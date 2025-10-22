आ गया OLED डिस्प्ले वाला सैमसंग गैलेक्सी XR हेडसेट, हाथों के इशारों से कंट्रोल करेगा ऐप, कीमत इतनी

संक्षेप: Samsung Galaxy XR Headset Launched: सैमसंग ने गैलेक्सी एक्सआर हेडसेट को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत अमेरिका में इसके एकमात्र 16GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 1,799 डॉलर (लगभग 1,58,000 रुपये) रखी गई है।

Samsung Galaxy XR Headset Launched: सैमसंग गैलेक्सी एक्सआर हेडसेट बुधवार को कंपनी के अक्टूबर 2025 गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। इसे सैमसंग के पहले एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) हेडसेट के रूप में लॉन्च किया गया है, जो अंदर लगे दो लेंसों के माध्यम से ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) एलिमेंट्स को वास्तविक दुनिया के वातावरण में इंटीग्रेट करता है। इसमें हैंड ट्रैकिंग की सुविधा है, जिससे यूजर नीचे दिए गए सेंसर की बदौलत विजेट्स और ऐप्स को हाथ के इशारों से कंट्रोल कर सकता है। यह क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन XR2+ जेनरेशन 2 चिपसेट से लैस है, और यह पहला ऐसा डिवाइस है जो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड XR पर चलता है।

इतनी है Samsung Galaxy XR Headset की कीमत सैमसंग गैलेक्सी एक्सआर हेडसेट की कीमत अमेरिका में इसके एकमात्र 16GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 1,799 डॉलर (लगभग 1,58,000 रुपये) रखी गई है। वहीं, दक्षिण कोरिया में इसी 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत KRW 2,690,000 (लगभग 1,65,000 रुपये) रखी गई है।

हालांकि, जो लोग एक साथ पूरी कीमत नहीं देना चाहते, उन्हें कंपनी हेडसेट को 12 महीनों के लिए $149 (करीब 13,000 रुपये) प्रति माह पर खरीदने की सुविधा दे रही है। यह फिलहाल अमेरिका और दक्षिण कोरिया में कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर ही उपलब्ध है। गैलेक्सी एक्सआर हेडसेट केवल सिल्वर शैडो कलर में उपलब्ध है।

Samsung Galaxy XR Headset के स्पेसिफिकेशन्स सैमसंग गैलेक्सी एक्सआर हेडसेट एंड्रॉयड XR प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसमें 27 मिलियन पिक्सेल, 3552x3840 पिक्सेल रिजॉल्यूशन, 6.3-माइक्रोन पिक्सेल पिच और 90 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट वाली माइक्रो-OLED डिस्प्ले है। इसकी स्क्रीन में 95 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट, 109-डिग्री हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू और 100-डिग्री वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू भी है। इसमें गूगल का जेमिनी AI असिस्टेंट भी है।

सैमसंग का नया गैलेक्सी एक्सआर हेडसेट क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन XR2+ जेनरेशन 2 चिपसेट, 16GB रैम और 256GB स्टोरेज से लैस है। इसमें एक मल्टी-कैमरा सेटअप है जो 18 एमएम फोकल लेंथ और f/2.0 अपर्चर के साथ 6.5-मेगापिक्सेल रिजॉल्यूशन में 3D फोटो और वीडियो कैप्चरिंग को सपोर्ट करता है। इसमें दो पास-थ्रू कैमरे भी हैं, जो यूजर्स को सुपरइम्पोज्ड AR एलिमेंट्स के जरिए अपने आस-पास की दुनिया को देखने की सुविधा देते हैं।

सैमसंग गैलेक्सी एक्सआर हेडसेट में छह वर्ल्ड-फेसिंग ट्रैकिंग कैमरे, चार आई-ट्रैकिंग कैमरे, पांच इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट, एक डेप्थ सेंसर और एक फ्लिकर सेंसर भी हैं। यह सुरक्षा के लिए आइरिस रिकग्निशन को भी सपोर्ट करता है। इसमें दो टू-वे स्पीकर सेटअप, एक वूफर और एक ट्वीटर भी है। गैलेक्सी एक्सआर हेडसेट में बीमफॉर्मिंग फीचर के साथ छह-माइक्रोफोन ऐरे भी है।

कनेक्टिविटी के लिए, सैमसंग गैलेक्सी एक्सआर हेडसेट में वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट मौजूद है। कंपनी का दावा है कि यह हेडसेट नॉर्मल यूज में 2 घंटे तक की बैटरी लाइफ और 2.5 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक देता है। यह हेडसेट को पावर देने के लिए एक एक्सटर्नल बैटरी पैक के साथ आता है।