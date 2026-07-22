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आज है Samsung का बड़ा इवेंट, लॉन्च होने वाले हैं Flip, Foldable फोन और Smartwatch; जानें फोन की खूबियां, ऐसे देखें LIVE

By Himani Gupta
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Samsung का सबसे बड़ा Galaxy Unpacked Event आज है। इवेंट में Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8, नई Galaxy Watch 9 सीरीज और Galaxy AI फीचर्स लॉन्च हो सकते हैं। जानें भारत में लाइव स्ट्रीम कब और कहां देखें, साथ ही फोन के फीचर्स की डिटेल्स।

आज है Samsung का बड़ा इवेंट, लॉन्च होने वाले हैं Flip, Foldable फोन और Smartwatch; जानें फोन की खूबियां, ऐसे देखें LIVE

Samsung Galaxy Unpacked 2026: सैमसंग आज एक बारे इवेंट में कई सारे फोन और वॉच लॉन्च करने जा रहा है। हर साल होने वाला यह इवेंट कंपनी का सबसे बड़े लॉन्च इवेंट्स है, जहां नए Galaxy स्मार्टफोन, फोल्डेबल डिवाइस, स्मार्टवॉच और अन्य प्रीमियम प्रोडक्ट्स पेश किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार कंपनी अपने नए Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8 के साथ नई Galaxy Watch 9 और Galaxy Watch Ultra 2 से भी पर्दा उठा सकती है। इसके अलावा Samsung अपने AI इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए नए Galaxy AI फीचर्स की झलक भी दिखा सकता है।

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Samsung Galaxy Unpacked 2026 इवेंट का टाइम और कहां देखें

Samsung का Galaxy Unpacked 2026 इवेंट को कंपनी इस बार इवेंट को लंदन से होस्ट कर रही है। भारत में यह इवेंट शाम 6:30 बजे (IST) से लाइव देखा जा सकेगा। Samsung की आधिकारिक वेबसाइट, Samsung के आधिकारिक YouTube चैनल, Samsung Newsroom, Samsung के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकेगा। लाइव स्ट्रीमिंग सभी के लिए मुफ्त होगी और किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी।

Samsung Galaxy Z Fold 8 के फीचर्स (संभावित )

Samsung Galaxy Z Fold 8 को कंपनी पहले से ज्यादा पतला और हल्का डिजाइन दे सकती है। इसमें बड़ा 8 इंच का फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले और करीब 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले मिल सकता है। फोन में Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy प्रोसेसर दिए जाने की उम्मीद है, जो AI फीचर्स और हाई-एंड गेमिंग को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा 12GB RAM, 256GB/512GB स्टोरेज, 4,800mAh बैटरी, 25W फास्ट चार्जिंग और Android 16 आधारित One UI 9 मिलने की संभावना है। कैमरा सेटअप में 200MP प्राइमरी सेंसर के साथ अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। फोन में IP48 रेटिंग, Galaxy AI और S Pen सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है।

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra के फीचर्स (संभावित)

Galaxy Z Fold 8 Ultra को इस साल का सबसे प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन माना जा रहा है। लीक्स के अनुसार, इसमें Galaxy Z Fold 8 से भी पतला और प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल सकता है। फोन में 8 इंच से बड़ा Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy चिपसेट और 16GB तक RAM मिलने की उम्मीद है। कैमरा के मामले में इसमें 200MP का फ्लैगशिप सेंसर, बेहतर पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और एडवांस AI इमेज प्रोसेसिंग मिल सकती है।

Samsung Galaxy Z Flip 8 के फीचर्स (संभावित)

Samsung Galaxy Z Flip 8 में लगभग 6.9 इंच का फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले और बड़ा 4.1 इंच का कवर स्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जिससे फोन खोले बिना ही नोटिफिकेशन, कैमरा और कई ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा। फोन में Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy प्रोसेसर, 12GB RAM, 256GB/512GB स्टोरेज और करीब 4,300mAh बैटरी मिल सकती है। कैमरा सेटअप में 50MP का मुख्य कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलने की संभावना है। इसके अलावा Galaxy AI फीचर्स, बेहतर हिंज डिजाइन, IP48 रेटिंग मिलने की उम्मीद है।

Samsung Galaxy Watch भी होंगी लॉन्च

फोन के अलावा Samsung नई स्मार्टवॉच भी पेश कर सकता है। संभावित लॉन्च में शामिल हैं: Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2। इनमें बेहतर हेल्थ ट्रैकिंग, लंबी बैटरी लाइफ, नए AI फीचर्स और अपग्रेडेड प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। Samsung Galaxy Watch 9 में कंपनी पहले के मुकाबले बेहतर हेल्थ और फिटनेस फीचर्स दे सकती है। लीक्स के मुताबिक, इसमें Super AMOLED डिस्प्ले, मजबूत Sapphire Crystal Glass प्रोटेक्शन और ज्यादा ब्राइट स्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जिससे तेज धूप में भी डिस्प्ले साफ दिखाई देगी। Galaxy Watch Ultra 2 को एडवेंचर और प्रोफेशनल यूजर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें टाइटेनियम बॉडी, Sapphire Crystal डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और ज्यादा मजबूत डिजाइन देखने को मिल सकता है। यह स्मार्टवॉच लंबी ट्रैकिंग के लिए बेहतर GPS, मल्टी-स्पोर्ट मोड, एडवांस रनिंग और साइक्लिंग एनालिटिक्स, ECG, SpO2, हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग और बॉडी कंपोजिशन जैसे हेल्थ फीचर्स के साथ आ सकती है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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