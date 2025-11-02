10 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का यह स्टाइलिश फोन, कंपनी की वेबसाइट पर बंपर डील

संक्षेप: 8जीबी रैम वाला सैमसंग का यह फोन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 10 हजार रुपये के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। फोन को आप कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन में आपको दो डिस्प्ले के साथ 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा।

सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो कंपनी के ऑफिशियल ई-स्टोर पर आपके लिए कमाल का ऑफर लाइव है। यह धमाकेदार डील Samsung Galaxy Z Flip7 FE पर दी जा रही है। ऑफर में आप इस फोन को सीधे 10 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। 8जीबी रैम + 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 89999 रुपये और 8जीबी रैम + 256जीबी वाले वेरिएंट की कीमत 95999 रुपये है। HDFC या ऐक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 10 हजार रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।

सैमसंग ऐक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले यूजर्स को कंपनी 10 पर्सेंट का कैशबैक दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में सैमसंग का यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 7 FE के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी+ Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex मेन डिस्प्ले दे रही है। इस डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में ऑफर किए जा रहे कवर डिस्प्ले का साइज 3.4 इंच है। यह एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 भी ऑफर कर रही है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इसमें Exynos 2400 चिपसेट देखने को मिलेगा।