सस्ता टैबलेट लाने की तैयारी में सैमसंग, सामने आी पहली तस्वीर, यह होगा खास

Samsung ने हाल ही में भारतीय बाजार में नया Galaxy Tab S10 Lite मॉडल लॉन्च किया है और अब कंपनी अपने बजट टैबलेट लाने की तैयारी में जुट गई है। कहा जा रहा है कि सैमसंग की बजट टैबलेट लाइन को अपडेट मिलने वाला है। एक लीक ने गैलेक्सी टैब A11 और टैब A11 प्लस का हिंट दिया है, ये दो मॉडल टैब A9 सीरीज की जगह लेंगे, जिन्हें 2023 में लॉन्च किया गया था। अब अपकमिंग टैब का पहला लुक सामने आ गया है।

सामने आई अपकमिंग टैबलेट की तस्वीर गीकबेंच लिस्टिंग से कुछ हार्डवेयर की जानकारी पहले ही मिल चुकी है। गैलेक्सी टैब A11 प्लस (मॉडल SM-X236B) को मीडियाटेक के डाइमेंसिटी 7300 या 7300X चिपसेट के साथ दिखाया गया है। यही प्रोसेसर मोटोरोला रेजर 50 और पोको X7 जैसे फोन में भी मिलता है, और इसमें 6GB रैम है। बेंचमार्क लिस्टिंग से अपकमिंग टैब में वन यूआई 8 के साथ एंड्रॉयड 16 मिलने की भी पुष्टि हुई है।

दूसरी ओर, रेगुलर टैब A11 (मॉडल SM-X135) एंट्री-लेवल सेगमेंट में ही बना रहेगा। एक लीक में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ-साथ एक सिंपल, बिना तामझाम वाला डिजाइन दिखाया गया है। एक्स पर पोस्ट की गई तस्वीरों से ऐसा लगता है कि सैमसंग यहां कुछ भी आकर्षक नहीं कर रहा है।

A11 प्लस में ज्यादा परफॉर्मेंस स्पेस मिलने की उम्मीद है, लेकिन दोनों टैबलेट्स का बेसिक लुक एक जैसा ही होने की उम्मीद है। हालांकि अभी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मौजूदा टैब A9 की शुरुआती कीमत लगभग $209 है, इसलिए नई सीरीज भी लगभग इसी रेंज में आनी चाहिए।

फिलहाल कोई आधिकारिक लॉन्च डेट भी सामने नहीं आई है, लेकिन अटकलें हैं कि 2025 के अंत से पहले इन्हें लॉन्च किया जा सकता है। टीसीएल और शाओमी भी बजट टैबलेट स्पेस में एंट्री कर चुके हैं, ऐसे में सैमसंग भी उन यूजर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत ज्यादा खर्च किए बिना एक बढ़िया टैब चाहते हैं।

जैसा कि हमने बताया सैमसंग ने हाल ही में भारतीय बाजार में नया Galaxy Tab S10 Lite लॉन्च किया है। चलिए इसकी कीमत और खासियत पर नजर डालते हैं... इतनी है Samsung Galaxy Tab S10 Lite की कीमत भारत में टैबलेट स्टोरेज के हिसाब से दो वेरिएंट में उपलब्ध है। सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट की कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 35,999 रुपये है, जबकि इसके 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 45,999 रुपये है। यह टैबलेट सैमसंग इंडिया की वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर कोरलरेड, ग्रे और सिल्वर कलर में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

Samsung Galaxy Tab S10 Lite की खासियत सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट में 10.9-इंच WUXGA+ (1320x2112 पिक्सेल) टीएफटी टचस्क्रीन है, जो 600 निट्स तक की अधिकतम ब्राइटनेस प्रदान करती है और इसमें सैमसंग की अपनी विजन बूस्टर तकनीक भी है। यह एक्सीनॉस 1380 चिपसेट से लैस है, जो 8GB तक रैम और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी है, जिससे इसके स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए, सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट में पीछे की तरफ 8-मेगापिक्सेल का सिंगल रियर कैमरा है। इसके अलावा, आगे की तरफ 5-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा भी है। नए सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट में 8000mAh की बैटरी है।