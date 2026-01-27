नए अवतार में आया सैमसंग का स्टाइलिश फोन, बेहद खास और यूनीक है लुक

संक्षेप: सैमसंग ने गैलेक्सी Z फ्लिप 7 का ओलंपिक एडिशन (Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition) लॉन्च हो गया है। इस फोन को खासतौर से ओलंपिक और पैरालंपिक विंटर गेम्स मिलानो कॉर्टिना 2026 के लिए डिजाइन किया गया है।

Jan 27, 2026 10:45 am IST

सैमसंग ने गैलेक्सी Z फ्लिप 7 का ओलंपिक एडिशन (Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition) लॉन्च हो गया है। इस फोन को खासतौर से ओलंपिक और पैरालंपिक विंटर गेम्स मिलानो कॉर्टिना 2026 के लिए डिजाइन किया गया है। वर्ल्डवाइड ओलंपिक और पैरालंपिक पार्टनर के तौर पर सैमसंग करीब 90 देशों के लगभग 3800 एथलीटों को यह स्पेशल डिवाइस देगा। इस पहल का उद्देश्य ओलंपिक विलेज में रहने के दौरान कॉम्पिटीटर्स को सपोर्ट करना और उनके एक्सपीरियंस को बेहतर ढंग रिकॉर्ड करने में उनकी मदद करना है।

यूनीक डिजाइन वाला फोन गैलेक्सी Z फ्लिप 7 ओलंपिक एडिशन को 2026 विंटर गेम्स के अनुसार एक यूनीक डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस में सिग्नेचर ब्लू बैक ग्लास लगा है, जो मेजबान देश के 'इटैलियन एज्योर' रंग से मेल खाता है। साथ ही सैमसंग की ब्रैंड आइडेंटिटी को भी दिखाता है। इसके साथ फोन में एक कस्टम गोल्ड मेटल फ्रेम दिया गया है, जो पोडियम पर सफलता हासिल करने के लक्ष्य का प्रतीक है।

पैकेज में एक स्पेशल ट्रांसपेरेंट केस इस पैकेज में एक स्पेशल ट्रांसपेरेंट केस शामिल है, जिसमें गोल्डन लॉरेल पत्ते की आकृति से घिरा एक ब्लू सर्कुलर चुंबक लगा है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो, डिवाइस में एक कस्टम इंटरफेस ऑफर किया जा रहा है। इसमें दिया गया वॉलपेपर स्केट ब्लेड और बर्फ की सतह के बीच के विजुअल इंट्रैक्शन से इंस्पायर्ड है। यह फोन कई सारे एआई फीचर और एथलीट टूल्स जैसे ड्यूल रिकॉर्डिंग, फोटो असिस्ट और इंटरप्रेटल से लैस है। इस फोन का डिस्ट्रीब्यूशन 30 जनवरी से शुरू होगा। फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो ये स्टैंडर्ड गैलेक्सी Z फ्लिप 7 जैसे ही हैं।