11 इंच डिस्प्ले वाला धांसू टैबलेट लाया Samsung , 2TB तक बढ़ा सकेंगे स्टोरेज, कीमत बजट में

संक्षेप: Samsung Galaxy Tab A11+ launched in India: सैमसंग ने आज भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर अपना गैलेक्सी टैब A11+ टैबलेट लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 22,999 रुपये है। टैब में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं…

Samsung Galaxy Tab A11+ launched in India: टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सैमसंग का नया टैबलेट आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कंपनी ने आज भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर अपना गैलेक्सी टैब A11+ टैबलेट लॉन्च कर दिया है। नया टैब दमदार प्रोसेसर और हैवी रैम के साथ आता है और इसमें पावरफुल बैटरी भी मिलती है। चलिए डिटेल में बताते हैं सैमसंग के नए टैब की कीमत और खासियत...

Galaxy Tab A11+ के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स टैबलेट में 11 इंच का टीएफटी डिस्प्ले है, जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रदान करता है और धूप में भी ब्राइट और क्लियर विजिबिलिटी देता है। टैब मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट पैक करता है, जिसे 8GB तक रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। जरूरत पड़ने पर, आप माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ा भी सकते हैं। यह Android 16 OS पर बेस्ड One UI 8 पर चलता है। इसमें 5 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है। दोनों कैमरा सेंसर 30fps पर 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।

इसमें 7040mAh की बैटरी है और यह 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यूजर्स अपने गैलेक्सी टैब A11+ पर जेमिनी के साथ लाइव होकर अपना कैमरा शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें जो दिख रहा है उसके बारे में मदद मिल सके। इसमें डॉल्बी-इंजीनियर्ड क्वाड स्पीकर्स हैं जो एक रिच और मल्टीडायमेंशनल ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं। टैबलेट में 3.5 एमएम का ऑडियो जैक भी है।

टैब में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में नैनो सिम सपोर्ट, USB 2.0 पोर्ट, WiFi (2.4GHz+5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, बेइदू, गैलीलियो, और क्यूजेडएसएस शामिल हैं। 482 ग्राम वजनी इस टैबलेट का साइज 168.7×257.1×6.9 एमएम है।

Galaxy Tab A11+: अलग-अलग मॉडल की कीमत टैबलेट ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन में आता है। इसके WiFi और WiFi+5G सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है।

WiFi मॉडल के लिए, इसके 6+128GB वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये और 8+256GB वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये है।

WiFi+5G मॉडल के लिए, इसके 6+128GB वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये और 8+256GB वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये है।