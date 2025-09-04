आज है Samsung का मेगा इवेंट! जानें कौन से नए AI-पावर्ड फोन, टैबलेट होंगे लॉन्च और क्या होंगे फीचर्स

आज 4 सितंबर को सैमसंग का साल का सबसे बड़ा Galaxy Unpacked है, जिसमें Samsung Galaxy S25 FE और AI-पावर्ड Tab S11 सीरीज लॉन्च होंगे। जानें आप कहां और कैसे देख सकते हैं ये इवेंट:

Thu, 4 Sep 2025 08:42 AM

Samsung Galaxy Unpacked इवेंट आज है 4 सितंबर को है। यह इवेंट ऐसे समय हो रहा है जब Apple अपने iPhone 17 लॉन्च की तैयारी में है, जिससे Samsung टेक वर्ल्ड में पहले ध्यान आकर्षित करना चाहता है। दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज ने पहले ही टीज़ किया था कि इस इवेंट में वह “प्रीमियम AI टैबलेट्स” और “Galaxy S25 फैमिली का नया मेंबर” लॉन्च करेगा। इसी कारण से कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी इस इवेंट में Samsung Galaxy Tab S11 सीरीज और Galaxy S25 FE पेश कर सकती है। टैबलेट सीरीज़ में Galaxy Tab S11 बेस मॉडल और Galaxy Tab S11 Ultra शामिल होने की उम्मीद है, हालांकि कंपनी अन्य वेरिएंट भी पेश कर सकती है। उम्मीद है कि इन डिवाइसेज में Galaxy AI, Dynamic AMOLED स्क्रीन, Exynos 2400 प्रोसेसर और MediaTek Dimensity 9400+ जैसी खास तकनीकें होंगी।

Samsung Galaxy Unpacked इवेंट का लाइवस्ट्रीम कैसे देखें? Samsung Galaxy Event का आयोजन 4 सितंबर को दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समय) शुरू होगा। यह कोई इन-पर्सन इवेंट नहीं है, बल्कि पूरी तरह वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा। अगर आप लाइवस्ट्रीम देखना चाहते हैं तो सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट या कंपनी के YouTube चैनल पर जा सकते हैं। इसके अलावा, इवेंट का वीडियो प्लेयर कई टेक पोर्टल्स पर एम्बेड किया जाएगा, जहाँ से आप इसे आसानी से देख सकते हैं।

Samsung Galaxy S25 FE फोन के फीचर्स (संभावित) Galaxy S25 FE में 6.7-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले होगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूद एक्सपीरियंस देगा। इसमें Exynos 2400 प्रोसेसर, 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज की उम्मीद है। कैमरे की बात करें तो 50MP OIS मेन कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 8MP टेलीफोटो लेंस मिल सकता है। फ्रंट पर 12MP सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। फोन की बैटरी करीब 4,500 से 4,900mAh की होगी, जिसमें 45W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होगा। यह फोन IP68 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट होगा और One UI 8 पर चलेगा, जिसमें Galaxy AI फीचर्स भी मिलेंगे। कीमत की बात करें तो इसे लगभग 52,000 से 55,000 रुपये में लॉन्च किया जा सकता है।