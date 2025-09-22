वाह! सैमसंग Galaxy Watch पर ₹18000 और Galaxy Ring पर ₹15000 की छूट Samsung Galaxy Watch on 18000 rupees and Galaxy Ring on 15000 rupees discount Here are the deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy Watch on 18000 rupees and Galaxy Ring on 15000 rupees discount Here are the deals

वाह! सैमसंग Galaxy Watch पर ₹18000 और Galaxy Ring पर ₹15000 की छूट

साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung के वियरेबल्स और स्मार्ट डिवाइसेज को खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका ग्राहकों को फेस्टिव सेल में मिल रहा है। कंपनी की वॉच पर 18 हजार रुपये तक छूट दी गई है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 01:34 PM
share Share
Follow Us on
वाह! सैमसंग Galaxy Watch पर ₹18000 और Galaxy Ring पर ₹15000 की छूट

फेस्टिव सीजन ग्राहकों के लिए बेहतरीन डिस्काउंट्स लेकर आया है और अलग-अलग कैटेगरीज के डिवाइसेज बेहद सस्ते में खरीदने का मौका ग्राहकों को बंपर छूट पर मिल रहा है। अब साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के वियरेबल्स ग्राहकों को करीब 18 हजार रुपये तक की बंपर छूट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इनकी लिस्ट में Galaxy Watch 8 Series के अलावा Watch Ultra और स्मार्ट Galaxy Ring सब शामिल हैं।

Galaxy Watch Ultra

प्रीमियम फीचर्स वाली इस वॉच को अब तक का सबसे बड़ा प्राइस-ड्रॉप मिला है और यह 18,000 रुपये सस्ते में आपकी हो सकती है। इसका ओरिजनल प्राइस वैसे तो 59,999 रुपये है लेकिन इसे 41,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। यह टाइटेनियम बिल्ड और सैफायर ग्लास के साथ आती है।

ये भी पढ़ें:मात्र 6199 रुपये में लेटेस्ट Smart TV लॉन्च, 55 इंच तक का QLED डिस्प्ले भी

सम्बंधित सुझाव

discount

85% OFF

Meyaar Only for Samsung Galaxy Watch Ultra 2(2025)/Ultra(2024) for Women Men, Magnetic Metal Chain Loop Adjustable Strap Replacement for Samsung Galaxy Watch 7 Ultra/Watch 8 Ultra 47 mm Only (Starlight)

Meyaar Only for Samsung Galaxy Watch Ultra 2(2025)/Ultra(2024) for Women Men, Magnetic Metal Chain Loop Adjustable Strap Replacement for Samsung Galaxy Watch 7 Ultra/Watch 8 Ultra 47 mm Only (Starlight)

  • checkMeyaar Only for Samsung Galaxy Watch Ultra 2(2025)/Ultra(2024) for Women Men
  • checkMagnetic Metal Chain Loop Adjustable Strap Replacement for Samsung Galaxy Watch 7 Ultra/Watch 8 Ultra 47 mm Only (Starlight)
amazon-logo

₹295

₹1999

खरीदिये

discount

37% OFF

ZORBES® Compatible with Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm- Fashion Watch Band, Intergrated Watch Case Design, Rugged TPU Waterproof Sport Watch Band, Adjustable Pin-and-Tuck Closure, Black

ZORBES® Compatible with Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm- Fashion Watch Band, Intergrated Watch Case Design, Rugged TPU Waterproof Sport Watch Band, Adjustable Pin-and-Tuck Closure, Black

  • checkZORBES® Compatible with Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm- Fashion Watch Band
  • checkIntergrated Watch Case Design
  • checkRugged TPU Waterproof Sport Watch Band
amazon-logo

₹852

₹1349

खरीदिये

discount

47% OFF

MOROFY Durable Armor Strap Compatible with Samsung Galaxy Watch 7/8 Ultra Band 47mm, Sturdy Stainless Steel Metal Connector Silicone Strap for Galaxy Watch 7/8 Ultra (2025/2024) - Black

MOROFY Durable Armor Strap Compatible with Samsung Galaxy Watch 7/8 Ultra Band 47mm, Sturdy Stainless Steel Metal Connector Silicone Strap for Galaxy Watch 7/8 Ultra (2025/2024) - Black

  • checkMOROFY Durable Armor Strap Compatible with Samsung Galaxy Watch 7/8 Ultra Band 47mm
  • checkSturdy Stainless Steel Metal Connector Silicone Strap for Galaxy Watch 7/8 Ultra (2025/2024) - Black
amazon-logo

₹1920

₹3599

खरीदिये

discount

33% OFF

Ringke Bezel Styling & Glass Compatible with Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm [Combo] Anti-Scratch Stainless Steel Frame Ring Cover with HD Clear Tempered Glass Screen Protector - 47-96 (ST) Black

Ringke Bezel Styling & Glass Compatible with Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm [Combo] Anti-Scratch Stainless Steel Frame Ring Cover with HD Clear Tempered Glass Screen Protector - 47-96 (ST) Black

  • checkRingke Bezel Styling & Glass Compatible with Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm [Combo] Anti-Scratch Stainless Steel Frame Ring Cover with HD Clear Tempered Glass Screen Protector - 47-96 (ST) Black
amazon-logo

₹2999

₹4499

खरीदिये

Galaxy Watch 8 Series

कंपनी की धांसू स्मार्टवॉच सीरीज पर भी अब तक का सबसे बड़ा प्राइस-कट दिया गया है। कंपनी की वॉच 8 सीरीज को 32,999 रुपये के बजाय 22,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है और यह 10,000 रुपये सस्ती मिल रही है।

Galaxy Buds 3 Pro

प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस चाहिए तो इन बड्स को 6000 रुपये सस्ते में खरीदा जा सकता है। इन्हें ग्राहक अब 19,999 रुपये के बजाय 13,999 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं।

Galaxy Buds 2 FE

अफॉर्डेबल प्राइस पॉइंट पर 4000 रुपये की छूट के बाद इन इयरबड्स को सस्ते में खरीदा जा सकता है। ये 12,999 रुपये के बजाय अब केवल 8,999 रुपये कीमत पर मिल रहे हैं।

ये भी पढ़ें:आधी रात से लाइन में लगकर खरीदे iPhone 17; इतना क्रेजी क्यों हैं भारतीय ग्राहक?

Galaxy Ring

सैमसंग की स्मार्ट रिंग को बड़ा 15 हजार रुपये का प्राइस-कट दिया गया है। इस रिंग का ओरिजनल प्राइस 38,999 रुपये था और अब इसे 23,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। यह रिंग मल्टिपल साइज में उपलब्ध है।

बता दें, कंपनी इंस्टेंट कैशबैक और अपग्रेड बोनस के साथ इन ऑफर्स का फायदा दे रही है और डिस्काउंट्स लिमिटेड टाइम के लिए दिए जा रहे हैं।

Samsung Samsung Galaxy Smartwatch अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.