8.7 इंच डिस्प्ले, 5100mAh बैटरी, Dolby स्पीकर के साथ भारत आया Samsung का नया Tab, ₹12999 कीमत
Samsung Galaxy Tab A11 भारत में लॉन्च हो गया है। यह टैब 8.7-इंच 90Hz डिस्प्ले, 5100mAh बैटरी, ड्यूल स्पीकर और LTE/Wi-Fi वेरिएंट्स के साथ आया है। जानें कीमत और वैरिएंट:
सम्बंधित सुझाव
18% OFF
Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray
- Samsung Galaxy Tab A11
- 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display
- 8 GB RAM
₹17999₹21999
खरीदिये
29% OFF
Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi + LTE Tablet, Gray
- Samsung Galaxy Tab A11
- 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display
- 8 GB RAM
₹17665₹24999
खरीदिये
18% OFF
Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Silver
- Samsung Galaxy Tab A11
- 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display
- 8 GB RAM
₹17999₹21999
खरीदिये
75% OFF
ProElite Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/A9 8.7" Case Cover, Smart Flip Case Cover for Samsung Galaxy Tab A11/A9 8.7 inch Translucent Back with Stylus Pen, Black
- ProElite Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/A9 8.7" Case Cover
- Smart Flip Case Cover for Samsung Galaxy Tab A11/A9 8.7 inch Translucent Back with Stylus Pen
- Black
₹499₹1999
खरीदिये
75% OFF
Robustrion Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/Tab A9 8.7" Cover Case, Flip Stand Cover Case for Samsung Galaxy Tab A9 / A11 Tablet Cover with Transparent Back - Navy
- Robustrion Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/Tab A9 8.7" Cover Case
- Flip Stand Cover Case for Samsung Galaxy Tab A9 / A11 Tablet Cover with Transparent Back - Navy
₹499₹1999
खरीदिये
Samsung Galaxy Tab A11 Launched in India: सैमसंगका नया Galaxy Tab A11 बजट टैबलेट्स की दुनिया में बड़ा दावेदार बनकर आया है। यह टैबलेट 8.7-इंच की हल्की और बड़ी स्क्रीन, 5100 mAh बैटरी, 90 Hz रिफ्रेश रेट और ड्यूल स्पीकर जैसी खूबियों के साथ लॉन्च हुआ है। यह उन लोगों के लिए खासकर उपयोगी है जो बजट में टैबलेट चाहते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस, बैटरी और कनेक्टिविटी से समझौता नहीं करना चाहते। यह टैबलेट Wi-Fi और Cellular (LTE/5G) दोनों वेरिएंट्स में आता है मतलब मनोरंजन, पढ़ाई या काम के लिए कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही माइक्रोSD से स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा, USB-C, हेडफोन जैक और Dolby-tuned ड्यूल स्पीकर इसे मल्टी-मीडिया और मल्टीटास्किंग दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं।
सम्बंधित सुझाव
18% OFF
Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray
- Samsung Galaxy Tab A11
- 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display
- 8 GB RAM
₹17999₹21999
खरीदिये
29% OFF
Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi + LTE Tablet, Gray
- Samsung Galaxy Tab A11
- 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display
- 8 GB RAM
₹17665₹24999
खरीदिये
18% OFF
Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Silver
- Samsung Galaxy Tab A11
- 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display
- 8 GB RAM
₹17999₹21999
खरीदिये
75% OFF
ProElite Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/A9 8.7" Case Cover, Smart Flip Case Cover for Samsung Galaxy Tab A11/A9 8.7 inch Translucent Back with Stylus Pen, Black
- ProElite Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/A9 8.7" Case Cover
