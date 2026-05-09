Amazon ने रातों-रात घटाए Galaxy Watch के दाम, इतनी कम कीमत देख रह जाएंगे दंग, स्टॉक खत्म होने से पहले खरीदें
Amazon Great Summer Sale में Samsung Galaxy Watch पर बड़ा प्राइस ड्रॉप मिल रहा है, जिससे प्रीमियम स्मार्टवॉच अब कम कीमत में खरीदी जा सकती है। यह वॉच Dual GPS, 10ATM, IP68, BP और ECG मॉनिटर जैसे एडवांस हेल्थ व फिटनेस फीचर्स के साथ आती है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन ग्रेट समर सेल में Samsung Galaxy Watch की कीमत में भारी कटौती की गई है, जिससे प्रीमियम स्मार्टवॉच खरीदना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। Samsung की यह स्मार्टवॉच शानदार डिजाइन के साथ कई एडवांस हेल्थ और फिटनेस फीचर्स से लैस है। इसमें Dual GPS सपोर्ट दिया गया है, जिससे रनिंग, साइकलिंग और ट्रैकिंग के दौरान बेहद सटीक लोकेशन मिलती है। वहीं 10ATM और IP68 रेटिंग इसे पानी और धूल से सुरक्षित बनाती है, यानी यूजर्स इसे स्विमिंग और आउटडोर एक्टिविटीज में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
Galaxy Watch की सबसे बड़ी खासियत इसका BP और ECG मॉनिटरिंग फीचर है, जो यूजर्स को रियल टाइम हेल्थ डेटा उपलब्ध कराता है। इसके अलावा इसमें हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग और वर्कआउट मोड जैसे कई स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। अमेजन सेल में मिल रहे डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के बाद यह वॉच काफी कम कीमत पर खरीदी जा सकती है। ऐसे में प्रीमियम स्मार्टवॉच खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए यह डील बेहद शानदार साबित हो सकती है।
1. Samsung Galaxy Watch8 (44mm, LTE, Graphite) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
Amazon Great Summer Deal में सैमसंग स्मार्टवॉच भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। प्रीमियम डिजाइन और एडवांस हेल्थ फीचर्स से लैस यह स्मार्टवॉच अब 45% तक की छूट के बाद ₹25,499 में खरीदी जा सकती है। वॉच में नया 3nm प्रोसेसर दिया गया है, जो पहले से ज्यादा तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन देता है। इसके अलावा इसमें Dual GPS, Sapphire Glass और Armor Aluminum बॉडी मिलती है, जिससे यह काफी प्रीमियम और मजबूत बनती है।
Galaxy Watch8 में BP, ECG, Irregular Heart Rate Notification (IHRN) और Vascular Load Monitoring जैसे हेल्थ फीचर्स दिए गए हैं। Samsung ने इसमें Galaxy AI सपोर्ट भी जोड़ा है, जिससे यूजर्स को स्मार्ट हेल्थ इनसाइट्स और बेहतर फिटनेस ट्रैकिंग मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
3nm प्रोसेसर के साथ तेज परफॉर्मेंस
Dual GPS और LTE सपोर्ट
BP, ECG और हार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग
Galaxy AI और Gemini AI सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप हैवी यूज में सीमित हो सकता है
सभी हेल्थ फीचर्स हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं
iPhone यूजर्स के लिए फीचर लिमिटेशन
2. Samsung Galaxy Watch6 Classic (Smartchoice) (Silver, 47mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep and Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68
Amazon Great Summer Deal में भारी छूट के साथ उपलब्ध है। प्रीमियम रोटेटिंग बेजल डिजाइन वाली यह स्मार्टवॉच अब 70% डिस्काउंट के बाद सिर्फ ₹15,499 में खरीदी जा सकती है। Samsung की यह वॉच क्लासिक लुक के साथ एडवांस हेल्थ और स्मार्ट फीचर्स देती है। इसमें BP और ECG मॉनिटरिंग फीचर मिलता है, जिससे यूजर्स अपनी हार्ट हेल्थ पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा Advanced Sleep Coaching और Personalized HR Zone फीचर फिटनेस ट्रैकिंग को और बेहतर बनाते हैं।
Galaxy Watch6 Classic में LTE सपोर्ट दिया गया है, जिससे बिना फोन के भी कॉल, मैसेज और म्यूजिक स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। Wear OS 4.0 पर चलने वाली इस स्मार्टवॉच में Samsung Wallet के जरिए Tap & Pay फीचर भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम Rotating Bezel डिजाइन
BP और ECG मॉनिटरिंग सपोर्ट
LTE कनेक्टिविटी के साथ कॉलिंग सुविधा
40 घंटे तक का बैटरी बैकअप
Samsung Wallet के साथ Tap & Pay फीचर
क्यों खोजें विकल्प
BP और ECG फीचर केवल Samsung स्मार्टफोन पर काम करते हैं
16GB स्टोरेज कुछ यूजर्स के लिए कम लग सकती है
iPhone सपोर्ट नहीं मिलता
3. Samsung Galaxy Watch8 (44mm, LTE, Silver) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
