10.9 इंच स्क्रीन वाला धांसू टैबलेट लाया सैमसंग, 2TB तक बढ़ा सकते हैं स्टोरेज, 8000mAh बैटरी भी

Samsung Galaxy Tab S10 Lite Launched in India: सैमसंग ने अपने नए टैबलेट सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट को अब भारत में लॉन्च कर दिया है। इसके WiFi मॉडल की कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 30,999 रुपये है, जबकि 6GB+256GB वेरिएंट 40,999 रुपये है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 01:00 PM
Samsung Galaxy Tab S10 Lite Launched in India: सैमसंग ने अपने नए टैबलेट सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट को अब भारत में लॉन्च कर दिया है। बता दें कि कंपनी इसे वैश्विक बाजारों में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। भारत में यह अब खरीदने के लिए उपलब्ध है। सैमसंग का नया टैब WiFi और 5G, दोनों कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आता है। टैब दो वेरिएंट में आता है, जिसमें स्टैंडर्ड 6GB रैम है। इसके स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 10.9 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है। कितनी है कीमत और इस टैब में क्या-क्या खास है, चलिए एक नजर डालते हैं डिटेल्स पर...

इतनी है Samsung Galaxy Tab S10 Lite की कीमत

भारत में टैबलेट स्टोरेज के हिसाब से दो वेरिएंट में उपलब्ध है। सैमसंग इंडिया वेबसाइट पर गैलेक्सी टैब S10 लाइट के WiFi मॉडल की कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 30,999 रुपये है, जबकि 6GB+256GB वेरिएंट 40,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इसके 5G मॉडल की कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 35,999 रुपये है, जबकि 6GB+256GB वेरिएंट 45,999 रुपये है। यह टैबलेट सैमसंग इंडिया की वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर कोरलरेड, ग्रे और सिल्वर कलर में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

Samsung Galaxy Tab S10 Lite की खासियत

सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट में 10.9-इंच WUXGA+ (1320x2112 पिक्सेल) टीएफटी टचस्क्रीन है, जो 600 निट्स तक की अधिकतम ब्राइटनेस प्रदान करती है और इसमें सैमसंग की अपनी विजन बूस्टर तकनीक भी है। यह एक्सीनॉस 1380 चिपसेट से लैस है, जो 8GB तक रैम और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी है, जिससे इसके स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए, सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट में पीछे की तरफ 8-मेगापिक्सेल का सिंगल रियर कैमरा है। इसके अलावा, आगे की तरफ 5-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा भी है। टैब में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, ब्लूटूथ 5.3 और वाई-फाई 6 सपोर्ट भी है। टैबलेट के साथ बॉक्स में एक S पेन स्टाइलस भी आता है, जिसका इस्तेमाल सैमसंग नोट्स और सर्किल टू सर्च फीचर के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, यह गैलेक्सी AI Key के साथ सैमसंग बुक कवर कीबोर्ड को भी सपोर्ट करता है, जो अलग से बेचा जाता है।

नए सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट में 8000mAh की बैटरी है। इसका डाइमेंशन 165.8×254.3×6.6 एमएम और वजन लगभग 524 ग्राम है। यह गुडनोट्स, क्लिप स्टूडियो पेंट, लूमाफ्यूजन, नोशन, नोटशेल्फ, आर्कसाइट, स्केचबुक और पिक्सआर्ट जैसे कई थर्ड-पार्टी प्रोडक्टिविटी ऐप्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, सैमसंग एक साल के लिए गुडनोट्स का फुल वर्जन मुफ्त में दे रहा है, पहले साल के लिए क्लिप स्टूडियो पेंट सब्सक्रिप्शन पर 20 प्रतिशत की छूट और छह महीने का फ्री ट्रायल भी दे रहा है।

