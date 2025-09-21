सैमसंग के नए टैब में 8.7 इंच का डिस्प्ले और 5100mAh की बैटरी, शुरुआती कीमत भी बजट में Samsung Galaxy Tab A11 LTE Wi-Fi Variant listed on Samsung India Website pricing and features revealed, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy Tab A11 LTE Wi-Fi Variant listed on Samsung India Website pricing and features revealed

सैमसंग का नया टैब- गैलेक्सी टैब A11 कंपनी की वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है। यह टैब वाई-फाई ओनली और LTE वेरिएंट में आता है। इसकी शुरुआती कीमत 12999 रुपये है। टैब में आपको 5100mAh की बैटरी और 8.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 12:10 PM
सैमसंग के नए टैब की भारत में एंट्री हो गई है। इस टैब का नाम- Samsung Galaxy Tab A11 है। यह टैब LTE और Wi-Fi ओनली वेरिएंट में आता है। यह टैब कंपनी की वेबसाइट के साथ फ्लिपकार्ट पर भी लिस्ट हो गया है। सैमसंग इस टैब के आने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक-दो दिन में करेगा। द टेक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग के इस टैब के इंडिया लॉन्च के बारे में सैमसंग न्यूजरूम पर भी फिलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। दिलचस्प बात यह है कि टैब सैमसंग इंडिया की वेबसाइट पर सेल के लिए उपलब्ध हो गया है।

टैब के दोनों वेरिएंट यानी LTE और Wi-Fi ओनली दो मेमरी ऑप्शन - 4जीबी + 64जीबी और 8जीबी + 128जीबी में आते हैं। टैब के LTE मॉडल्स की कीमत 15,999 रुपये और 20,999 रुपये है। वहीं, वाई-फाई मॉडल्स 12999 रुपये और 17999 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट हैं। कंपनी ने नए टैब को ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। कंपनी इस टैब पर एक हजार रुपये का डिस्काउंट दे रही है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

टैब के वाई-फाई वेरिएंट का वजन 335 ग्राम और LTE वेरिएंट का वजन 337 ग्राम है। सैमसंग के यह टैब 8जीबी तक की रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आते हैं। टैब की मेमरी को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट दिया गया है। दोनों Mali G57 MC2 GPU से लैस हैं। टैब के दोनों वेरिएंट में 87.1% के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ 8.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है।

ये भी पढ़ें:जियो दे रहा गोल्ड पर 2% एक्सट्रा, जियो होम फ्री, एयरटेल में 17 हजार का फायदा

फोटोग्राफी के लिए टैब के रियर में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। टैब में दी गई बैटरी 5100mAh की है, जो 15 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दमदार साउंड के लिए टैब में आपको डॉल्बी ऐटमॉस भी देखने को मिलेगा। ओएस की बात करें, तो सैमसंग का यह नया टैब ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है।

सैमसंग के कुछ टैब ऑप्शन्स को यहां देख सकते हैं:

