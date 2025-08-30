भारत में इतनी होगी Samsung Galaxy Tab S10 Lite की कीमत, देखें बजट में है या नहीं

Samsung Galaxy Tab S10 Lite अब भारत में लॉन्च हो सकता है। कंपनी इसे वैश्विक बाजारों में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। लॉन्च से पहले एक टिप्स्टर ने टैबलेट की भारतीय कीमतों को लीक कर दिया है। देखें खरीदने के लिए कितना रखना होगा बजट

Samsung Galaxy Tab S10 Lite india price leak: प्रीमियम गैलेक्सी S11 सीरीज टैबलेट के साथ, सैमसंग में एक किफायती मॉडल भी ला सकता है और कहा जा रहा है कि यह Samsung Galaxy Tab S10 Lite हो सकता है। बता दें कि, सैमसंग ने गैलेक्सी टैब S10 लाइट को वैश्विक बाजारों में पहले ही लॉन्च कर दिया है और इसकी बिक्री अमेरिका में 4 सितंबर और अन्य बाजारों में 5 सितंबर से शुरू होगी। हालांकि, सैमसंग ने अभी तक भारतीय बाजार के लिए इसकी लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है। लेकिन लॉन्च से पहले ही एक टिप्स्टर ने टैबलेट की भारतीय प्राइसिंग को लीक कर दिया है। हालांकि, यह ऑफिशियल कीमत नहीं है, लेकिन इससे एक हिंट जरूर मिलता है कि भारत में इसकी कीमत कितनी हो सकती है। आप भी देखें खरीदने के लिए कितना रखना होगा बजट...

इतनी होगी अलग-अलग वेरिएंट की कीमत टिप्स्टर अभिषेक यादव के अनुसार, भारत में Samsung Galaxy Tab S10 Lite के वाई-फाई-ओनली वेरिएंट की कीमत 6GB+128GB के लिए 30,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 40,999 रुपये होगी। 5G वेरिएंट में भी यही मेमोरी ऑप्शन उपलब्ध होंगे, लेकिन यह 5,000 रुपये महंगे होंगे। हालांकि उन्होंने लॉन्च की सही तारीख नहीं बताई, लेकिन सैमसंग ने इसके वैश्विक लॉन्च के समय ही घोषणा कर दी थी कि वह इसे 5 सितंबर से चुनिंदा बाजारों में लॉन्च करेगा।

इसके अलावा, सैमसंग ने 4 सितंबर को होने वाले अपने अगले गैलेक्सी इवेंट की घोषणा पहले ही कर दी है। ऐसी खबरें हैं कि इस इवेंट में गैलेक्सी S25 FE और गैलेक्सी टैब S11 सीरीज लॉन्च की जाएंगी। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए गैलेक्सी टैब S10 लाइट के स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं, जिसे पहले ही ग्लोबली लॉन्च किया जा चुका है।

टिप्स्टर अभिषेक यादव का ट्वीट

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट के स्पेसिफिकेशन्स इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 600 निट्स तक ब्राइटनेस वाला 10.9-इंच WUXGA+ टीएफटी डिस्प्ले है। एक्सीनॉस 1380 प्रोसेसर से लैस, यह टैबलेट दो कॉन्फिगरेशन 6GB+128GB और 8GB+256GB में उपलब्ध है और एंड्रॉयड 15 पर चलता है। इसमें सुपर-फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 8000mAh की बैटरी है।