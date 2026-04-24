अब कलाई पर मिलेगा Galaxy AI का जादू! सस्ते हुए Samsung के लेटेस्ट स्मार्टवॉच, हेल्थ फीचर्स देख हो जाएंगे हैरान

Apr 24, 2026 10:36 am IST

निश्चित रूप से, आपकी निर्देशानुसार पिछले विवरण से कीमतों को हटा दिया गया है। यहाँ सैमसंग गैलेक्सी वॉच के प्रमुख मॉडल्स का संक्षिप्त विवरण है: अमेज़न इंडिया पर सैमसंग गैलेक्सी वॉच को सस्ते में खरीदने का शानदार ऑफर है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

सैमसंग गैलेक्सी वॉच के शौकीनों के लिए अप्रैल 2026 एक बेहतरीन समय है, क्योंकि अमेज़न इंडिया पर इसके लेटेस्ट मॉडल्स की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इस सेल में मुख्य आकर्षण Samsung Galaxy Watch 7 है, जो अपने उन्नत 3nm प्रोसेसर और सटीक ड्यूल GPS के साथ स्वास्थ्य ट्रैकिंग को नए स्तर पर ले जाती है। क्लासिक लुक पसंद करने वालों के लिए Galaxy Watch 6 Classic एक शानदार डील है, जिसमें सिग्नेचर रोटेटिंग बेज़ल और प्रीमियम स्टेनलेस स्टील फिनिश मिलती है।

यदि आप सबसे शक्तिशाली और टिकाऊ स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, तो Samsung Galaxy Watch Ultra अब तक के सबसे किफायती दाम पर उपलब्ध है, जो अपनी टाइटेनियम बॉडी और 100 घंटे की बैटरी लाइफ के लिए जानी जाती है। ये सभी घड़ियाँ Wear OS पर चलती हैं, जिससे आपको गूगल प्ले स्टोर के हजारों ऐप्स का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा, HDFC और ICICI बैंक कार्डधारकों के लिए अतिरिक्त कैशबैक और No Cost EMI के विकल्प इस डील को और भी आकर्षक बनाते हैं। चाहे आप फिटनेस फ्रीक हों या टेक लवर, सैमसंग की यह 'प्राइस ड्रॉप' सेल प्रीमियम तकनीक को आपके बजट में लाने का सबसे सही मौका है।

Samsung Galaxy Watch 8 (40mm, Bluetooth) सैमसंग की अगली पीढ़ी की प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो अत्याधुनिक तकनीक और स्टाइलिश डिजाइन का एक बेजोड़ संगम है। इसमें पहली बार 3nm प्रोसेसर और Galaxy AI का उपयोग किया गया है, जो इसे पहले से कहीं अधिक तेज और स्मार्ट बनाता है। यह घड़ी न केवल आपकी फिटनेस को ट्रैक करती है, बल्कि इसमें दुनिया का पहला Gemini AI सपोर्ट भी दिया गया है, जो आपकी उत्पादकता को कलाई पर ही नई ऊंचाइयों पर ले जाता है।

Specifications स्टोरेज 32 GB इंटरनल मेमोरी सेंसर नया BioActive सेंसर (ECG, BP, IHRN, वैस्कुलर लोड) टिकाऊपन 5ATM और IP68 वाटर एवं डस्ट रेजिस्टेंस क्यों खरीदें शक्तिशाली प्रोसेसर एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग बेहतरीन डिस्प्ले AI फीचर्स मजबूत निर्माण क्यों खोजें विकल्प भारी AI उपयोग के साथ बार-बार चार्ज करनी iOS सपोर्ट नहीं

सैमसंग ने अपनी नई Galaxy Watch8 के साथ स्मार्टवॉच की दुनिया में एक नया मानक स्थापित किया है। यह वॉच न केवल दिखने में स्टाइलिश और स्लिम है, बल्कि इसमें 3nm प्रोसेसर और Galaxy AI जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप फिटनेस के प्रति उत्साही हैं या अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें दिया गया Gemini AI सपोर्ट इसे आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

Specifications सुरक्षा 5ATM और IP68 रेटिंग (पानी और धूल से सुरक्षित) सेंसर BioActive सेंसर कनेक्टिविटी LTE (Cellular), Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Dual GPS स्टोरेज 32 GB क्यों खरीदें पावरफुल परफॉरमेंस बेहतरीन डिस्प्ले AI का जादू एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प हर किसी के बजट में नहीं इकोसिस्टम निर्भरता

