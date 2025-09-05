भारत में इतनी है Samsung Galaxy Tab S11 की कीमत, ₹6000 डिस्काउंट और फ्री गिफ्ट भी

Samsung Galaxy Tab S11 series india price: सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर भारत में Samsung Galaxy Tab S11 और Galaxy Tab S11 Ultra की कीमत की घोषणा कर दी है। इसे 74,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है।

Samsung Galaxy Tab S11 series को गुरुवार को भारत समेत चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया गया और अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर भारत में इन टैबलेट्स की कीमत की घोषणा कर दी है। इस सीरीज में Galaxy Tab S11 और Galaxy Tab S11 Ultra वेरिएंट शामिल हैं। दोनों टैबलेट मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400 प्रोसेसर पर चलते हैं। टैब S11 में 11-इंच और अल्ट्रा मॉडल में 14.6-इंच का डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले हैं। ये टैबलेट सैमसंग के गैलेक्सी AI सूट, गूगल के सर्किल टू सर्च और जेमिनी AI फीचर्स से भी लैस हैं। दोनों मॉडल वाई-फाई और सेलुलर कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में उपलब्ध हैं। अगर आप भी इनमें से किसी टैब को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें कितना रखना होगा बजट.…

अलग-अलग वेरिएंट की कीमत Wi-Fi कनेक्टिविटी वाले सैमसंग गैलेक्सी Tab S11 की कीमत 12GB+128GB वेरिएंट के लिए 80,999 रुपये, 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 85,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 96,999 रुपये है।

5G कनेक्टिविटी वाले सैमसंग गैलेक्सी Tab S11 की कीमत 12GB+128GB वेरिएंट के लिए 93,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 98,999 रुपये है। यह मॉडल 512GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध नहीं है।

Wi-Fi कनेक्टिविटी वाले सैमसंग गैलेक्सी Tab S11 Ultra की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 1,10,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 1,21,999 रुपये है।

5G कनेक्टिविटी वाले सैमसंग गैलेक्सी Tab S11 Ultra की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 1,24,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 1,35,999 रुपये है।

साथ फ्री मिलेगा यह डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 और गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा के सभी वर्जन सैमसंग इंडिया वेबसाइट पर देश में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं। सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 के प्री-ऑर्डर पर एक मुफ्त 45W ट्रैवल एडॉप्टर दे रहा है। दोनों मॉडल ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

ऑफर में इतना सस्ता मिलेगा टैबलेट टैबलेट पर 6,000 रुपये तक का स्टूडेंट ऑफर मिल रहा है। कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि गैलेक्सी टैब S11 सीरीज के प्री-ऑर्डर 74,999 रुपये से शुरू हो रहे हैं। टैब पर 10,000 रुपये तक के बैंक ऑफर का भी लाभ लिया जा सकता है। खरीदार नौ महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई या 24 महीने की ईएमआई का विकल्प भी चुन सकते हैं। ग्राहक सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर्स, ऑथराइज्ड रिटेलर्स और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी टैबलेट खरीद सकते हैं।