सीधे ₹3000 महंगा हुआ यह Samsung टैबलेट, कंपनी ने चुपचाप बढ़ाए दाम; इतनी है नई कीमत

Samsung Galaxy Tab A11+ टैबलेट की कीमत में कंपनी ने बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने इसके सभी वेरिएंट की कीमतों में 3000 रुपये का इजाफा कर दिया है। कितनी है नई कीमत, यहां देखें लिस्ट

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Samsung Galaxy Tab A11+ Price Hike: सैमसंग ने पिछले साल नवंबर में भारत में गैलेक्सी टैब A11+ लॉन्च किया था। अब सैमसंग ने 7,040mAh बैटरी वाले इस एंड्रॉयड टैबलेट की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें कंपनी की वेबसाइट पर भी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले एक टिप्स्टर ने इस बारे में जानकारी दी थी और बताया कि कंपनी ने सभी वेरिएंट की कीमतों में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। गैलेक्सी टैब A11+ में 11 इंच की डिस्प्ले है। जैसा कि हमने बताया इसमें 7,040mAh की बैटरी है और यह 25W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब ग्राहकों को इसे खरीदने के लिए किस वेरिएंट पर कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे, चलिए बताते हैं...

Samsung Galaxy Tab A11+ में 7,040mAh की बैटरी है और यह 25W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

3,000 रुपये महंगा हुआ Samsung Galaxy Tab A11+ एक्स पर टिप्स्टर संजू चौधरी ने सबसे पहले इस बारे में जानकारी दी है। टिप्स्टर ने बताया कि सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी टैब A11+ के सभी वेरिएंट की कीमतों में 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है।

Wi-Fi कनेक्टिविटी वाले 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये से बढ़कर 33,999 रुपये हो गई है। जबकि, इसके 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये से बढ़कर 41,999 रुपये हो गई है।

LTE कनेक्टिविटी वाले 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये से बढ़कर 37,999 रुपये हो गई है। फिलहाल वेबसाइट पर LTE कनेक्टिविटी वाले 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत दिखाई नहीं दे रही है लेकिन टिप्स्टर का कहना है कि यह 43,999 रुपये से बढ़कर 46,999 रुपये हो गई है।

हालांकि, सैमसंग ने अभी तक कीमतों में बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन, कंपनी की वेबसाइट पर नई कीमतें दिखाई दे रही हैं। यानी अब ग्राहकों को इसे खरीदने के लिए 3,000 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।

Samsung Galaxy Tab A11+ की खासियत सैमसंग गैलेक्सी टैब A11+ को पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया गया था। इसमें 11 इंच की टीएफटी एलसीडी स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज तक है। यह मीडियाटेक MT8775 चिपसेट पर काम करता है और इसमें 8GB तक रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है। माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें ऑटोफोकस के साथ 8 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और सेल्फी व वीडियो कॉल के लिए 5 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। दोनों कैमरा सेंसर 30fps पर 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।

गैलेक्सी टैब A11+ में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले चार स्पीकर हैं। धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए इसे IP52 रेटिंग मिली है। इसमें 7,040mAh की बैटरी है, जो 25W की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। टैब में 3.5 एमएम का ऑडियो जैक भी है। 482 ग्राम वजनी इस टैबलेट का साइज 168.7×257.1×6.9 एमएम है।

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