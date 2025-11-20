Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung galaxy tab a11 plus tablet confirmed to launched in india this month
अब भारत में धूम मचाएगा यह सैमसंग टैबलेट, 8GB रैम के साथ मिलेंगे ढेर सारे AI फीचर्स

अब भारत में धूम मचाएगा यह सैमसंग टैबलेट, 8GB रैम के साथ मिलेंगे ढेर सारे AI फीचर्स

संक्षेप:

Samsung Galaxy Tab A11+ to Debut in India This Month: सैमसंग भारत में अपने बजट टैबलेट लाइनअप को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सैमसंग ने कंफर्म कर दिया है कि Samsung Galaxy Tab A11+ इसी महीने भारतीय बाजार में डेब्यू करेगा।

Thu, 20 Nov 2025 05:46 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

18% OFF

Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray

Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray

  • checkSamsung Galaxy Tab A11
  • check22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display
  • check8 GB RAM
amazon-logo

₹17999

₹21999

खरीदिये

discount

16% OFF

Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi + LTE Tablet, Silver

Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi + LTE Tablet, Silver

  • checkSamsung Galaxy Tab A11
  • check22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display
  • check8 GB RAM
amazon-logo

₹20999

₹24999

खरीदिये

discount

24% OFF

Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 4 GB RAM, 64 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray

Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 4 GB RAM, 64 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray

  • checkSamsung Galaxy Tab A11
  • check22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display
  • check4 GB RAM
amazon-logo

₹12999

₹16999

खरीदिये

discount

75% OFF

Robustrion Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/Tab A9 8.7" Cover Case, Flip Stand Cover Case for Samsung Galaxy Tab A9 / A11 Tablet Cover with Transparent Back - Navy

Robustrion Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/Tab A9 8.7" Cover Case, Flip Stand Cover Case for Samsung Galaxy Tab A9 / A11 Tablet Cover with Transparent Back - Navy

  • checkRobustrion Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/Tab A9 8.7" Cover Case
  • checkFlip Stand Cover Case for Samsung Galaxy Tab A9 / A11 Tablet Cover with Transparent Back - Navy
amazon-logo

₹499

₹1999

खरीदिये

discount

70% OFF

Tough Lee Tempered Glass Screen Guard Protector for Samsung Galaxy Tab A11 / A9 8.7 inch Tablet (Anti Scratch, FingerPrint, SmudgeProof) (with Easy Installation Kit) (Pack of 1)

Tough Lee Tempered Glass Screen Guard Protector for Samsung Galaxy Tab A11 / A9 8.7 inch Tablet (Anti Scratch, FingerPrint, SmudgeProof) (with Easy Installation Kit) (Pack of 1)

  • checkTough Lee Tempered Glass Screen Guard Protector for Samsung Galaxy Tab A11 / A9 8.7 inch Tablet (Anti Scratch
  • checkFingerPrint
  • checkSmudgeProof) (with Easy Installation Kit) (Pack of 1)
amazon-logo

₹299

₹999

खरीदिये

Samsung Galaxy Tab A11+ to Debut in India This Month: सैमसंग भारत में अपने बजट टैबलेट लाइनअप को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सैमसंग ने कंफर्म कर दिया है कि Samsung Galaxy Tab A11+ इसी महीने भारतीय बाजार में डेब्यू करेगा। कंपनी ने भारतीय वेरिएंट में मिलने वाले कुछ खास फीचर्स का भी खुलासा किया है। यह टैब पहले ही ग्लोबल मार्केट में डेब्यू हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि हम इस बजट टैबलेट से क्या उम्मीद कर सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

18% OFF

Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray

Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray

  • checkSamsung Galaxy Tab A11
  • check22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display
  • check8 GB RAM
amazon-logo

₹17999

₹21999

खरीदिये

discount

16% OFF

Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi + LTE Tablet, Silver

Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi + LTE Tablet, Silver

  • checkSamsung Galaxy Tab A11
  • check22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display
  • check8 GB RAM
amazon-logo

₹20999

₹24999

खरीदिये

discount

24% OFF

Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 4 GB RAM, 64 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray

Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 4 GB RAM, 64 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray

  • checkSamsung Galaxy Tab A11
  • check22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display
  • check4 GB RAM
amazon-logo

