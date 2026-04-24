अब कलाई पर मिलेगा Galaxy AI का जादू! सस्ते हुए Samsung के लेटेस्ट स्मार्टवॉच, हेल्थ फीचर्स देख हो जाएंगे हैरान
निश्चित रूप से, आपकी निर्देशानुसार पिछले विवरण से कीमतों को हटा दिया गया है। यहाँ सैमसंग गैलेक्सी वॉच के प्रमुख मॉडल्स का संक्षिप्त विवरण है: अमेज़न इंडिया पर सैमसंग गैलेक्सी वॉच को सस्ते में खरीदने का शानदार ऑफर है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सैमसंग गैलेक्सी वॉच के शौकीनों के लिए अप्रैल 2026 एक बेहतरीन समय है, क्योंकि अमेज़न इंडिया पर इसके लेटेस्ट मॉडल्स की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इस सेल में मुख्य आकर्षण Samsung Galaxy Watch 7 है, जो अपने उन्नत 3nm प्रोसेसर और सटीक ड्यूल GPS के साथ स्वास्थ्य ट्रैकिंग को नए स्तर पर ले जाती है। क्लासिक लुक पसंद करने वालों के लिए Galaxy Watch 6 Classic एक शानदार डील है, जिसमें सिग्नेचर रोटेटिंग बेज़ल और प्रीमियम स्टेनलेस स्टील फिनिश मिलती है।
यदि आप सबसे शक्तिशाली और टिकाऊ स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, तो Samsung Galaxy Watch Ultra अब तक के सबसे किफायती दाम पर उपलब्ध है, जो अपनी टाइटेनियम बॉडी और 100 घंटे की बैटरी लाइफ के लिए जानी जाती है। ये सभी घड़ियाँ Wear OS पर चलती हैं, जिससे आपको गूगल प्ले स्टोर के हजारों ऐप्स का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा, HDFC और ICICI बैंक कार्डधारकों के लिए अतिरिक्त कैशबैक और No Cost EMI के विकल्प इस डील को और भी आकर्षक बनाते हैं। चाहे आप फिटनेस फ्रीक हों या टेक लवर, सैमसंग की यह 'प्राइस ड्रॉप' सेल प्रीमियम तकनीक को आपके बजट में लाने का सबसे सही मौका है।
1. Samsung Galaxy Watch8 (40mm, Bluetooth, Graphite) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
Samsung Galaxy Watch 8 (40mm, Bluetooth) सैमसंग की अगली पीढ़ी की प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो अत्याधुनिक तकनीक और स्टाइलिश डिजाइन का एक बेजोड़ संगम है। इसमें पहली बार 3nm प्रोसेसर और Galaxy AI का उपयोग किया गया है, जो इसे पहले से कहीं अधिक तेज और स्मार्ट बनाता है। यह घड़ी न केवल आपकी फिटनेस को ट्रैक करती है, बल्कि इसमें दुनिया का पहला Gemini AI सपोर्ट भी दिया गया है, जो आपकी उत्पादकता को कलाई पर ही नई ऊंचाइयों पर ले जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली प्रोसेसर
एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग
बेहतरीन डिस्प्ले
AI फीचर्स
मजबूत निर्माण
क्यों खोजें विकल्प
भारी AI उपयोग के साथ बार-बार चार्ज करनी
iOS सपोर्ट नहीं
2. Samsung Galaxy Watch8 (44mm, LTE, Graphite) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
सैमसंग ने अपनी नई Galaxy Watch8 के साथ स्मार्टवॉच की दुनिया में एक नया मानक स्थापित किया है। यह वॉच न केवल दिखने में स्टाइलिश और स्लिम है, बल्कि इसमें 3nm प्रोसेसर और Galaxy AI जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप फिटनेस के प्रति उत्साही हैं या अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें दिया गया Gemini AI सपोर्ट इसे आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल परफॉरमेंस
बेहतरीन डिस्प्ले
AI का जादू
एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
हर किसी के बजट में नहीं
इकोसिस्टम निर्भरता
3. Samsung Galaxy Watch6 Classic (Smartchoice) (Black, 47mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep and Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68
Samsung Galaxy Watch6 Classic उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो आधुनिक स्मार्टवॉच फीचर्स के साथ क्लासिक घड़ी वाला लुक पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Rotating Bezel (घूमने वाला बेज़ल) है, जो नेविगेशन को बहुत आसान और प्रीमियम बनाता है। 47mm साइज और LTE कनेक्टिविटी के साथ यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो फोन के बिना भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम डिजाइन
LTE की आजादी
बेहतरीन हेल्थ ट्रैकिंग
सैमसंग वॉलेट
एडवांस्ड स्लीप कोचिंग
क्यों खोजें विकल्प
: BP और ECG जैसे महत्वपूर्ण फीचर्स केवल सैमसंग स्मार्टफोन्स के साथ ही काम करते
बार-बार चार्ज करना
4. Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Green, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG Monitor
Samsung Galaxy Watch7 सैमसंग की सबसे आधुनिक और स्मार्ट घड़ियों में से एक है। इसमें नवीनतम 3nm प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, जो इसे पहले के मुकाबले काफी तेज और कुशल बनाता है। यह घड़ी विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो एक स्लिम, स्टाइलिश और शक्तिशाली डिवाइस चाहते हैं जो Galaxy AI की मदद से उनकी सेहत और दैनिक कार्यों को आसान बना सके।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपरफास्ट प्रोसेसर