Samsung की यह प्रीमियम स्मार्टवॉच अब 45% तक की छूट के बाद ₹25,499 में खरीदी जा सकती है। वॉच में नया 3nm प्रोसेसर दिया गया है, जो पहले की तुलना में 3 गुना तेज परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। इसके साथ Dual GPS सपोर्ट मिलता है, जिससे आउटडोर एक्टिविटी और फिटनेस ट्रैकिंग के दौरान ज्यादा सटीक लोकेशन ट्रैकिंग मिलती है। Sapphire Glass और Armor Aluminum बॉडी इसे मजबूत और प्रीमियम लुक देती है। Galaxy Watch8 में BP, ECG, IHRN और Vascular Load Monitoring जैसे एडवांस हेल्थ फीचर्स दिए गए हैं। Samsung का नया BioActive Sensor यूजर्स को ज्यादा सटीक हेल्थ और फिटनेस डेटा उपलब्ध कराता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3nm प्रोसेसर के साथ तेज परफॉर्मेंस
Dual GPS और LTE सपोर्ट
BP, ECG और IHRN मॉनिटरिंग
Galaxy AI और Gemini AI फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
हैवी यूज में बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है
कुछ हेल्थ फीचर्स Samsung फोन पर बेहतर काम करते हैं
प्रीमियम कीमत सभी यूजर्स के बजट में नहीं
4. Samsung Galaxy Watch8 Classic (46mm LTE, White) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Stainless Steel | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
Samsung की यह प्रीमियम स्मार्टवॉच 48% छूट के बाद ₹31,499 में खरीदी जा सकती है। क्लासिक रोटेटिंग बेजल डिजाइन और प्रीमियम स्टेनलेस स्टील बिल्ड के साथ आने वाली यह वॉच स्टाइल और परफॉर्मेंस का शानदार कॉम्बिनेशन देती है। इसमें Sapphire Glass प्रोटेक्शन और 3000 nits तक की ब्राइटनेस वाला Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन आसानी से दिखाई देती है।
Galaxy Watch8 Classic में नया 3nm प्रोसेसर मिलता है, जो पहले से ज्यादा तेज स्पीड और बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन देता है। हेल्थ फीचर्स की बात करें तो इसमें BP, ECG, IHRN और Vascular Load Monitoring जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम Rotating Bezel डिजाइन
3nm प्रोसेसर के साथ तेज परफॉर्मेंस
64GB स्टोरेज और LTE सपोर्ट
BP, ECG और IHRN हेल्थ मॉनिटरिंग
Galaxy AI और Gemini AI फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
कीमत सामान्य यूजर्स के लिए ज्यादा हो सकती है
हैवी यूज में बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है
5. Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (47mm, LTE, Titanium Blue)| Upto 100h Battery| 3nm Processor| Dual GPS| Quick Button/Siren| Sapphire Glass| 10ATM and IP68| BP and ECG Monitor| Energy Score and Ages
यह प्रीमियम और रग्ड स्मार्टवॉच अब 29% छूट के बाद ₹49,999 में खरीदी जा सकती है। Titanium Blue कलर में आने वाली यह वॉच खासतौर पर एडवेंचर और फिटनेस पसंद करने वाले यूजर्स के लिए डिजाइन की गई है। इसमें Aero-grade Titanium बॉडी और Sapphire Glass प्रोटेक्शन दिया गया है, जो इसे बेहद मजबूत बनाता है। 10ATM और IP68 रेटिंग के साथ यह वॉच पानी, धूल और कठिन मौसम की परिस्थितियों में भी आसानी से काम कर सकती है।
Galaxy Watch Ultra 2025 में नया 3nm प्रोसेसर मिलता है, जो बेहतर स्पीड और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन प्रदान करता है। कंपनी का दावा है कि यह वॉच एक बार चार्ज करने पर 100 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकती है। इसमें Dual-Frequency GPS सपोर्ट दिया गया है, जिससे आउटडोर एक्टिविटी और ट्रैकिंग ज्यादा सटीक होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
100 घंटे तक का बैटरी बैकअप
3nm प्रोसेसर के साथ तेज परफॉर्मेंस
Dual-Frequency GPS सपोर्ट
BP, ECG और SpO2 हेल्थ मॉनिटरिंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी प्रीमियम है
कुछ हेल्थ फीचर्स Samsung स्मार्टफोन पर बेहतर काम करते हैं
बड़ा 47mm डायल सभी यूजर्स को पसंद नहीं आ सकता
6. Samsung Galaxy Watch 7 (40mm, Green, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG Monitor
यह प्रीमियम स्मार्टवॉच अब ₹28,499 की कीमत में खरीदी जा सकती है। Green कलर और स्लिम फ्लोटिंग डिजाइन के साथ आने वाली यह वॉच काफी स्टाइलिश लुक देती है। कंपनी ने इसमें Sapphire Glass और Armour Aluminum बॉडी का इस्तेमाल किया है, जिससे यह मजबूत और प्रीमियम फील देती है। 1.31 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले 2000 nits ब्राइटनेस के साथ आता है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकती है।
Galaxy Watch 7 में नया 3nm प्रोसेसर दिया गया है, जो बेहतर स्पीड और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन प्रदान करता है। इसमें Dual GPS सपोर्ट मिलता है, जिससे लोकेशन ट्रैकिंग ज्यादा सटीक होती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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