धूम मचाने आ रहा सैमसंग का तगड़ा टैबलेट, 14.6 इंच डिस्प्ले, 11600mAh बैटरी के साथ मिलेगी वॉटरप्रूफ बॉडी samsung galaxy tab s11 ultra key specifications leaked ahead of launch, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung galaxy tab s11 ultra key specifications leaked ahead of launch

धूम मचाने आ रहा सैमसंग का तगड़ा टैबलेट, 14.6 इंच डिस्प्ले, 11600mAh बैटरी के साथ मिलेगी वॉटरप्रूफ बॉडी

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: सैमसंग का अगला गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 4 सितंबर को होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस इवेंट में कंपनी अपने ढेर सारे डिवाइस लॉन्च कर सकती है और Galaxy Tab S11 Ultra में उनमें से एक होगा। इसके खास स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं। देखें क्या होगा खास

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 09:33 PM
share Share
Follow Us on

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: सैमसंग का अगला गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 4 सितंबर को होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस इवेंट में कंपनी अपने ढेर सारे डिवाइस लॉन्च कर सकती है और Galaxy Tab S11 Ultra में उनमें से एक होगा। देखा जाए, तो इवेंट में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा के खास स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, अपकमिंग एस-सीरीज टैबलेट को कथित तौर पर बेंचमार्किंग वेबसाइट्स पर देखा गया है, जिससे इसके मॉडल नंबर और खास स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं। गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा को मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर के साथ गीकबेंच पर देखा गया है। इसमें 14.6 इंच का डिस्प्ले और 11,600mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। अल्ट्रा वेरिएंट के रेगुलर गैलेक्सी टैब S11 मॉडल के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है।

धूम मचाने आ रहा सैमसंग का तगड़ा टैबलेट, 14.6 इंच डिस्प्ले, 11600mAh बैटरी के साथ मिलेगी वॉटरप्रूफ बॉडी

लिस्टिंग से सामने आई टैबलेट के खास फीचर्स

गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग SM-X936B नाम का एक एंड्रॉयड टैबलेट, जिसे गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा माना जा रहा है, गीकबेंच पर लिस्ट किया गया है। इसने सिंगल कोर और मल्टी-कोर टेस्ट में क्रमशः 2,474 और 8,721 अंक हासिल किए हैं।

लिस्टिंग से पता चलता है कि सैमसंग SM-X936B टैबलेट एंड्रॉयड 16 (वन यूआई 8 के साथ) पर चलता है और इसमें 10.99GB (12GB) रैम है। इसमें एक ऑक्टा-कोर चिपसेट का भी खुलासा हुआ है, जिसके मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:Vivo T4 Pro की पहली सेल, ₹3000 सस्ता मिलेगा फोन, एक्सचेंज पर ₹3000 एक्स्ट्रा OFF
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

इसके अलावा, ग्रीक वेबसाइट Techmaniacs ने डिवाइस इन्फो HW डेटाबेस पर अनअनाउंस Samsung Galaxy Tab S11 Ultra को देखा है। एक स्क्रीनशॉट के साथ शेयर की गई यह लिस्टिंग, इस टैबलेट के मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ चिपसेट और माली-G925 जीपीयू से लैस होने की अफवाहों की पुष्टि करती है। इसमें टैबलेट के कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन भी सामने आए हैं, जिससे अटकलों को और बल मिला है।

सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा में कथित तौर पर 14.6 इंच का डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले होगा जिसका रिजॉल्यूशन 1848×2960 पिक्सेल होगा। इसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज होने की बात कही गई है। टैबलेट में 13-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा होने की उम्मीद है।

आगे की तरफ, सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 12-मेगापिक्सेल के दो सेंसर होने की उम्मीद है। इसके अलावा, टैबलेट में 45W चार्जिंग सपोर्ट वाली 11,600mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। यह IP68 रेटिंग और एस-पेन स्टाइलस सपोर्ट के साथ आ सकता है।

सैमसंग ने 4 सितंबर को गैलेक्सी अनपैक्ड लॉन्च इवेंट शेड्यूल किया है और उम्मीद है कि कंपनी इस इवेंट के दौरान सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 के साथ मोस्ट अवेटेड गैलेक्सी S25 FE और गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा को भी पेश करेगी।

Gadgets Hindi News Samsung Galaxy Samsung
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.