Samsung Galaxy Watch6 Classic उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो आधुनिक स्मार्टवॉच फीचर्स के साथ क्लासिक घड़ी वाला लुक पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Rotating Bezel (घूमने वाला बेज़ल) है, जो नेविगेशन को बहुत आसान और प्रीमियम बनाता है। 47mm साइज और LTE कनेक्टिविटी के साथ यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो फोन के बिना भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं।

Specifications स्टोरेज 16 GB सुरक्षा IP68 रेटिंग (धूल और पानी से सुरक्षित) बैटरी लाइफ 40 घंटे तक का बैकअप कनेक्टिविटी LTE (सेल्यूलर), Bluetooth, Wi-Fi, NFC (Tap & Pay) क्यों खरीदें प्रीमियम डिजाइन LTE की आजादी बेहतरीन हेल्थ ट्रैकिंग सैमसंग वॉलेट एडवांस्ड स्लीप कोचिंग क्यों खोजें विकल्प : BP और ECG जैसे महत्वपूर्ण फीचर्स केवल सैमसंग स्मार्टफोन्स के साथ ही काम करते बार-बार चार्ज करना

Samsung Galaxy Watch7 सैमसंग की सबसे आधुनिक और स्मार्ट घड़ियों में से एक है। इसमें नवीनतम 3nm प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, जो इसे पहले के मुकाबले काफी तेज और कुशल बनाता है। यह घड़ी विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो एक स्लिम, स्टाइलिश और शक्तिशाली डिवाइस चाहते हैं जो Galaxy AI की मदद से उनकी सेहत और दैनिक कार्यों को आसान बना सके।

Specifications सुरक्षा 5ATM और IP68 (पानी और धूल प्रतिरोधी) AI फीचर्स एनर्जी स्कोर, क्विक रिप्लाई सुझाव, वॉयस-टू-टेक्स्ट समरी सेंसर एन्हांस्ड BioActive सेंसर कनेक्टिविटी LTE (Cellular), Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Dual GPS क्यों खरीदें सुपरफास्ट प्रोसेसर Galaxy AI सपोर्ट स्मार्ट जेस्चर सटीक ट्रैकिंग बेहतरीन विजिबिलिटी क्यों खोजें विकल्प सीमित हेल्थ फीचर्स हर दूसरे दिन चार्ज करने की जरूरत

Samsung Galaxy Watch8 Classic सैमसंग की सबसे प्रीमियम और शक्तिशाली स्मार्टवॉच है। यह उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो आधुनिक तकनीक के साथ-साथ पारंपरिक घड़ी वाला 'क्लासिक' लुक चाहते हैं। इसमें सिग्नेचर Rotating Bezel की वापसी हुई है और इसे नवीनतम 3nm प्रोसेसर और Galaxy AI (Gemini) से लैस किया गया है। स्टेनलेस स्टील बॉडी और व्हाइट कलर इसे एक बेहद लग्जरी अपील देते हैं।

Specifications बैटरी 445 mAh हेल्थ मॉनिटरिंग BP, ECG, IHRN, वैस्कुलर लोड और एंटी-ऑक्सीडेंट इंडेक्स कनेक्टिविटी LTE (सेल्यूलर), Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Dual GPS ऑपरेटिंग सिस्टम Wear OS 6.0 क्यों खरीदें अल्ट्रा-ब्राइट डिस्प्ले विशाल स्टोरेज मजबूत बनावट एडवांस्ड हेल्थ सूट क्यों खोजें विकल्प उच्च कीमत इकोसिस्टम की पाबंदी

Samsung Galaxy Watch8 Classic सैमसंग की सबसे एडवांस और प्रीमियम स्मार्टवॉच में से एक है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो रोटेटिंग बेज़ल के साथ क्लासिक स्टाइल और अत्याधुनिक तकनीक का मिश्रण चाहते हैं। इसमें नया 3nm प्रोसेसर और Gemini AI जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे मार्केट की अन्य घड़ियों से अलग बनाते हैं।Samsung Galaxy Watch8 Classic सैमसंग की सबसे एडवांस और प्रीमियम स्मार्टवॉच में से एक है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो रोटेटिंग बेज़ल के साथ क्लासिक स्टाइल और अत्याधुनिक तकनीक का मिश्रण चाहते हैं। इसमें नया 3nm प्रोसेसर और Gemini AI जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे मार्केट की अन्य घड़ियों से अलग बनाते हैं।

