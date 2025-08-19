घर लाएं ये सैमसंग गैलेक्सी वॉच, भूल जाएंगे लैपटॉप-मोबाइल, मिल रही सस्ती डील samsung Galaxy Watch bumper discount offer Galaxy Watch Ultra Watch6 and more, Gadgets Hindi News - Hindustan
Best Galaxy Watch: वॉच ऐसी होनी चाहिए, जो न सिर्फ दिखने में स्टाइलिश हों, बल्कि एक्यूरेट हेल्थ डिटेल और शानदार फीचर्स दें। ऐसी ही स्मार्टवॉच को सस्ते में खरीदने का मौका है...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 10:00 AM
सैमसंग स्मार्टवॉच का एक मशहूर ब्रांड है। इसकी गैलेक्सी सीरीज के तहत एक से बढ़कर एक स्मार्टवॉच मौजूद हैं। चूंकि सैमसंग स्मार्टवॉच में बाकी स्मार्टवॉच के मुकाबले बेहतर फीचर्स ऑफर किये जाते हैं। साथ ही एक्यूरेट हेल्थ डेटा मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी सीरीज की स्मार्टवॉच को वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि कंपनी ऑफ्टर सेल्स सर्विस के साथ ही लंबी वॉरंटी ऑफर करती है। ऐसे में इन स्मार्टवॉच की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। हालांकि हम आपके लिए कुछ ऐसे सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टवॉच लेकर आए हैं, जिसे आप बाकी जगह से सस्ती कीमत में खरीद सकते हैं..

घर लाएं ये सैमसंग गैलेक्सी वॉच, भूल जाएंगे लैपटॉप-मोबाइल, मिल रही सस्ती डील
यह स्मार्टवॉच हेल्थ और फिटनेस के साथ-साथ स्मार्ट कनेक्टिविटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती है। इसमें BP और ECG मॉनिटरिंग, Contactless Payment और LTE कनेक्टिविटी का सपोर्ट है। इसका डिजाइन स्टाइलिश है और एडवांस्ड स्लीप जैसी हेल्थ ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी इसे और भी पावरफुल बनाती हैं।

Specifications

डिस्प्ले:
1.4 इंच Super AMOLED
स्टोरेज:
16GB इंटरनल, 2GB RAM
कनेक्टिविटी:
LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC

क्यों खरीदें

...

एडवांस्ड हेल्थ फीचर्स

...

बिना फोन के कॉल और मैसेज

...

एडवांस्ड स्लीप कोचिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप सीमित

...

प्राइस थोड़ा ज्यादा

इस स्मार्टवॉच में 3nm प्रोसेसर, डुअल GPS और Sapphire Glass प्रोटेक्शन दिया गया है। इसका 1.47 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले 2000 nits ब्राइटनेस के साथ आता है, जो शानादर आउटडोर में भी क्लियर विजिबिलिटी देता है। साथ ही इसका इन्हैंस बॉयोएक्टिव सेंसर, बीपी, ईसीजी , SpO2 और AI पॉवर्ड हेल्थ फीचर मॉनिटर इसे एक एडवांस्ड हेल्थ और फिटनेस साथी बनाता है। साथ ही Galaxy AI असिस्टेंट और डबल पिंच जेस्चर जैसी स्मार्ट फीचर्स इसे और पावरफुल बनाते हैं।

Specifications

डिस्प्ले:
1.47 इंच सुपर एमोलेड
स्टोरेज:
32GB इंटरनल, 2GB RAM
कनेक्टिविटी:
LTE, Wi-Fi, NFC, Bluetoot

क्यों खरीदें

...

3nm प्रोसेसर और डुअल GPS

...

फास्ट और एक्यूरेट परफॉर्मेंस

...

Gesture Control फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप लिमिटेड

...

iOS डिवाइसेस के साथ कम्पैटिबल नहीं

यह एक अल्ट्रा-प्रिमियम स्मार्टवॉच है, जो टाइटेनियम बिल्ड और सैफायर ग्लास के साथ आती है। इसमें 3nm प्रोसेसर और ड्यूल-फ्रीक्वेंसी GPS दिया गया है, जो स्मूद परफॉर्मेंस और सटीक ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है। 100 घंटे तक की बैटरी, क्विक बटन, इमरजेंसी सायरन और 10ATM + IP68 वॉटर रेजिस्टेंस इसे एडवेंचर और आउटडोर एक्टिविटी के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

Specifications

डिस्प्ले:
1.5 इंच सुपर एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले
बैटरी
550mAh
बिल्ड:
टाइटेनियम + सैफायर ग्लास

क्यों खरीदें

...

