8.7 इंच डिस्प्ले, 5100mAh बैटरी, Dolby स्पीकर के साथ भारत आया Samsung का नया Tab, ₹12999 कीमत

8.7 इंच डिस्प्ले, 5100mAh बैटरी, Dolby स्पीकर के साथ भारत आया Samsung का नया Tab, ₹12999 कीमत

संक्षेप:

Samsung Galaxy Tab A11 भारत में लॉन्च हो गया है। यह टैब 8.7-इंच 90Hz डिस्प्ले, 5100mAh बैटरी, ड्यूल स्पीकर और LTE/Wi-Fi वेरिएंट्स के साथ आया है। जानें कीमत और वैरिएंट:

Wed, 3 Dec 2025 08:00 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Samsung Galaxy Tab A11 Launched in India: सैमसंगका नया Galaxy Tab A11 बजट टैबलेट्स की दुनिया में बड़ा दावेदार बनकर आया है। यह टैबलेट 8.7-इंच की हल्की और बड़ी स्क्रीन, 5100 mAh बैटरी, 90 Hz रिफ्रेश रेट और ड्यूल स्पीकर जैसी खूबियों के साथ लॉन्च हुआ है। यह उन लोगों के लिए खासकर उपयोगी है जो बजट में टैबलेट चाहते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस, बैटरी और कनेक्टिविटी से समझौता नहीं करना चाहते। यह टैबलेट Wi-Fi और Cellular (LTE/5G) दोनों वेरिएंट्स में आता है मतलब मनोरंजन, पढ़ाई या काम के लिए कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही माइक्रोSD से स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा, USB-C, हेडफोन जैक और Dolby-tuned ड्यूल स्पीकर इसे मल्टी-मीडिया और मल्टीटास्किंग दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं।

Samsung Galaxy Tab A11 की कीमत

Galaxy Tab A11 के Wi-Fi वेरिएंट, 4GB RAM+64GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 12,999 रुपए। Wi-Fi वेरिएंट, 8GB RAM+128GB स्टोरेज टैब की कीमत 17,999 रुपए। LTE/सेलुलर वेरिएंट 4GB+64GB का प्राइस 15,999 रुपए। 8GB+128GB का LTE/सेलुलर वेरिएंट 20,999 रुपए में बेचा जा रहा है। ये टैबलेट ग्रे और सिल्वर दोनों रंगों में आता है।

ये भी पढ़ें:Sanchar Saathi App ने मचाई धूम, 10 गुना बढ़े डाउनलोड्स, 6 लाख ने किया Download

Samsung Galaxy Tab A11 के फीचर्स

Samsung Galaxy Tab A11 एक संतुलित बजट टैबलेट है जिसमें 8.7-इंच की HD+ TFT स्क्रीन दी गई है, जो 800×1340 पिक्सल रेजॉल्यूशन और 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जिससे वीडियो देखने, वेब ब्राउज़िंग या सोशल मीडिया इस्तेमाल स्मूद रहता है। इसके अंदर 6nm ऑक्टा-कोर चिपसेट और 4 GB या 8GB RAM (128GB स्टोरेज तक, माइक्रोSD से 2TB तक एक्सपैंडेबल) मिलता है जो रोजमर्रा के काम, ऑनलाइन क्लास, वीडियो कॉल और हल्की गेमिंग के लिए पर्याप्त है।

कैमरा सेटअप में 8MP का रियर कैमरा (ऑटोफोकस के साथ) और 5MP का फ्रंट कैमरा है, जो वीडियो कॉलिंग या दस्तावेज़ स्कैनिंग के लिए ठीक है। बैकअप के लिए 5,100mAh बैटरी दी गई है, जिससे टैबलेट पूरे दिन आराम से चलता है, और साधारण चार्जिंग के साथ दैनिक कामों में टिकाऊ रहता है।

ऑडियो-वीडियो अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इसमें ड्यूल स्पीकर+Dolby Atmos सपोर्ट है, जिससे मूवी या वीडियो स्ट्रीमिंग ज़्यादा आनंददायक बनती है। साथ ही, यह टैबलेट Wi-Fi वेरिएंट के साथ-साथ LTE/Cellular वेरिएंट में भी उपलब्ध है, ब्लूटूथ 5.3, GPS, USB Type-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसी कनेक्टिविटी फीचर्स से लैस है।

ये भी पढ़ें:ये हैं ₹13,000 से कम के 3 जबरदस्त Military-Grade फोन्स; जो न फटेंगे, न टूटेंगे
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
