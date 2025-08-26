ब्लूटूथ SIG पर दिखा सैमसंग का नया टैब, बहुत जल्द हो सकता है लॉन्च

सैमसंग अपना एक और बजट टैब लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस नए टैब का नाम Galaxy Tab A11 LTE है। इस टैब को ब्लूटूथ SIG ने सर्टिफाइ कर दिया है। कंपनी इस टैब में 5000mAh की बैटरी ऑफर कर सकती है।

सैमसंग अपना एक और बजट टैब लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस नए टैब का नाम Galaxy Tab A11 LTE है। द टेक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग मॉडल नंबर SM-X135G वाले इस टैब को ब्लूटूथ SIG ने सर्टिफाइ कर दिया है। टैब को इससे पहले एफसीसी, वाई-फाई अलायंस और IMEI लिस्टिंग पर देखा जा चुका है। इन सब सर्टिफिकेशन्स से अंदाजा लगाया जा रहा है कि टैब की लॉन्च डेट अब ज्यादा दूर नहीं है। उम्मीद है कि यह सितंबर में मार्केट में एंट्री कर सकता है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है टैब

टैब के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में ब्लूटूथ लिस्टिंग में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, पिछली लिस्टिंग्स के अनुसार टैब में कंपनी 5000mAh की बैटरी और 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग देने वाली है। टैब में कंपनी ड्यूल बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ और जीपीएस के साथ हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी देने वाली है। सेफ्टी कोरिया लिस्टिंग की मानें, तो यह टैब स्लिम बेजल्स के साथ आएगा। टैब में आपको टैब A9 के जैसा 8.7 इंच का TFT LCD पैनल मिलेगा।

कंपनी टैब A11 सीरीज में स्टैंडर्ड मॉडल के साथ एक A11 प्लस भी ऑफर कर सकती है। इसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट का बड़ा डिस्प्ले दे सकती है। टैब में कंपनी कौन सा चिपसेट देने वाली है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

गैलेक्सी Tab S10 लाइट हुआ लॉन्च सैमसंग का नया टैब गैलेक्सी टैब S10 लाइट लॉन्च हुआ है। यह टैब Exynos 1380 प्रोसेसर पर काम काम करता है। इसमें 600 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ 10.9 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। टैब 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। टैब का मेन कैमपा 8 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। कंपनी इस टैब में 8000mAh की बैटरी दे रही है। S Pen सपोर्ट वाला यह टैब ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है।