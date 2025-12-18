सैमसंग ला रहा सबसे पतला फ्लिप फोन, पहले से बड़ी होगी बैटरी, सामने आई डिटेल

संक्षेप: अगर आप भी सैमसंग का फ्लिप फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। सैमसंग ज्यादा स्लिम बॉडी के साथ फ्लिप फोन ला रहा है। हम बात कर रहे हैं Galaxy Z Flip 8 की। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, डिटेल में जानिए

Dec 18, 2025 09:16 pm IST

अगर आप भी सैमसंग का फ्लिप फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। सैमसंग ज्यादा स्लिम बॉडी के साथ फ्लिप फोन ला रहा है। सैमसंग ने 2025 में Galaxy Z Fold 7 के अल्ट्रा-थिन डिजाइन से सुर्खियां बटोरीं, लेकिन शुरुआती लीक से पता चलता है कि कंपनी अगले साल अपना फोकस फ्लिप लाइनअप पर शिफ्ट कर सकती है। नई अफवाहों के अनुसार, Galaxy Z Flip 8 में कई महत्वपूर्ण अपग्रेड हो सकते हैं। दूसरी ओर, फोल्ड 8 कथित तौर पर ज्यादा पारंपरिक, रिफाइनमेंट-फोकस्ड अपडेट पर कायम रहेगा।

स्लिम बॉडी के साथ आएगा फ्लिप 8 गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, एक्स पर टिप्स्टर @TheGalox_ का दावा है कि सैमसंग अपकमिंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 के लिए काफी पतली बॉडी पर काम कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई सटीक डाइमेंशन सामने नहीं आया है, लेकिन यह कदम सही लगता है। कंपेरिजन के लिए बता दें कि गैलेक्सी Z Fold 7 फोल्ड होने पर एक बार फोन जैसा लगता है और इसकी मोटाई 8.9 एमएम हो जाती है, जबकि फ्लिप 7 फोल्ड होने पर यह 13.7 एमएम का हो जाता है। Fold 7 के कई स्ट्रक्चरल बदलाव अगले Flip मॉडल में भी लाए जा सकते हैं, जिससे यह काफी ज्यादा आकर्षक बन जाएगा।

लेकिन बैटरी का क्या? टिप्स्टर का कहना है, “यह कई सालों में पहली बार होगा जब बैटरी का साइज उतना ही रहेगा या बढ़ेगा, लेकिन बैटरी पतली हो जाएगी।”

दरअसल, मोटाई क्लैमशेल फोल्डेबल फोन के लिए सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है, खासकर जब इसे फोल्ड करके जेब में रखा जाता है। इसमें कोई भी बड़ी कमी रोजाना के इस्तेमाल के लिए एक अच्छा बदलाव होगा।

लीक्स से डिस्प्ले में सुधार का भी पता चलता है, हालांकि डिटेल्स अभी भी सामने नहीं आई हैं। सैमसंग हर साल अपने फोल्डेबल पैनल में लगातार सुधार कर रहा है, इसलिए इसमें क्रीज को और कम करना, बेहतर ड्यूरेबिलिटी, या ब्राइटनेस और एफिशिएंसी में सुधार शामिल हो सकता है।

परफॉर्मेंस के मामले में, उम्मीद है कि गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 सैमसंग के इन-हाउस सिलिकॉन की तरफ बढ़ते कदम को जारी रखेगा। अफवाह है कि यह डिवाइस Exynos 2600 चिप के साथ आएगा, यही चिप शायद गैलेक्सी S26 सीरीज को भी पावर देगी।

लॉन्च टाइमिंग की बात करें तो, Galaxy Z Flip 8 से अभी भी सैमसंग के रेगुलर शेड्यूल को फॉलो करने की उम्मीद है, और यह 2026 के दूसरे हाफ में लॉन्च होगा। फिलहाल इसमें देरी या बड़ी प्रोडक्शन दिक्कतों के कोई संकेत नहीं हैं।

फिर भी, यह लीक साइकिल की अभी शुरुआत है, और डिटेल्स में बदलाव हो सकता है। लेकिन अगर लेटेस्ट अफवाह सच होती है, तो Galaxy Z Flip 8 अपने पिछले मॉडल की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है।