₹12999

₹16999

खरीदिये

discount

75% OFF

Robustrion Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/Tab A9 8.7" Cover Case, Flip Stand Cover Case for Samsung Galaxy Tab A9 / A11 Tablet Cover with Transparent Back - Navy

Robustrion Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/Tab A9 8.7" Cover Case, Flip Stand Cover Case for Samsung Galaxy Tab A9 / A11 Tablet Cover with Transparent Back - Navy

  • checkRobustrion Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/Tab A9 8.7" Cover Case
  • checkFlip Stand Cover Case for Samsung Galaxy Tab A9 / A11 Tablet Cover with Transparent Back - Navy
amazon-logo

₹499

₹1999

खरीदिये

discount

70% OFF

Tough Lee Tempered Glass Screen Guard Protector for Samsung Galaxy Tab A11 / A9 8.7 inch Tablet (Anti Scratch, FingerPrint, SmudgeProof) (with Easy Installation Kit) (Pack of 1)

Tough Lee Tempered Glass Screen Guard Protector for Samsung Galaxy Tab A11 / A9 8.7 inch Tablet (Anti Scratch, FingerPrint, SmudgeProof) (with Easy Installation Kit) (Pack of 1)

  • checkTough Lee Tempered Glass Screen Guard Protector for Samsung Galaxy Tab A11 / A9 8.7 inch Tablet (Anti Scratch
  • checkFingerPrint
  • checkSmudgeProof) (with Easy Installation Kit) (Pack of 1)
amazon-logo

₹299

₹999

खरीदिये

अब भारत में लॉन्च होगा Samsung Galaxy Tab A11+

सैमसंग ने अभी कन्फर्म किया है कि सैमसंग गैलेक्सी टैब A11+ अगले हफ्ते इंडियन मार्केट में आएगा। हालांकि कंपनी ने अभी सटीक डेट नहीं बताई है लेकिन फोनएरिना ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि टैबलेट 28 नवंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, इसलिए लॉन्च का दिन वही होना चाहिए। अमेजन और सैमसंग इंडिया वेबसाइट पर फोन की माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जहां कंपनी ने इसके खास फीचर्स का खुलासा किया है। यह फोन दो कलर्स - ग्रे और सिल्वर में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:50 इंच के सबसे सस्ते QLED TV, कीमत ₹22000 से कम, इन 5 मॉडल पर 73 फीसदी तक छूट

भारतीय वेरिएंट में क्या होगा खास

अपनी प्रेस रिलीज में कंपनी ने बताया कि गैलेक्सी टैब A11+ सेगमेंट में सबसे अच्छे AI फीचर्स के साथ आएगा, जैसे कि गूगल जेमिनी, सर्किल टू सर्च, और सैमसंग नोट्स पर सॉल्व मैथ, जिससे यूजर्स को स्मार्ट लर्निंग, बेहतर प्रोडक्टिविटी और आसानी से जानकारी मिल सकेगी। गूगल जेमिनी के साथ, यूजर्स को रियल-टाइम विजुअल AI मिलता है, जिससे वे ज्यादा नैचुरली बातचीत कर सकते हैं, जिससे रोज के काम आसान हो जाते हैं। सर्किल टू सर्च एक आसान जेस्चर का इस्तेमाल करके कुछ भी सर्च करने का एक नया तरीका है वो भी बिना ऐप बदले। सैमसंग नोट्स में सॉल्व मैथ फीचर मुश्किल मैथ इक्वेशन के लिए जल्दी और सही सॉल्यूशन देता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

75% OFF

ProElite Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/A9 8.7" Case Cover, Smart Flip Case Cover for Samsung Galaxy Tab A11/A9 8.7 inch Translucent Back with Stylus Pen, Black

ProElite Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/A9 8.7" Case Cover, Smart Flip Case Cover for Samsung Galaxy Tab A11/A9 8.7 inch Translucent Back with Stylus Pen, Black

  • checkProElite Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/A9 8.7" Case Cover
  • checkSmart Flip Case Cover for Samsung Galaxy Tab A11/A9 8.7 inch Translucent Back with Stylus Pen
  • checkBlack
amazon-logo

₹499

₹1999

खरीदिये

Samsung Galaxy Tab A11 & A11 Plus Step-by-Step Guide for Beginners and Seniors: The Most Complete & Simplified Manual with Tips & Tricks to Effortlessly Set Up, Customize, and Use Your New Smartphone

