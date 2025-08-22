लॉन्च से पहले देखें Galaxy Tab S11 का पूरा लुक, कीमत और फीचर्स भी लीक

Samsung Galaxy Tab S11 design leak: सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 अभी आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन लीक से हमें अंदाजा हो गया है कि सैमसंग ने अपने अगले मिड-साइज टैबलेट के लिए क्या योजना बनाई है। अब टैब का पूरा डिजाइन सामने आ गया है। आप भी देखें क्या है खास

Fri, 22 Aug 2025 02:21 PM

Samsung Galaxy Tab S11 design leak: सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 अभी आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन लीक से हमें अंदाजा हो गया है कि सैमसंग ने अपने अगले मिड-साइज टैबलेट के लिए क्या योजना बनाई है। इस हफ्ते सामने आए नए रेंडर्स में इसका डिजाइन और कुछ स्पेसिफिकेशन्स दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं कि सैमसंग इसे Apple के iPad Air का एक बेहतरीन विकल्प बनाने की कोशिश कर रहा है।

सामने आया टैब का पूरा डिजाइन

विनफ्यूचर के अनुसार, गैलेक्सी टैब S11 में 2560x1600 पिक्सेल रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 11-इंच का एमोलेड डिस्प्ले होगा। इसमें मीडियाटेक की डाइमेंसिटी 9400 चिप, 12GB रैम और 512GB तक स्टोरेज होने की उम्मीद है।

यहां कैमरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है - टैब S11 में 13 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और वीडियो कॉल के लिए 12 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। टैब में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स की बात करें तो इसमें चार स्पीकर, वाई-फाई 6E, ब्लूटूथ 5.4 और 5G ऑप्शन शामिल हैं।

टैब S11 की मोटाई सिर्फ 5.5 एमएम और वजन 482 ग्राम है। कहा जा रहा है कि सैमसंग के अन्य नए डिवाइस की तरह, इसमें कंपनी का आर्मर एल्युमीनियम फ्रेम है और यह IP68 वॉटर रेसिस्टेंट है। इसकी बैटरी कैपेसिटी 8400mAh है जो 45W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। जैसी कि उम्मीद थी, इसमें एस पेन का सपोर्ट भी शामिल है।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो, टैबलेट को एंड्रॉयड 16 और वन यूआई 8 के साथ लॉन्च किया जाना चाहिए। सैमसंग यहां भी अपने अपडेट वादे को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें सात साल के ओएस और सिक्योरिटी अपडेट की पुष्टि की गई है।