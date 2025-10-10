ऐप्पल को टक्कर देगा सैमसंग का गैलेक्सी XR हेडसेट, सामने आई तस्वीरें, इसमें ढेर सारे कैमरे और सेंसर samsung galaxy xr headset full renders and key specs leaks, Gadgets Hindi News - Hindustan
ऐप्पल को टक्कर देगा सैमसंग का गैलेक्सी XR हेडसेट, सामने आई तस्वीरें, इसमें ढेर सारे कैमरे और सेंसर

Samsung Galaxy XR headset अब किसी से छुपा नहीं है। कंपनी ने जनवरी में अपने अनपैक्ड इवेंट के दौरान इस प्रोजेक्ट का छोटा सा टीजर जारी किया था, लेकिन अब एंड्रॉयडहेडलाइन्स की एक रिपोर्ट के जरिए इसके ऑफिशियल रेंडर और नई डिटेल्स सामने आ गई हैं।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 12:29 PM
Samsung Galaxy XR headset अब किसी से छुपा नहीं है। कंपनी ने जनवरी में अपने अनपैक्ड इवेंट के दौरान इस प्रोजेक्ट का छोटा सा टीजर जारी किया था, लेकिन अब एंड्रॉयडहेडलाइन्स की एक रिपोर्ट के जरिए इसके ऑफिशियल रेंडर और नई डिटेल्स सामने आ गई हैं। इंटरनली प्रोजेक्ट मोहन नाम से जाना जाने वाला यह डिवाइस कथित तौर पर सैमसंग गैलेक्सी एक्सआर हेडसेट के रूप में लॉन्च होगा। देखने से लगता है कि सैमसंग, ऐप्पल के विजन प्रो से डिजाइन के इंस्पिरेशन ले रहा है। इस हेडसेट में दो इंटरनल लेंस, कंफर्टेबल फिट के लिए एक रैपअराउंड "लाइट शील्ड" और पावर के लिए एक एक्सटर्नल बैटरी पैक है, बिल्कुल विजन प्रो की तरह।

हेडसेट में ढेर सारे सेंसर

हेडसेट के आगे और पीछे कैमरे और सेंसर लगे हैं। चार सेंसर फ्रंट ग्लास के नीचे हाथ की ट्रैकिंग के लिए लगे हैं, जबकि नाक के कटआउट के पास दो सर्कुलर सेंसर लोअर फील्ड ऑफ व्यू को ट्रैक करते हैं। सिर के पास एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो दीवारों, फर्श और छत जैसी चीजों का पता लगाता है। अंदर, आपको आंखों की ट्रैकिंग के लिए हर लेंस के पास दो कैमरे मिलते हैं। यह कथित तौर पर आंखों की गति और पुतलियों की स्थिति पर वास्तविक समय में नजर रखने के लिए इन्फ्रारेड एलईडी और एआई का इस्तेमाल करता है।

दोनों डिस्प्ले 4K माइक्रो-एलईडी पैनल बताए जा रहे हैं जिनकी डेंसिटी 4032 पिक्सेल प्रति इंच है, यानी कुल मिलाकर लगभग 29 मिलियन पिक्सेल। इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन XR2+ जेनरेशन 2 चिप है जिसे सैमसंग, क्वालकॉम और गूगल ने मिलकर मिक्स्ड रियलिटी परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज किया है।

इसमें कई सारे माइक्रोफोन भी

सैमसंग ने इसमें कई माइक्रोफोन भी दिए हैं जो आपकी आवाज को बैकग्राउंड के शोर से अलग कर सकते हैं और स्पष्ट बातचीत के लिए दूसरों की आवाज को बेहतर बना सकते हैं। हेड स्ट्रैप में दोनों तरफ स्पीकर हैं, जबकि दाईं ओर नेविगेशन के लिए एक टचपैड भी है। इस पर लॉन्ग टैप करने से कंटेंट रीसेंटर हो जाता है, और दो बार टैप करने पर VR और पासथ्रू मोड के बीच स्विच किया जा सकता है।

ऊपर की तरफ दो फिजिकल बटन हैं: राइट साइड एक "टॉप" बटन जो मेन यूआई को लॉन्च करता है, और लेफ्ट साइड एक वॉल्यूम रॉकर है। कूलिंग के लिए नीचे की तरफ एयर वेंट्स लगे हुए हैं।

यूआई की बात करें तो, ऐप आइकन गैलेक्सी फोन इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए जाने-पहचाने हैं, और इसमें गूगल प्ले स्टोर का पूरा सपोर्ट भी है। सैमसंग गैलेक्सी XR में 3D एनवायरनमेंट में कंट्रोल के लिए कंट्रोलर सपोर्ट भी देगा। कंट्रोलर्स में 6 DoF, एनालॉग स्टिक और हैप्टिक फीडबैक है।

बैटरी लाइफ

अंत में, हेडसेट को कथित तौर पर 2.5 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक और 2 घंटे तक का नॉर्मल यूज टाइम प्रदान करने के लिए रेट किया गया है।

