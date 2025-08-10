सस्ते Tablet का इंतजार खत्म, सैमसंग ला रहा दो धांसू टैब, सामने आई डिटेल

Tablet खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सैमसंग भारतीय बाजार में अपने दो नए टैब लॉन्च करने के लिए तैयार है। अब, टिप्स्टर ने बताया कि सितंबर की शुरुआत में भारत में गैलेक्सी टैब A11 और A11+ आ सकते हैं।

Tablet खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सैमसंग भारतीय बाजार में अपने दो नए टैब लॉन्च करने के लिए तैयार है। पिछले कुछ दिनों से गैलेक्सी टैब A11 काफी सुर्खियों में है। यह टैबलेट FCC, वाई-फाई अलायंस, नेम्को और आईएमईआई डेटाबेस पर SM-X135F, SM-X135N, SM-X133 और SM-X130 मॉडल नंबर्स के साथ पहले ही दिखाई दे चुका है। पहले दो मॉडल LTE वर्जन के हैं, जबकि बाद के दो मॉडल वाई-फाई ओनली वेरिएंट के हैं। अभी तक, केवल गैलेक्सी टैब A11 को ही सर्टिफिकेशन में देखा गया है, A11+ को नहीं।

अगले हफ्ते लॉन्च हो सकते हैं नए टैबलेट अब, टिप्स्टर अभिषेक यादव का दावा है कि सैमसंग अगले महीने यानी सितंबर की शुरुआत में भारत में गैलेक्सी टैब A11 और A11+ दोनों लॉन्च कर सकता है। हालांकि उन्होंने टैब में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया, लेकिन हमें पहले से ही अंदाजा है कि स्टैंडर्ड गैलेक्सी टैब A11 से क्या उम्मीद की जा सकती है। A11+ के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसे अभी तक किसी भी सर्टिफिकेशन लिस्टिंग में नहीं दिखाया गया है।

सेफ्टी कोरिया सर्टिफिकेशन (सैममोबाइल के जरिए) से टैबलेट के फ्रंट डिजाइन का भी पता चला है। कोरिया के LTE वेरिएंट, जिसका नंबर SM-X135N है, में पंच-होल कैमरा लेआउट नजर आ रहा है। हालांकि, तस्वीर से ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है।

नए टैब में क्या क्या होगा खास (लीक के अनुसार) पहले के सर्टिफिकेशन्स से पता चलता है कि गैलेक्सी टैब A11 में 5,000 एमएएच की बैटरी होगी, जो गैलेक्सी टैब A9 के समान ही है, यानी इस क्षेत्र में कोई अपग्रेड नहीं होगा। हालांकि, एफसीसी लिस्टिंग से पता चलता है कि टैब में 15W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट, GPS कनेक्टिविटी, लंबाई 210.9 मिमी, चौड़ाई 124.7 मिमी और डायगोनल का माप 238 मिमी होगा।