100 घंटे तक की बैटरी बैकअप

...

सैफायर ग्लास और टाइटेनियम बॉडी से अल्ट्रा-ड्यूरेबल डिजाइन

...

क्विक बटन और इमरजेंसी सायरन

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत ज्यादा है

...

कॉम्पैक्ट कलाई के लिए थोड़ा बड़ा लग सकता है

यह वॉच Wear OS 4.0 पर चलती है। इसमें सैफायर क्रिस्टल ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी दी गई है, जो इसे स्टाइलिश और टिकाऊ बनाती है। हेल्थ फीचर्स में BP और ECG मॉनिटरिंग, एडवांस्ड स्लीप कोचिंग और पर्सनलाइज्ड HR जोन शामिल हैं। वॉच IP68 और 5ATM रेटिंग के साथ यह डिवाइस डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंट है।

Specifications

डिस्प्ले
1.5 इंच सुपर एमोलेड
बिल्ड:
सैफायर क्रिस्टल ग्लास, आर्मर एल्युमिनियम
कनेक्टिविटी
Bluetooth, Wi-Fi

क्यों खरीदें

...

BP और ECG जैसी एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग

...

सैफायर ग्लास + आर्मर एल्युमिनियम का प्रीमियम बिल्ड

...

Contactless Tap & Pay

क्यों खोजें विकल्प

...

iOS डिवाइसेस के साथ कम्पैटिबल नहीं

...

बैटरी बैकअप सीमित

...

USB चार्जिंग

यह एक अल्ट्रा-स्लिम और स्टाइलिश स्मार्टवॉच है, जिसमें सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। यह Wear OS 6.0 पर चलती है और 3nm प्रोसेसर से लैस है, जो 3X तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन देता है। डिवाइस में Super AMOLED डिस्प्ले है, जो 3000 निट्स ब्राइटनेस के साथ धूप में भी आसानी से पढ़ा जा सकता है।

Specifications

डिस्प्ले
Super AMOLED
बैटरी
325mAh
प्रोसेसर
3nm चिपसेट

क्यों खरीदें

...

3nm प्रोसेसर

...

एडवांस्ड हेल्थ फीचर्स

...

ब्राइटनेस और सैफायर ग्लास प्रोटेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

iOS कम्पैटिबिलिटी नहीं

...

बैटरी कैपेसिटी 325mAh

इसमें सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बिल्ड दी गई है, जो इसे बेहद मजबूत बना देती है। साथ ही इसमें 1.31 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो 2000 निट्स ब्राइटनेस तक सपोर्ट करता है, जिससे धूप में भी क्लियर विजिबिलिटी मिलती है। यह 3nm प्रोसेसर और Enhanced BioActive Sensor के साथ आता है जो हेल्थ और फिटनेस मॉनिटरिंग को और एडवांस्ड बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
1.31 इंच सुपर एमोलेड
बैटरी
300mAh
प्रोसेसर
3nm चिपसेट, Dual GPS
स्टोरेज
32GB इंटरनल

क्यों खरीदें

...

Dual GPS

...

AI-सपोर्टेड हेल्थ ट्रैकिंग

...

बेहतर स्मार्ट एक्सपीरियंस

क्यों खोजें विकल्प

...

300mAh बैटरी हैवी यूज

...

iOS कम्पैटिबिलिटी नहीं है

यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है जो हेल्थ और फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। इसमें ब्लड प्रेश और ईसीजी मॉनिटरिंग, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट , और एलटीई कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आप बिना फोन के भी कॉल, मैसेज और म्यूजिक स्ट्रीमिंग का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही इसमें एडवांस्ड स्लीप कोचिंग और पर्सनलाइज्ड एचआर जोन अलर्ट्स का सपोर्ट भी है, जिससे फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग और भी आसान हो जाती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.5 इंच Super AMOLED
स्टोरेज
16GB, RAM 2GB
कनेक्टिविटी
LTE, Bluetooth 5.3

क्यों खरीदें

...

BP और ECG मॉनिटरिंग

...

एडवांस्ड हेल्थ फीचर्स

...

LTE सपोर्ट

...

कॉन्टैक्टलेस पेमेंट

...

एडवांस्ड स्लीप कोचिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप लिमिटेड

...

सिर्फ एंड्रॉइड के साथ कम्पैटिबल

...

प्राइस सेगमेंट थोड़ा हाई

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