- Smart Flip Case Cover for Samsung Galaxy Tab A11/A9 8.7 inch Translucent Back with Stylus Pen
- Black
₹499₹1999
खरीदिये
75% OFF
Robustrion Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/Tab A9 8.7" Cover Case, Flip Stand Cover Case for Samsung Galaxy Tab A9 / A11 Tablet Cover with Transparent Back - Navy
- Robustrion Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/Tab A9 8.7" Cover Case
- Flip Stand Cover Case for Samsung Galaxy Tab A9 / A11 Tablet Cover with Transparent Back - Navy
₹499₹1999
खरीदिये
Samsung Galaxy Tab A11 की कीमत
Galaxy Tab A11 के Wi-Fi वेरिएंट, 4GB RAM+64GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 12,999 रुपए। Wi-Fi वेरिएंट, 8GB RAM+128GB स्टोरेज टैब की कीमत 17,999 रुपए। LTE/सेलुलर वेरिएंट 4GB+64GB का प्राइस 15,999 रुपए। 8GB+128GB का LTE/सेलुलर वेरिएंट 20,999 रुपए में बेचा जा रहा है। ये टैबलेट ग्रे और सिल्वर दोनों रंगों में आता है।
Samsung Galaxy Tab A11 के फीचर्स
Samsung Galaxy Tab A11 एक संतुलित बजट टैबलेट है जिसमें 8.7-इंच की HD+ TFT स्क्रीन दी गई है, जो 800×1340 पिक्सल रेजॉल्यूशन और 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जिससे वीडियो देखने, वेब ब्राउज़िंग या सोशल मीडिया इस्तेमाल स्मूद रहता है। इसके अंदर 6nm ऑक्टा-कोर चिपसेट और 4 GB या 8GB RAM (128GB स्टोरेज तक, माइक्रोSD से 2TB तक एक्सपैंडेबल) मिलता है जो रोजमर्रा के काम, ऑनलाइन क्लास, वीडियो कॉल और हल्की गेमिंग के लिए पर्याप्त है।
कैमरा सेटअप में 8MP का रियर कैमरा (ऑटोफोकस के साथ) और 5MP का फ्रंट कैमरा है, जो वीडियो कॉलिंग या दस्तावेज़ स्कैनिंग के लिए ठीक है। बैकअप के लिए 5,100mAh बैटरी दी गई है, जिससे टैबलेट पूरे दिन आराम से चलता है, और साधारण चार्जिंग के साथ दैनिक कामों में टिकाऊ रहता है।
सम्बंधित सुझाव
70% OFF
MOCA Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/Tab A9 8.7 inch, Flip Stand Case with Transparent Back, Slim Magnetic Trifold Smart Cover, Shockproof Soft TPU Protective Tablet Case (Rose Gold)
- MOCA Cover for Samsung Galaxy Tab A11 8.7 inch/Tab A9 8.7 inch
- Flip Stand Case with Transparent Back
- Slim Magnetic Trifold Smart Cover
₹455₹1499
खरीदिये
70% OFF
Tough Lee Tempered Glass Screen Guard Protector for Samsung Galaxy Tab A11 / A9 8.7 inch Tablet (Anti Scratch, FingerPrint, SmudgeProof) (with Easy Installation Kit) (Pack of 1)
- Tough Lee Tempered Glass Screen Guard Protector for Samsung Galaxy Tab A11 / A9 8.7 inch Tablet (Anti Scratch
- FingerPrint
- SmudgeProof) (with Easy Installation Kit) (Pack of 1)
₹299₹999
खरीदिये
23% OFF
Samsung Galaxy Tab A11+, 27.82 cm (11 inch) Display, 8 GB RAM, 256 GB Storage, 90Hz Refresh Rate, AI with Google Gemini, Dolby Atmos, Quad Speakers, Wi-Fi + 5G Tablet, Silver
- Samsung Galaxy Tab A11+
- 27.82 cm (11 inch) Display
- 8 GB RAM
₹29999₹38999
खरीदिये
Samsung Galaxy Tab A11 User Guide For Beginners and Seniors: The Essential Manual to Completely Set Up and Master Your New Device
- Samsung Galaxy Tab A11 User Guide For Beginners and Seniors: The Essential Manual to Completely Set Up and Master Your New Device
₹449
खरीदिये
ऑडियो-वीडियो अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इसमें ड्यूल स्पीकर+Dolby Atmos सपोर्ट है, जिससे मूवी या वीडियो स्ट्रीमिंग ज़्यादा आनंददायक बनती है। साथ ही, यह टैबलेट Wi-Fi वेरिएंट के साथ-साथ LTE/Cellular वेरिएंट में भी उपलब्ध है, ब्लूटूथ 5.3, GPS, USB Type-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसी कनेक्टिविटी फीचर्स से लैस है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।