Specifications हेल्थ मॉनिटरिंग BP, ECG, IHRN, वैस्कुलर लोड और एनर्जी स्कोर कनेक्टिविटी LTE (सेल्यूलर), Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Dual GPS बैटरी 445 mAh स्टोरेज 64 GB क्यों खरीदें रोटेटिंग बेज़ल Gemini AI सपोर्ट शानदार डिस्प्ले एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग बेहतर परफॉरमेंस क्यों खोजें विकल्प महंगा प्रीमियम प्रोडक्ट पूरा लाभ केवल सैमसंग स्मार्टफोन के साथ

Samsung Galaxy Watch Ultra सैमसंग की अब तक की सबसे मजबूत और साहसी स्मार्टवॉच है। इसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो हाइकिंग, स्विमिंग और कठिन बाहरी गतिविधियों के शौकीन हैं। टिटेनियम बॉडी और कुशन डिजाइन के साथ यह घड़ी न केवल प्रीमियम दिखती है, बल्कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को झेलने के लिए भी तैयार है।

Specifications हेल्थ फीचर्स AI-पावर्ड एनर्जी स्कोर, एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग कनेक्टिविटी LTE (सेल्यूलर), Bluetooth, Wi-Fi, NFC स्टोरेज 64 GB जीपीएस ड्यूल-फ्रीक्वेंसी GPS (बेहद सटीक लोकेशन) क्यों खरीदें अत्यधिक मजबूती लंबी बैटरी लाइफ क्विक बटन सटीक नेविगेशन क्यों खोजें विकल्प बड़ा और भारी डिजाइन प्रीमियम कीमत

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

1. सबसे सस्ती सैमसंग वॉच कौन सी है? यदि हम आपके द्वारा दी गई लिस्ट और वर्तमान बाजार की स्थिति को देखें, तो Samsung Galaxy Watch6 Classic (LTE, 47mm) फिलहाल सबसे किफायती (सस्ती) विकल्प है।

कीमत: लगभग 15,999 रूपये से 16,499 रूपये के बीच।

वजह: इस पर भारी डिस्काउंट (लगभग 68%-69%) मिल रहा है, जिससे यह प्रीमियम फीचर्स (जैसे रोटेटिंग बेज़ल और LTE) के बावजूद Watch7 और Watch8 से काफी सस्ती पड़ती है।

2. सैमसंग वॉच ऑफर का दावा कैसे करें? Bank Offers: भुगतान करते समय Amazon या Samsung की वेबसाइट पर दिए गए विशिष्ट क्रेडिट कार्ड (जैसे ICICI, SBI, या HDFC) का उपयोग करें। डिस्काउंट पेमेंट पेज पर अपने आप दिखाई देगा।

No Cost EMI: यदि आप किश्तों में लेना चाहते हैं, तो पेमेंट के समय No Cost EMI विकल्प चुनें। इसमें ब्याज की राशि डिस्काउंट के रूप में पहले ही घटा दी जाती है।

Cashback: Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड जैसे कार्ड्स पर मिलने वाला कैशबैक आर्डर डिलीवर होने के बाद आपके 'Amazon Pay Balance' में क्रेडिट कर दिया जाता है।

Coupon/Voucher: प्रोडक्ट पेज पर यदि कोई 'Apply Coupon' का बॉक्स दिखे, तो उस पर टिक जरूर करें।

3. मैं अपनी Galaxy Watch 5 को कितनी कीमत में बेच सकता हूँ? आपकी पुरानी Galaxy Watch 5 की रीसेल वैल्यू उसकी स्थिति और मॉडल पर निर्भर करती है। 2026 के मार्केट के हिसाब से एक अनुमानित कीमत यहाँ दी गई है,

बेहतरीन स्थिति: 5,500 रूपये से 7,500 रूपये के बीच।

औसत स्थिति : 4,000 रूपये से 5,000रूपये के बीच।