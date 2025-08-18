सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition, कीमत और फीचर्स Samsung Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition Launched in India Starting at 49999 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition Launched in India Starting at 49999 rupees

सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition, कीमत और फीचर्स

सैमसंग ने भारत में Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition लॉन्च कर दिया गया है। यह रग्ड टैबलेट 5050mAh रिप्लेसेबल बैटरी, 8 इंच 120Hz डिस्प्ले, 13MP कैमरा और 5G सपोर्ट के साथ आता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 11:32 PM
साउथ कोरियन टेक कंपनी ने भारतीय मार्केट में अपना नया Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition लॉन्च किया है। यह टैबलेट खासकर प्रोफेशनल और रफ-टफ यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें यूजर-रिप्लेसेबल 5050mAh बैटरी दी गई है, यानी जरूरत पड़ने पर यूजर्स खुद बैटरी बदल सकते हैं। इसके अलावा इसमें MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन, IP68 रेटिंग और Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, जो इसे और भी मजबूत बनाता है।

नए Galaxy Tab Active 5 में एक कस्टमाइज़ेबल Active Key दिया गया है, जो Push-to-Talk फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ बॉक्स में S Pen भी मिलता है, जो डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंट है। यह टैबलेट 8 इंच का WUXGA TFT LCD पैनल के साथ आता है, जिसमें 16:10 का आस्पेक्ट रेशियो और 120Hz रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है।

सात साल तक मिलेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट

टैबलेट को पावर देने के लिए इसमें 5nm ऑक्टा-कोर चिपसेट दिया गया है, जो 8GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। जरूरत पड़ने पर इस स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। टैबलेट में 13MP रियर कैमरा और LED फ्लैश मौजूद है। वहीं, फ्रंट में 5MP कैमरा दिया गया है। यह टैबलेट Android 15 पर बेस्ड One UI 7 पर काम करता है और कंपनी ने सात साल तक के बड़े OS अपग्रेड देने का वादा किया है।

टैबलेट में Dolby Atmos सपोर्टेड स्पीकर दिए गए हैं। इसकी 5050mAh की बैटरी रिप्लेसेबल है और इसमें खास No-Battery Mode भी दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक मौजूद हैं।

इतनी रखी गई है नए डिवाइस की कीमत

सैमसंग Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition की भारत में कीमत 49,999 रुपये (6GB RAM + 128GB स्टोरेज) रखी गई है, जबकि 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 56,999 रुपये रखी गई है। इसे Samsung India वेबसाइट से ऑर्डर किया जा सकता है। कंपनी टैबलेट के साथ Knox Suite Enterprise Security Platform का एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही है, जिसकी कीमत 4,515 रुपये है।

साथ ही टैबलेट में पहले से ही Brity Works, Zello for Work और Google Workspace जैसे टूल्स प्री-लोडेड आते हैं। टैबलेट खासकर उन प्रोफेशनल्स और बिजनेस यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें एक मजबूत, सेफ और लंबे समय वक्त चलने वाला डिवाइस चाहिए।

