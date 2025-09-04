आज है Samsung का मेगा इवेंट! जानें कौन से नए AI-पावर्ड फोन, टैबलेट होंगे लॉन्च और क्या होंगे फीचर्स Samsung Galaxy Unpacked 2025 event today Galaxy S25 FE 5G to flagship tablet going to launch check features how to watch, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy Unpacked 2025 event today Galaxy S25 FE 5G to flagship tablet going to launch check features how to watch

आज है Samsung का मेगा इवेंट! जानें कौन से नए AI-पावर्ड फोन, टैबलेट होंगे लॉन्च और क्या होंगे फीचर्स

आज 4 सितंबर को सैमसंग का साल का सबसे बड़ा Galaxy Unpacked है, जिसमें Samsung Galaxy S25 FE और AI-पावर्ड Tab S11 सीरीज लॉन्च होंगे। जानें आप कहां और कैसे देख सकते हैं ये इवेंट:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 08:42 AM
share Share
Follow Us on
आज है Samsung का मेगा इवेंट! जानें कौन से नए AI-पावर्ड फोन, टैबलेट होंगे लॉन्च और क्या होंगे फीचर्स

Samsung Galaxy Unpacked इवेंट आज है 4 सितंबर को है। यह इवेंट ऐसे समय हो रहा है जब Apple अपने iPhone 17 लॉन्च की तैयारी में है, जिससे Samsung टेक वर्ल्ड में पहले ध्यान आकर्षित करना चाहता है। दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज ने पहले ही टीज़ किया था कि इस इवेंट में वह “प्रीमियम AI टैबलेट्स” और “Galaxy S25 फैमिली का नया मेंबर” लॉन्च करेगा। इसी कारण से कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी इस इवेंट में Samsung Galaxy Tab S11 सीरीज और Galaxy S25 FE पेश कर सकती है। टैबलेट सीरीज़ में Galaxy Tab S11 बेस मॉडल और Galaxy Tab S11 Ultra शामिल होने की उम्मीद है, हालांकि कंपनी अन्य वेरिएंट भी पेश कर सकती है। उम्मीद है कि इन डिवाइसेज में Galaxy AI, Dynamic AMOLED स्क्रीन, Exynos 2400 प्रोसेसर और MediaTek Dimensity 9400+ जैसी खास तकनीकें होंगी।

Samsung Galaxy Unpacked इवेंट का लाइवस्ट्रीम कैसे देखें?

Samsung Galaxy Event का आयोजन 4 सितंबर को दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समय) शुरू होगा। यह कोई इन-पर्सन इवेंट नहीं है, बल्कि पूरी तरह वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा। अगर आप लाइवस्ट्रीम देखना चाहते हैं तो सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट या कंपनी के YouTube चैनल पर जा सकते हैं। इसके अलावा, इवेंट का वीडियो प्लेयर कई टेक पोर्टल्स पर एम्बेड किया जाएगा, जहाँ से आप इसे आसानी से देख सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹62990

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹54999

₹57999

खरीदिये

discount

11% OFF

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

  • checkMoonstone Gray
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹108999

₹121999

खरीदिये

discount

16% OFF

Samsung Galaxy Tab S10 Plus 5G

Samsung Galaxy Tab S10 Plus 5G

  • checkMoonstone Gray
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹98725

₹117599

खरीदिये

Apple IPad Air 13 2024 Cellular 5G 256GB

Apple IPad Air 13 2024 Cellular 5G 256GB

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹104900

खरीदिये

discount

42% OFF

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34611

₹59999

खरीदिये

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹27999

और जाने

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! कल से 3 दिन तक FREE दे रहा Unlimited 5G डेटा

Samsung Galaxy S25 FE फोन के फीचर्स (संभावित)

Galaxy S25 FE में 6.7-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले होगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूद एक्सपीरियंस देगा। इसमें Exynos 2400 प्रोसेसर, 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज की उम्मीद है। कैमरे की बात करें तो 50MP OIS मेन कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 8MP टेलीफोटो लेंस मिल सकता है। फ्रंट पर 12MP सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। फोन की बैटरी करीब 4,500 से 4,900mAh की होगी, जिसमें 45W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होगा। यह फोन IP68 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट होगा और One UI 8 पर चलेगा, जिसमें Galaxy AI फीचर्स भी मिलेंगे। कीमत की बात करें तो इसे लगभग 52,000 से 55,000 रुपये में लॉन्च किया जा सकता है।

Samsung Galaxy Tab S11 Series का AI-पावर्ड टैबलेट के फीचर्स (लीक)

Tab S11 सीरीज में दो मॉडल आने की उम्मीद है जो Tab S11 और Tab S11 Ultra। इसमें Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया जाएगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। Ultra मॉडल में 14.6-इंच का बड़ा डिस्प्ले हो सकता है। प्रोसेसर के लिए इसमें MediaTek Dimensity 9400+ चिप का इस्तेमाल होगा और स्टोरेज 1TB तक मिल सकती है। इसके साथ ही S-Pen सपोर्ट भी होगा। बैटरी Ultra मॉडल में 11,600mAh की होगी, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में 8,400mAh बैटरी मिल सकती है। दोनों ही 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेंगे।

ये भी पढ़ें:धमाका! अब ₹485 में 72 दिन तक नहीं कटेगा फोन, रोज 2GB डेटा, फ्री कॉल-SMS
Samsung Samsung Galaxy Samsung Mobile
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.