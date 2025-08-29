इतनी होगी Samsung Galaxy Tab S11 और S11 Ultra की कीमत, भारत में बुकिंग शुरू

Samsung Galaxy Tab S11 series के टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके काम की खबर है। लॉन्च से पहले अपकमिंग टैबलेट की कीमतें सामने आ गई हैं। बता दें कि सैमसंग ने भारत में अपकमिंग टैबलेट की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। खरीदने का प्लान है, तो देखें कितना रखना पड़ सकता है बजट...

Samsung Galaxy Tab S11 series के टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके काम की खबर है। लॉन्च से पहले अपकमिंग टैबलेट की कीमतें सामने आ गई हैं। दरअसल, सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 सीरीज को पोलैंड में एक रिटेलर की वेबसाइट पर देखा गया है, जिससे अपकमिंग टैबलेट की कीमत और स्पेसिफिकेशन का पता चल गया है। सैमसंग अपने अगले गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के दौरान अपने नए टैबलेट लॉन्च कर सकता है, जो 4 सितंबर को होने जा रहा है। इस सीरीज में स्टैंडर्ड Samsung Galaxy Tab S11 और Galaxy Tab S11 Ultra शामिल होने की बात कही जा रही है। टैबलेट के साथ, कंपनी अपने नए 'फैन एडिशन' स्मार्टफोन से भी पर्दा उठा सकती है, जिसके Samsung Galaxy S25 FE होने की उम्मीद है। बता दें कि सैमसंग ने भारत में अपकमिंग टैबलेट की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। खरीदने का प्लान है, तो देखें कितना रखना पड़ सकता है बजट...

Galaxy Tab S11 सीरीज के अलग-अलग मॉडल की कीमत (संभावित) GSMArena की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 को पोलैंड में एक रिटेलर की वेबसाइट पर देखा गया है, जिससे इसकी कीमत सामने आ गई है। लिस्टिंग के अनुसार, इसके बेस वाई-फाई वेरिएंट (256GB स्टोरेज) की कीमत PLN 4,099 (करीब 99,000 रुपये) है। वहीं, 128GB स्टोरेज वाले वाई-फाई + सेल्युलर (5G) मॉडल की कीमत PLN 4,399 (करीब 1,06,000 रुपये) से शुरू हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी दोनों वेरिएंट को 512GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ भी पेश करेगी। हालांकि, यह ऑफिशियल कीमतें नहीं हैं और भारत में कीमत अलग भी हो सकती है।

दूसरी ओर, सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा को देश में एक अन्य ऑनलाइन रिटेलर की वेबसाइट पर भी लिस्ट किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अल्ट्रा मॉडल की कीमत वाई-फाई कनेक्टिविटी वाले 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए PLN 6,299 (लगभग 1,52,000 रुपये) से शुरू होगी। दिलचस्प बात यह है कि 5G कनेक्टिविटी वाले 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 256GB स्टोरेज वाले वाई-फाई मॉडल के समान ही होगी। टैबलेट को सिल्वर रंग में पेश किया जा सकता है।

सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 और गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा, दोनों ही अपकमिंग गैलेक्सी इवेंट के दौरान लॉन्च होने की उम्मीद है। कंपनी ने हाल ही में घोषणा की थी कि लॉन्च इवेंट 4 सितंबर को होगा। इसके अलावा, दक्षिण कोरियाई टेक कंपनी इस इवेंट के दौरान सैमसंग गैलेक्सी S25 FE से भी पर्दा उठा सकती है।

सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशन (संभावित) हालांकि रिपोर्ट में दोनों टैबलेट के स्पेसिफिकेशन का जिक्र नहीं है, लेकिन एक रिटेलर वेबसाइट पर सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा जरूर हुआ है। सैमसंग के इस कथित फ्लैगशिप टैबलेट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर, 16GB रैम और 1TB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज हो सकती है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 2960×1848 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाला 14.6-इंच डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले हो सकता है।

सेफ्टी के लिए टैबलेट में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए, लिस्टिंग के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा में डुअल-बैंड वाई-फाई 6, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और एक एसडी कार्ड स्लॉट होगा। टैब में एक्सेलेरोमीटर, एक हॉल सेंसर, एक जायरोस्कोप और एक एम्बिएंट लाइट जैसे सेंसर शामिल हो सकते हैं। सैमसंग के इस टैबलेट में एस-पेन स्टायलस के लिए भी सपोर्ट दिए जाने की उम्मीद है।

इस बीच, अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा में 13-मेगापिक्सेल के प्राइमरी और 8-मेगापिक्सेल के सेकेंडरी कैमरे वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है। फ्रंट में, 12-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा हो सकता है। पीछे के कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तक सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग स्पीड वाली 11,600mAh की बैटरी हो सकती है। कथित तौर पर इसका डाइमेंशन 327×209×5.1 एमएम और वजन लगभग 692 ग्राम होगा।

सैमसंग ने भारत में अगले प्रीमियम एआई टैबलेट की प्री-बुकिंग शुरू

सैमसंग ने आज घोषणा की है कि ग्राहक अब अपकमिंग प्रीमियम एआई टैबलेट्स की प्री-बुकिंग कर सकते हैं। नई एआई टैबलेट लाइनअप बेहद स्लिम बॉडी और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आएगी, जो यूजर्स को एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस, दमदार परफॉर्मेंस और गैलेक्सी एआई की सुविधा प्रदान करेगी।

प्री-बुकिंग पर फ्री मिलेगा यह प्रोडक्ट कंपनी के कहा कि, ग्राहक सैमसंग इंडिया की वेबसाइट, सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर्स और देशभर के लीडिंग ऑनलाइन व ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर 1,000 रुपये की टोकन राशि देकर इन नए टैबलेट्स को प्री-बुक कर सकते हैं। प्री-बुक करने वाले ग्राहक अर्ली एक्सेस के लिए एलिजिबल होंगे और उन्हें नया गैलेक्सी टैब खरीदने पर 2,999 रुपये कीमत का सैमसंग 45W ट्रैवल एडॉप्टर मुफ्त मिलेगा।