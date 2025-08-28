4 सितंबर को मचेगा तहलका, Samsung लॉन्च करेगा AI-पावर्ड फोन, टैब, बड्स; यहां जानें कीमत और फीचर्स Samsung Galaxy Unpacked 2025 held on 4 September launch of Galaxy S25 FE Tab S11 Buds 3 FE check price and features, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy Unpacked 2025 held on 4 September launch of Galaxy S25 FE Tab S11 Buds 3 FE check price and features

4 सितंबर को मचेगा तहलका, Samsung लॉन्च करेगा AI-पावर्ड फोन, टैब, बड्स; यहां जानें कीमत और फीचर्स

Samsung का नया Galaxy Unpacked 2025 इवेंट 4 सितंबर को होने वाला है, जिसमें Galaxy S25 FE, Tab S11 सीरीज और Buds 3 FE जैसे नए AI-पावर्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। फैंस कैसे देख सकते हैं यह लाइव, जानें कीमत, फीचर की डिटेल्स।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 12:22 PM
share Share
Follow Us on
4 सितंबर को मचेगा तहलका, Samsung लॉन्च करेगा AI-पावर्ड फोन, टैब, बड्स; यहां जानें कीमत और फीचर्स

Samsung हर साल सितंबर में अपना Galaxy Unpacked इवेंट आयोजित करता है, जहां वह अपने नए स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और अन्य डिवाइसेज को पेश करता है। इस साल का Unpacked इवेंट 2025 4 सितंबर को होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इवेंट में सैमसंग Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11 सीरीज, और Galaxy Buds 3 FE जैसे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा जो AI आधारित फीचर्स जैसे स्मार्ट वॉयस कमांड, Galaxy AI integration, और बेहतर कैमरों के साथ आएंगे। यह इवेंट 4 सितंबर को दोपहर 3 बजे (सुबह 11:30 बजे CEST) से Samsung.com और सैमसंग के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

Samsung Galaxy S25 FE के फीचर और कीमत (लीक)

Samsung का Galaxy S25 FE (Fan Edition) next-gen मिड-हाईएंड फोन होगा जो फ्लैगशिप फीचर्स के साथ बजट-फ्रेंडली कीमत पर आएगा। फोन में Exynos 2400e अथवा 2400 प्रोसेसर हो सकता है, जो 2025 के टॉप चार्ट रेटेड चिपसेट्स में से एक है। डिस्प्ले में 6.7-इंच Dynamic AMOLED 2X, Full HD+, 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स पीक ब्राइटनेस की उम्मीद है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size

₹62990

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹54998

₹57999

खरीदिये

discount

19% OFF

Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64998

₹79999

खरीदिये

discount

11% OFF

OnePlus 13

OnePlus 13

  • checkMidnight Ocean
  • check12GB / 16GB / 24GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹64999

₹72999

खरीदिये

Oppo Find X8 5G

Oppo Find X8 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size
amazon-logo

₹59999

खरीदिये

discount

12% OFF

Vivo X200

Vivo X200

  • checkNatural Green
  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹65999

₹74999

खरीदिये

discount

31% OFF

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34611

₹49999

खरीदिये

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹27999

और जाने

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo

OPPO K13 Turbo

  • checkFirst Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹27999

और जाने

discount

13% OFF

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A36

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹33999

₹38999

खरीदिये

discount

28% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹35799

₹49999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹31998

₹34999

खरीदिये

कैमरा सेटअप में 50MP OIS मुख्य, 12MP अल्ट्रा-वाइड, और 8MP टेलीफोटो (3x) रियर पर, और 12MP फ्रंट कैमरा शामिल होगा। गैलेक्सी S25 FE स्मार्टफोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और OIS और 3x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 8-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा होने की बात कही गई है। फ्रंट में, इसमें 12-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो सकता है।

ये भी पढ़ें:माता-पिता ध्यान दें! 7 साल से पहले जरूर कर लें बच्चों के Aadhaar से जुड़ा ये काम

गैलेक्सी S25 FE में 4,900mAh की बैटरी हो सकती है जो 45W वायर्ड और 25W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसमें शेयर्ड वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी होने की बात कही गई है। गैजेट360 की रिपोर्ट के अनुसार पुर्तगाली रिटेलर वेबसाइट से पता चला है कि पुर्तगाल में 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत EUR 789.99 (लगभग 81,000 रुपये) हो सकती है।

Samsung Galaxy Tab S11 सीरीज के फीचर्स की डिटेल्स लीक

Samsung की Tab S11 सीरीज को AI-फोकस्ड टैब के रूप में तैयार किया गया है। लीक रेंडर्स बताते हैं कि Tab S11 Ultra में पतली बॉडी और नॉच-फ्री U-फॉर्म डिस्प्ले डिज़ाइन होगा। इसमें S Pen सपोर्ट शामिल है। यह टैब 12 से 14 इंच के डिस्प्ले साइज़ में आ सकता है साथ ही इसमें दमदार लिथियम बैटरी होने की भी खबर है।

Samsung Galaxy Buds 3 FE के फीचर डिटेल (लीक)

Samsung के TWS इयरबड्स का FE वेरिएंट, यानी Galaxy Buds 3 FE, AI-पावर्ड ऑडियो सॉल्यूशन के साथ आ सकता है। इसमें डिज़ाइन में नया “Blade” इंस्पायर्ड लुक है और AI-क्रिस्टल क्‍लियर कॉल क्वालिटी, बेहतर ANC, तथा IP54 रेजिस्टेंस शामिल हो सकते हैं। बैटरी बैकअप लगभग 6–8.5 घंटे प्लेबैक और 30 घंटों तक चार्जिंग केस मिलाकर हो सकता है। AI इंटीग्रेशन स्टैंडआउट फीचर हो सकता है।

ये भी पढ़ें:दिवाली-छठ की भीड़ में भी आपको मिलेगी Confirm ट्रेन टिकट, अपनाएं ये 5 आसान जुगाड़
Samsung Samsung Mobile
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.