4 सितंबर को मचेगा तहलका, Samsung लॉन्च करेगा AI-पावर्ड फोन, टैब, बड्स; यहां जानें कीमत और फीचर्स

Samsung का नया Galaxy Unpacked 2025 इवेंट 4 सितंबर को होने वाला है, जिसमें Galaxy S25 FE, Tab S11 सीरीज और Buds 3 FE जैसे नए AI-पावर्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। फैंस कैसे देख सकते हैं यह लाइव, जानें कीमत, फीचर की डिटेल्स।

Thu, 28 Aug 2025 12:22 PM

Samsung हर साल सितंबर में अपना Galaxy Unpacked इवेंट आयोजित करता है, जहां वह अपने नए स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और अन्य डिवाइसेज को पेश करता है। इस साल का Unpacked इवेंट 2025 4 सितंबर को होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इवेंट में सैमसंग Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11 सीरीज, और Galaxy Buds 3 FE जैसे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा जो AI आधारित फीचर्स जैसे स्मार्ट वॉयस कमांड, Galaxy AI integration, और बेहतर कैमरों के साथ आएंगे। यह इवेंट 4 सितंबर को दोपहर 3 बजे (सुबह 11:30 बजे CEST) से Samsung.com और सैमसंग के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

Samsung Galaxy S25 FE के फीचर और कीमत (लीक) Samsung का Galaxy S25 FE (Fan Edition) next-gen मिड-हाईएंड फोन होगा जो फ्लैगशिप फीचर्स के साथ बजट-फ्रेंडली कीमत पर आएगा। फोन में Exynos 2400e अथवा 2400 प्रोसेसर हो सकता है, जो 2025 के टॉप चार्ट रेटेड चिपसेट्स में से एक है। डिस्प्ले में 6.7-इंच Dynamic AMOLED 2X, Full HD+, 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स पीक ब्राइटनेस की उम्मीद है।

कैमरा सेटअप में 50MP OIS मुख्य, 12MP अल्ट्रा-वाइड, और 8MP टेलीफोटो (3x) रियर पर, और 12MP फ्रंट कैमरा शामिल होगा। गैलेक्सी S25 FE स्मार्टफोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और OIS और 3x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 8-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा होने की बात कही गई है। फ्रंट में, इसमें 12-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो सकता है।

गैलेक्सी S25 FE में 4,900mAh की बैटरी हो सकती है जो 45W वायर्ड और 25W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसमें शेयर्ड वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी होने की बात कही गई है। गैजेट360 की रिपोर्ट के अनुसार पुर्तगाली रिटेलर वेबसाइट से पता चला है कि पुर्तगाल में 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत EUR 789.99 (लगभग 81,000 रुपये) हो सकती है।

Samsung Galaxy Tab S11 सीरीज के फीचर्स की डिटेल्स लीक Samsung की Tab S11 सीरीज को AI-फोकस्ड टैब के रूप में तैयार किया गया है। लीक रेंडर्स बताते हैं कि Tab S11 Ultra में पतली बॉडी और नॉच-फ्री U-फॉर्म डिस्प्ले डिज़ाइन होगा। इसमें S Pen सपोर्ट शामिल है। यह टैब 12 से 14 इंच के डिस्प्ले साइज़ में आ सकता है साथ ही इसमें दमदार लिथियम बैटरी होने की भी खबर है।