्मीद है कि गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 सैमसंग के इन-हाउस सिलिकॉन की तरफ बढ़ते कदम को जारी रखेगा। अफवाह है कि यह डिवाइस Exynos 2600 चिप के साथ आएगा, यही चिप शायद गैलेक्सी S26 सीरीज को भी पावर देगी।

लॉन्च टाइमिंग की बात करें तो, Galaxy Z Flip 8 से अभी भी सैमसंग के रेगुलर शेड्यूल को फॉलो करने की उम्मीद है, और यह 2026 के दूसरे हाफ में लॉन्च होगा। फिलहाल इसमें देरी या बड़ी प्रोडक्शन दिक्कतों के कोई संकेत नहीं हैं।

फिर भी, यह लीक साइकिल की अभी शुरुआत है, और डिटेल्स में बदलाव हो सकता है। लेकिन अगर लेटेस्ट अफवाह सच होती है, तो Galaxy Z Flip 8 अपने पिछले मॉडल की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है।

टिप्स्टर का ट्वीट

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Samsung Samsung Galaxy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।