Samsung Galaxy Tab A11 & A11 Plus Step-by-Step Guide for Beginners and Seniors: The Most Complete & Simplified Manual with Tips & Tricks to Effortlessly Set Up, Customize, and Use Your New Smartphone

  • checkSamsung Galaxy Tab A11 & A11 Plus Step-by-Step Guide for Beginners and Seniors: The Most Complete & Simplified Manual with Tips & Tricks to Effortlessly Set Up
  • checkCustomize
  • checkand Use Your New Smartphone
amazon-logo

₹449

खरीदिये

discount

25% OFF

ProElite Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch 2025 Cover, Rugged 3 Layer Armor case Cover for Galaxy Tab A11 8.7 inch 2025 with Hand Grip & Rotating Kickstand with Shoulder Strap, Rainbow Pink

ProElite Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch 2025 Cover, Rugged 3 Layer Armor case Cover for Galaxy Tab A11 8.7 inch 2025 with Hand Grip & Rotating Kickstand with Shoulder Strap, Rainbow Pink

  • checkProElite Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch 2025 Cover
  • checkRugged 3 Layer Armor case Cover for Galaxy Tab A11 8.7 inch 2025 with Hand Grip & Rotating Kickstand with Shoulder Strap
  • checkRainbow Pink
amazon-logo

₹1499

₹1999

खरीदिये

discount

84% OFF

ProElite Screen Protector for Galaxy Tab A9 Plus/ A11 Plus 11 inch, Premium Tempered Glass Screen Protector for Samsung Galaxy Tab A9+/A11+ 11 inch

ProElite Screen Protector for Galaxy Tab A9 Plus/ A11 Plus 11 inch, Premium Tempered Glass Screen Protector for Samsung Galaxy Tab A9+/A11+ 11 inch

  • checkProElite Screen Protector for Galaxy Tab A9 Plus/ A11 Plus 11 inch
  • checkPremium Tempered Glass Screen Protector for Samsung Galaxy Tab A9+/A11+ 11 inch
amazon-logo

₹329

₹1999

खरीदिये

discount

75% OFF

ProElite Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/A9 8.7" Case Cover, Smart Flip Case Cover for Samsung Galaxy Tab A11/A9 8.7 inch Translucent Back with Stylus Pen, Dark Blue

ProElite Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/A9 8.7" Case Cover, Smart Flip Case Cover for Samsung Galaxy Tab A11/A9 8.7 inch Translucent Back with Stylus Pen, Dark Blue

  • checkProElite Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/A9 8.7" Case Cover
  • checkSmart Flip Case Cover for Samsung Galaxy Tab A11/A9 8.7 inch Translucent Back with Stylus Pen
  • checkDark Blue
amazon-logo

₹499

₹1999

खरीदिये

4nm बेस्ड MediaTek MT8775 प्रोसेसर से चलने वाला, गैलेक्सी टैब A11+ रोजाना के कामों में स्मूद और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 6GB+128GB और 8GB+256GB वेरिएंट में मिलेगा, जिसमें एक्स्ट्रा कंटेंट और लर्निंग मटीरियल के लिए 2TB तक एक्सपैंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट होगा।

फोन के स्पेसिफिकेशन्स (ग्लोबल वेरिएंट के अनुसार)

हाल ही में UK और यूक्रेन में रिलीज हुए गैलेक्सी टैब A11+ में 90 हर्टे्ज रिफ्रेश रेट वाला 11-इंच का WUXGA (1920×1200) LCD डिस्प्ले है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट है, जो 8GB तक रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह मॉडल Android 16 OS पर बेस्ड One UI 8 कस्टम स्किन पर चलता है। इस टैबलेट में 7040mAh की बड़ी बैटरी है, जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

कैमरे की बात करें तो, पीछे 8 मेगापिक्सेल का कैमरा है जबकि सामने 5 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में डॉल्बी एटमॉस के साथ क्वाड स्पीकर, एक 3.5 एमएम ऑडियो जैक, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और ऑप्शनल 5G सपोर्ट शामिल हैं। उम्मीद है कि भारतीय वेरिएंट में भी लगभग यही स्पेसिफिकेशन्स होंगे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Samsung Tablet

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।