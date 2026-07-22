आज है Samsung का बड़ा इवेंट, लॉन्च होने वाले हैं Flip, Foldable फोन और Smartwatch; जानें फोन की खूबियां, ऐसे देखें LIVE

Samsung का सबसे बड़ा Galaxy Unpacked Event आज है। इवेंट में Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8, नई Galaxy Watch 9 सीरीज और Galaxy AI फीचर्स लॉन्च हो सकते हैं। जानें भारत में लाइव स्ट्रीम कब और कहां देखें, साथ ही फोन के फीचर्स की डिटेल्स।

Samsung Galaxy Unpacked 2026: सैमसंग आज एक बारे इवेंट में कई सारे फोन और वॉच लॉन्च करने जा रहा है। हर साल होने वाला यह इवेंट कंपनी का सबसे बड़े लॉन्च इवेंट्स है, जहां नए Galaxy स्मार्टफोन, फोल्डेबल डिवाइस, स्मार्टवॉच और अन्य प्रीमियम प्रोडक्ट्स पेश किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार कंपनी अपने नए Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8 के साथ नई Galaxy Watch 9 और Galaxy Watch Ultra 2 से भी पर्दा उठा सकती है। इसके अलावा Samsung अपने AI इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए नए Galaxy AI फीचर्स की झलक भी दिखा सकता है।

Samsung Galaxy Unpacked 2026 इवेंट का टाइम और कहां देखें Samsung का Galaxy Unpacked 2026 इवेंट को कंपनी इस बार इवेंट को लंदन से होस्ट कर रही है। भारत में यह इवेंट शाम 6:30 बजे (IST) से लाइव देखा जा सकेगा। Samsung की आधिकारिक वेबसाइट, Samsung के आधिकारिक YouTube चैनल, Samsung Newsroom, Samsung के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकेगा। लाइव स्ट्रीमिंग सभी के लिए मुफ्त होगी और किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी।

Samsung Galaxy Z Fold 8 के फीचर्स (संभावित ) Samsung Galaxy Z Fold 8 को कंपनी पहले से ज्यादा पतला और हल्का डिजाइन दे सकती है। इसमें बड़ा 8 इंच का फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले और करीब 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले मिल सकता है। फोन में Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy प्रोसेसर दिए जाने की उम्मीद है, जो AI फीचर्स और हाई-एंड गेमिंग को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा 12GB RAM, 256GB/512GB स्टोरेज, 4,800mAh बैटरी, 25W फास्ट चार्जिंग और Android 16 आधारित One UI 9 मिलने की संभावना है। कैमरा सेटअप में 200MP प्राइमरी सेंसर के साथ अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। फोन में IP48 रेटिंग, Galaxy AI और S Pen सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है।

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra के फीचर्स (संभावित) Galaxy Z Fold 8 Ultra को इस साल का सबसे प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन माना जा रहा है। लीक्स के अनुसार, इसमें Galaxy Z Fold 8 से भी पतला और प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल सकता है। फोन में 8 इंच से बड़ा Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy चिपसेट और 16GB तक RAM मिलने की उम्मीद है। कैमरा के मामले में इसमें 200MP का फ्लैगशिप सेंसर, बेहतर पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और एडवांस AI इमेज प्रोसेसिंग मिल सकती है।

Samsung Galaxy Z Flip 8 के फीचर्स (संभावित) Samsung Galaxy Z Flip 8 में लगभग 6.9 इंच का फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले और बड़ा 4.1 इंच का कवर स्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जिससे फोन खोले बिना ही नोटिफिकेशन, कैमरा और कई ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा। फोन में Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy प्रोसेसर, 12GB RAM, 256GB/512GB स्टोरेज और करीब 4,300mAh बैटरी मिल सकती है। कैमरा सेटअप में 50MP का मुख्य कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलने की संभावना है। इसके अलावा Galaxy AI फीचर्स, बेहतर हिंज डिजाइन, IP48 रेटिंग मिलने की उम्मीद है।