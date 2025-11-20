अब भारत में धूम मचाएगा यह सैमसंग टैबलेट, 8GB रैम के साथ मिलेंगे ढेर सारे AI फीचर्स
Samsung Galaxy Tab A11+ to Debut in India This Month: सैमसंग भारत में अपने बजट टैबलेट लाइनअप को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सैमसंग ने कंफर्म कर दिया है कि Samsung Galaxy Tab A11+ इसी महीने भारतीय बाजार में डेब्यू करेगा।
Samsung Galaxy Tab A11+ to Debut in India This Month: सैमसंग भारत में अपने बजट टैबलेट लाइनअप को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सैमसंग ने कंफर्म कर दिया है कि Samsung Galaxy Tab A11+ इसी महीने भारतीय बाजार में डेब्यू करेगा। कंपनी ने भारतीय वेरिएंट में मिलने वाले कुछ खास फीचर्स का भी खुलासा किया है। यह टैब पहले ही ग्लोबल मार्केट में डेब्यू हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि हम इस बजट टैबलेट से क्या उम्मीद कर सकते हैं।
अब भारत में लॉन्च होगा Samsung Galaxy Tab A11+
सैमसंग ने अभी कन्फर्म किया है कि सैमसंग गैलेक्सी टैब A11+ अगले हफ्ते इंडियन मार्केट में आएगा। हालांकि कंपनी ने अभी सटीक डेट नहीं बताई है लेकिन फोनएरिना ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि टैबलेट 28 नवंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, इसलिए लॉन्च का दिन वही होना चाहिए। अमेजन और सैमसंग इंडिया वेबसाइट पर फोन की माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जहां कंपनी ने इसके खास फीचर्स का खुलासा किया है। यह फोन दो कलर्स - ग्रे और सिल्वर में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।
भारतीय वेरिएंट में क्या होगा खास
अपनी प्रेस रिलीज में कंपनी ने बताया कि गैलेक्सी टैब A11+ सेगमेंट में सबसे अच्छे AI फीचर्स के साथ आएगा, जैसे कि गूगल जेमिनी, सर्किल टू सर्च, और सैमसंग नोट्स पर सॉल्व मैथ, जिससे यूजर्स को स्मार्ट लर्निंग, बेहतर प्रोडक्टिविटी और आसानी से जानकारी मिल सकेगी। गूगल जेमिनी के साथ, यूजर्स को रियल-टाइम विजुअल AI मिलता है, जिससे वे ज्यादा नैचुरली बातचीत कर सकते हैं, जिससे रोज के काम आसान हो जाते हैं। सर्किल टू सर्च एक आसान जेस्चर का इस्तेमाल करके कुछ भी सर्च करने का एक नया तरीका है वो भी बिना ऐप बदले। सैमसंग नोट्स में सॉल्व मैथ फीचर मुश्किल मैथ इक्वेशन के लिए जल्दी और सही सॉल्यूशन देता है।
4nm बेस्ड MediaTek MT8775 प्रोसेसर से चलने वाला, गैलेक्सी टैब A11+ रोजाना के कामों में स्मूद और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 6GB+128GB और 8GB+256GB वेरिएंट में मिलेगा, जिसमें एक्स्ट्रा कंटेंट और लर्निंग मटीरियल के लिए 2TB तक एक्सपैंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट होगा।
फोन के स्पेसिफिकेशन्स (ग्लोबल वेरिएंट के अनुसार)
हाल ही में UK और यूक्रेन में रिलीज हुए गैलेक्सी टैब A11+ में 90 हर्टे्ज रिफ्रेश रेट वाला 11-इंच का WUXGA (1920×1200) LCD डिस्प्ले है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट है, जो 8GB तक रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह मॉडल Android 16 OS पर बेस्ड One UI 8 कस्टम स्किन पर चलता है। इस टैबलेट में 7040mAh की बड़ी बैटरी है, जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
कैमरे की बात करें तो, पीछे 8 मेगापिक्सेल का कैमरा है जबकि सामने 5 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में डॉल्बी एटमॉस के साथ क्वाड स्पीकर, एक 3.5 एमएम ऑडियो जैक, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और ऑप्शनल 5G सपोर्ट शामिल हैं। उम्मीद है कि भारतीय वेरिएंट में भी लगभग यही स्पेसिफिकेशन्स होंगे।
Arpit Soni