Galaxy AI सपोर्ट
स्मार्ट जेस्चर
सटीक ट्रैकिंग
बेहतरीन विजिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित हेल्थ फीचर्स
हर दूसरे दिन चार्ज करने की जरूरत
5. Samsung Galaxy Watch8 Classic (46mm LTE, White) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Stainless Steel | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
Samsung Galaxy Watch8 Classic सैमसंग की सबसे प्रीमियम और शक्तिशाली स्मार्टवॉच है। यह उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो आधुनिक तकनीक के साथ-साथ पारंपरिक घड़ी वाला 'क्लासिक' लुक चाहते हैं। इसमें सिग्नेचर Rotating Bezel की वापसी हुई है और इसे नवीनतम 3nm प्रोसेसर और Galaxy AI (Gemini) से लैस किया गया है। स्टेनलेस स्टील बॉडी और व्हाइट कलर इसे एक बेहद लग्जरी अपील देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-ब्राइट डिस्प्ले
विशाल स्टोरेज
मजबूत बनावट
एडवांस्ड हेल्थ सूट
क्यों खोजें विकल्प
उच्च कीमत
इकोसिस्टम की पाबंदी
6. Samsung Galaxy Watch8 Classic (47mm LTE, Black)_with Other Offers
Samsung Galaxy Watch8 Classic सैमसंग की सबसे एडवांस और प्रीमियम स्मार्टवॉच में से एक है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो रोटेटिंग बेज़ल के साथ क्लासिक स्टाइल और अत्याधुनिक तकनीक का मिश्रण चाहते हैं। इसमें नया 3nm प्रोसेसर और Gemini AI जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे मार्केट की अन्य घड़ियों से अलग बनाते हैं।Samsung Galaxy Watch8 Classic सैमसंग की सबसे एडवांस और प्रीमियम स्मार्टवॉच में से एक है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो रोटेटिंग बेज़ल के साथ क्लासिक स्टाइल और अत्याधुनिक तकनीक का मिश्रण चाहते हैं। इसमें नया 3nm प्रोसेसर और Gemini AI जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे मार्केट की अन्य घड़ियों से अलग बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
रोटेटिंग बेज़ल
Gemini AI सपोर्ट
शानदार डिस्प्ले
एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग
बेहतर परफॉरमेंस
क्यों खोजें विकल्प
महंगा प्रीमियम प्रोडक्ट
पूरा लाभ केवल सैमसंग स्मार्टफोन के साथ
7. Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch - 2025 Version, 47mm, Titanium Blue, LTE (CAD Version & Warranty) - Durable Titanium Casing, Cushion Design, Quick Button, AI-Powered Health Monitoring
Samsung Galaxy Watch Ultra सैमसंग की अब तक की सबसे मजबूत और साहसी स्मार्टवॉच है। इसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो हाइकिंग, स्विमिंग और कठिन बाहरी गतिविधियों के शौकीन हैं। टिटेनियम बॉडी और कुशन डिजाइन के साथ यह घड़ी न केवल प्रीमियम दिखती है, बल्कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को झेलने के लिए भी तैयार है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक मजबूती
लंबी बैटरी लाइफ
क्विक बटन
सटीक नेविगेशन
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा और भारी डिजाइन
प्रीमियम कीमत
1. सबसे सस्ती सैमसंग वॉच कौन सी है?
यदि हम आपके द्वारा दी गई लिस्ट और वर्तमान बाजार की स्थिति को देखें, तो Samsung Galaxy Watch6 Classic (LTE, 47mm) फिलहाल सबसे किफायती (सस्ती) विकल्प है।
कीमत: लगभग 15,999 रूपये से 16,499 रूपये के बीच।
वजह: इस पर भारी डिस्काउंट (लगभग 68%-69%) मिल रहा है, जिससे यह प्रीमियम फीचर्स (जैसे रोटेटिंग बेज़ल और LTE) के बावजूद Watch7 और Watch8 से काफी सस्ती पड़ती है।
2. सैमसंग वॉच ऑफर का दावा कैसे करें?
Bank Offers: भुगतान करते समय Amazon या Samsung की वेबसाइट पर दिए गए विशिष्ट क्रेडिट कार्ड (जैसे ICICI, SBI, या HDFC) का उपयोग करें। डिस्काउंट पेमेंट पेज पर अपने आप दिखाई देगा।
No Cost EMI: यदि आप किश्तों में लेना चाहते हैं, तो पेमेंट के समय No Cost EMI विकल्प चुनें। इसमें ब्याज की राशि डिस्काउंट के रूप में पहले ही घटा दी जाती है।
Cashback: Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड जैसे कार्ड्स पर मिलने वाला कैशबैक आर्डर डिलीवर होने के बाद आपके 'Amazon Pay Balance' में क्रेडिट कर दिया जाता है।
Coupon/Voucher: प्रोडक्ट पेज पर यदि कोई 'Apply Coupon' का बॉक्स दिखे, तो उस पर टिक जरूर करें।
3. मैं अपनी Galaxy Watch 5 को कितनी कीमत में बेच सकता हूँ?
आपकी पुरानी Galaxy Watch 5 की रीसेल वैल्यू उसकी स्थिति और मॉडल पर निर्भर करती है। 2026 के मार्केट के हिसाब से एक अनुमानित कीमत यहाँ दी गई है,
बेहतरीन स्थिति: 5,500 रूपये से 7,500 रूपये के बीच।
औसत स्थिति : 4,000 रूपये से 5,000रूपये के बीच।
एक्सचेंज वैल्यू: यदि आप नई Watch8 या Ultra खरीदते समय इसे Amazon या Samsung स्टोर पर Exchange करते हैं, तो आपको 6,000 रूपये से 8,000 तक की छूट मिल सकती है (बोनस ऑफर के साथ)।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
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एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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