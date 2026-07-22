आ गई सैमसंग की 'लोहालाट' Watch Ultra 2, न गिरने पर टूटेगी न पानी में खराब होगी; इतनी है कीमत
Samsung Galaxy Watch Ultra 2 और Samsung Galaxy Watch 9 को भी गैलेक्सी अनपैक्ड जुलाई 2026 इवेंट में लॉन्च किया है। वॉच मजबूत बॉडी और वॉटर रेजिस्टेंट डिजाइन के साथ आती है। देखें अलग-अलग वॉच की कीमत और खासियत
सैमसंग ने गैलेक्सी अनपैक्ड जुलाई 2026 इवेंट में तीन फोल्डेबल स्मार्टफोन के साथ दो नई स्मार्टवॉच भी लॉन्च की हैं। दरअसल, कंपनी ने Samsung Galaxy Watch Ultra 2 और Samsung Galaxy Watch 9 को भी लॉन्च किया है। गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2, गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा की जगह लेती है, जिसे जुलाई 2024 में भारत और दूसरे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2 में 47mm का चेसिस है, जिसमें स्क्वरकल-शेप का डायल है। इसके अलावा, लेटेस्ट गैलेक्सी वॉच 9 अपने पिछले मॉडल्स के मुकाबले बेहतर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के साथ आती है। वॉच लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वियर एलीट चिपसेट, एमोलेड डिस्प्ले, AI-पावर्ड वेलनेस फीचर्स और भी बहुत कुछ मिलता है।
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Samsung Galaxy Watch Ultra 2 की कीमत और ऑफर
सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2 की कीमत $699.99 (लगभग 68,000 रुपये) है, जो इसके एकमात्र 47mm डायल और ब्लूटूथ + LTE वर्जन के लिए है। नई स्मार्टवॉच कुछ ग्लोबल मार्केट में इस महीने से सैमसंग ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2 मरीन बैंड, पीकफॉर्म बैंड, ट्रेल बैंड, स्पोर्ट्स बैंड, मिस्टी बैंड और फैब्रिक बैंड ऑप्शन के साथ आती है। वहीं, स्मार्टवॉच टाइटेनियम ग्रे और टाइटेनियम सिल्वर कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध होगी।
Samsung Galaxy Watch 9 की कीमत और ऑफर
स्मार्टवॉच आज से कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, जबकि आम तौर पर इसकी उपलब्धता बाद में शुरू होगी। गैलेक्सी वॉच 9, 40mm और 44mm साइज में आती है। 40mm मॉडल ग्रेफाइट और क्रीम कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जबकि 44mm वेरिएंट ग्रेफाइट और सिल्वर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। कंपनी ने गैलेक्सी वॉच 9 के साथ वॉच बैंड की एक नई रेंज भी पेश की है, जिसमें स्पोर्ट्स, मिस्टी और फैब्रिक बैंड शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी लेटेस्ट स्मार्टवॉच की खरीद के साथ योग्य मार्केट में 60-दिन का स्ट्रावा प्रीमियम ट्रायल और दो महीने का iFIT ट्रायल दे रही है।
Samsung Galaxy Watch Ultra 2 की खासियत
सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2, वनयूआई 9 वॉच के साथ आती है, जो वियर ओएस 7 पर बेस्ड है। यह एंड्रॉयड 13 या उससे नए वर्जन वाले वॉच के साथ कम्पैटिबल है और इसमें 1.5GB से ज्यादा रैम है। कंपनी का दावा है कि यह IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस, 10ATM, EN13319, और MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी रेटिंग के साथ आती है। स्मार्टवॉच में एक बायोएक्टिव सेंसर लगा है जो बायोमेट्रिक डेटा के लिए लगातार हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग को इनेबल करता है, जिसे बाद में “प्रोएक्टिव रिकमेन्डेशन” में बदला जाता है।
इसके अलावा, सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2 में अब स्लीप एपनिया फीचर भी है, जो नींद के दौरान सांस लेने में दिक्कत के बारे में बताता है। ऑनबोर्ड सेंसर की लिस्ट में एक बायो-सिग्नल सेंसर, एक इलेक्ट्रिकल हार्ट सेंसर, एक टेम्परेचर सेंसर, एक एक्सेलेरोमीटर, एक बैरोमीटर, एक जायरोस्कोप, एक जियोमैग्नेटिक सेंसर और एक लाइट सेंसर भी शामिल हैं। हेल्थ ट्रैकिंग के लिए, यह हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड-ऑक्सीजन लेवल ट्रैकिंग और स्लीप ट्रैकिंग देगा, साथ ही शोर वाले माहौल के लिए अलर्ट भी दिखाएगा।
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सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2 में 1.52-इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो 5000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और सफायर क्रिस्टल प्रोटेक्शन देता है। स्मार्टवॉच क्वालकॉम के पेंटा-कोर स्नैपड्रैगन वियर एलीट चिपसेट से चलती है, साथ ही 2GB रैम और 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज भी है। इसमें 800mAh की बैटरी है जो WPC-बेस्ड वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वॉच में कनेक्टिविटी के लिए LTE, ब्लूटूथ 6.0, डुअल-बैंड वाई-फाई, एनएफसी और जीपीएस को भी सपोर्ट करता है। लगभग 61.5 ग्राम वजनी इस वॉच का साइज 47.4 x 47.1 x 10.7mm है।
Samsung Galaxy Watch 9 की खासियत
सैमसंग गैलेक्सी वॉच 9 में सुपर एमोलेड ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले है। 44mm मॉडल में 1.47-इंच का डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 480x480 पिक्सेल है, जबकि 40mm वेरिएंट में 1.34-इंच का पैनल है जिसका रिजॉल्यूशन 438x438-पिक्सेल है। दोनों डिस्प्ले 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और सफायर क्रिस्टल ग्लास प्रोटेक्शन देते हैं। स्मार्टवॉच क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन वियर एलीट (SDW6100) प्रोसेसर पर चलती है जो 3nm प्रोसेस पर बना है। वॉच में 2GB रैम और 32GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है। यह वियर OS 7 पर चलता है जिसके ऊपर वन UI 9 वॉच यूजर इंटरफेस है।
कंपनी ने लेटेस्ट स्मार्टवॉच में ढेर सारे हेल्थ और फिटनेस सेंसर जोड़े हैं। गैलेक्सी वॉच 9 एक नए बायोएक्टिव सेंसर के साथ आती है, जो एक ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, एक इलेक्ट्रिकल हार्ट सिग्नल सेंसर और एक बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस सेंसर को जोड़ता है। इसमें सटीक हेल्थ ट्रैकिंग के लिए एक टेम्परेचर सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, जायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक सेंसर और एम्बिएंट लाइट सेंसर भी शामिल हैं। कंपनी ने गैलेक्सी वॉच 9 के साथ कई नए AI-पावर्ड वेलनेस फीचर्स पेश किए हैं। इनमें हार्ट हेल्थ स्कोर, फिटनेस इंडेक्स, डेली कार्डियो लोड, वाइटल्स, हियरिंग और एक अपडेटेड स्लीप एपनिया फीचर शामिल हैं।
वॉच के 44mm मॉडल में 445mAh की बैटरी और 40mm वर्जन में 390mAh की बैटरी है। यह WPC-बेस्ड फास्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वॉच में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में LTE, ब्लूटूथ 6.0, डुअल-बैंड वाई-फाई, एनएफसी, और डुअल-फ्रीक्वेंसी जीपीएस (L1+L5) शामिल हैं। स्मार्टवॉच को ड्यूरेबिलिटी के लिए 5ATM, IP68, और MIL-STD-810H रेटिंग मिली है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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