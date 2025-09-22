वाह! सैमसंग Galaxy Watch पर ₹18000 और Galaxy Ring पर ₹15000 की छूट
साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung के वियरेबल्स और स्मार्ट डिवाइसेज को खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका ग्राहकों को फेस्टिव सेल में मिल रहा है। कंपनी की वॉच पर 18 हजार रुपये तक छूट दी गई है।
फेस्टिव सीजन ग्राहकों के लिए बेहतरीन डिस्काउंट्स लेकर आया है और अलग-अलग कैटेगरीज के डिवाइसेज बेहद सस्ते में खरीदने का मौका ग्राहकों को बंपर छूट पर मिल रहा है। अब साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के वियरेबल्स ग्राहकों को करीब 18 हजार रुपये तक की बंपर छूट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इनकी लिस्ट में Galaxy Watch 8 Series के अलावा Watch Ultra और स्मार्ट Galaxy Ring सब शामिल हैं।
Galaxy Watch Ultra
प्रीमियम फीचर्स वाली इस वॉच को अब तक का सबसे बड़ा प्राइस-ड्रॉप मिला है और यह 18,000 रुपये सस्ते में आपकी हो सकती है। इसका ओरिजनल प्राइस वैसे तो 59,999 रुपये है लेकिन इसे 41,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। यह टाइटेनियम बिल्ड और सैफायर ग्लास के साथ आती है।
Galaxy Watch 8 Series
कंपनी की धांसू स्मार्टवॉच सीरीज पर भी अब तक का सबसे बड़ा प्राइस-कट दिया गया है। कंपनी की वॉच 8 सीरीज को 32,999 रुपये के बजाय 22,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है और यह 10,000 रुपये सस्ती मिल रही है।
Galaxy Buds 3 Pro
प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस चाहिए तो इन बड्स को 6000 रुपये सस्ते में खरीदा जा सकता है। इन्हें ग्राहक अब 19,999 रुपये के बजाय 13,999 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं।
Galaxy Buds 2 FE
अफॉर्डेबल प्राइस पॉइंट पर 4000 रुपये की छूट के बाद इन इयरबड्स को सस्ते में खरीदा जा सकता है। ये 12,999 रुपये के बजाय अब केवल 8,999 रुपये कीमत पर मिल रहे हैं।
Galaxy Ring
सैमसंग की स्मार्ट रिंग को बड़ा 15 हजार रुपये का प्राइस-कट दिया गया है। इस रिंग का ओरिजनल प्राइस 38,999 रुपये था और अब इसे 23,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। यह रिंग मल्टिपल साइज में उपलब्ध है।
बता दें, कंपनी इंस्टेंट कैशबैक और अपग्रेड बोनस के साथ इन ऑफर्स का फायदा दे रही है और डिस्काउंट्स लिमिटेड टाइम के लिए दिए जा रहे हैं।