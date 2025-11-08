Samsung स्मार्टवॉच पर 66% डिस्काउंट ऑफर, सस्ते में करें खरीदारी
संक्षेप: सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टवॉच की खरीद पर 66 फीसद तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जिससे आप सस्ते में स्मार्टवॉच खरीद पाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप एक स्मार्टवॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार मौका है। अमेज़न पर सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टवॉच पर 66% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही, ₹18,000 तक का एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है। सैमसंग की ओर से अलग-अलग कीमतों में कई गैलेक्सी स्मार्टवॉच मॉडल्स पेश किए गए हैं, जिनमें स्लीप ट्रैकिंग, एआई-पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग, डुअल GPS, और IP68 रेटिंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं।
1. Samsung Galaxy Watch6 LTE (44mm, Graphite, Compatible with Android only) | Introducing BP & ECG Features
यह स्मार्टवॉच 41,999 रुपये में आती है, जिसे 62 फीसद छूट के साथ 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Samsung Galaxy Watch6 LTE एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो हेल्थ, फिटनेस और कनेक्टिविटी के साथ आती है। इसमें BP & ECG मॉनिटरिंग, एडवांस्ड स्लीप ट्रैकिंग, और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जैसी हाई-टेक सुविधाएँ मिलती हैं। Android यूज़र्स के लिए यह एक परफेक्ट साथी है जो स्टाइल और स्मार्टनेस दोनों को साथ लाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट LTE सपोर्ट
हेल्थ ट्रैकिंग में BP और ECG जैसे प्रीमियम फीचर्स
कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स और स्लीप कोचिंग सपोर्ट
स्टाइलिश डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल Android डिवाइसेज़ के साथ कम्पैटिबल
iPhone सपोर्ट नहीं
2. Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Silver, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG Monitor
Samsung Galaxy Watch7 एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है जो 3nm प्रोसेसर, Galaxy AI हेल्थ असिस्टेंट, और Sapphire Glass प्रोटेक्शन जैसी एडवांस्ड तकनीक के साथ आती है। यह सिर्फ एक वॉच नहीं — बल्कि आपकी हेल्थ, फिटनेस और प्रोडक्टिविटी का स्मार्ट पार्टनर है। इसे 51 फीसद डिस्काउंट के बाद 19,459 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
3nm प्रोसेसर के साथ तेज़ और एफिशिएंट परफॉर्मेंस
डुअल GPS और Galaxy AI हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स
Sapphire Glass और Armour Aluminum से मजबूत बिल्ड
Always-On AMOLED डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ एवरेज
केवल Android डिवाइस के साथ कम्पैटिबल
3. Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch - 2025 Version, 47mm, Titanium Blue, LTE (CAD Version & Warranty) - Durable Titanium Casing, Cushion Design, Quick Button, AI-Powered Health Monitoring
Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 Edition स्मार्टवॉच टाइटेनियम बिल्ड बॉडी में आती है। इसमें AI-पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग, और 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। चाहे आप वर्कआउट कर रहे हों, स्विमिंग कर रहे हों या किसी एडवेंचर पर हों, यह वॉच हर परिस्थिति में आपके लिए बेस्ट है। वॉच को 54 फीसद छूट के साथ 32,255 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
64GB इंटरनल स्टोरेज
AI-पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग
एनर्जी स्कोर एनालिटिक्स
10ATM वॉटर रेजिस्टेंस
क्यों खोजें विकल्प
केवल Android डिवाइसेज़ के साथ कम्पैटिबल
Tizen OS
4. Samsung Galaxy Watch8 (40mm, LTE, Silver) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
वॉच को 19% डिस्काउंट के बाद 34,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Samsung Galaxy Watch8 स्मार्टवॉच 3nm सुपर-फास्ट प्रोसेसिंग, AI-पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग, और GEMINI AI असिस्टेंट जैसी सुविधाओं के साथ आती है। इसे स्टाइलिश 8.6mm स्लिम डिजाइन में पेश किया गया है। इसकी एल्युमिनिय बॉडी उतनी ही मजबूत और स्मार्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
3nm प्रोसेसर
GEMINI AI असिस्टेंट
BP, ECG, IHRN और Vascular Load जैसे प्रीमियम हेल्थ फीचर्स
3000 निट्स ब्राइट AMOLED डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ (325mAh)
केवल Android (वर्ज़न 11 या ऊपर) के साथ कम्पैटिबल
5. Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm Smartwatch GPS Bluetooth WiFi - Silver
Samsung Galaxy Watch4 Classic एक टाइमलेस स्मार्टवॉच है जो आपको फिटनेस, हेल्थ और स्टाइल तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है। इसके रोटेटिंग बेज़ल, AMOLED डिस्प्ले, और Wear OS प्लेटफॉर्म इसे एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टवॉच बनाते हैं। वॉच को 63 फीसद डिस्काउंट ऑफर के साथ 12,850 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
GPS और Wear OS सपोर्ट
हेल्थ और फिटनेस डेटा मॉनिटरिंग
Google ऐप्स और नोटिफिकेशन इंटीग्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ औसतन 1–1.5 दिन
कोई LTE कनेक्टिविटी नहीं
6. Samsung Galaxy Fit3 Light and Sleek Fitness Band, 13 Days Battery, 100+ Exercises and Sleep Tracking, Dark Gray (Black)
Samsung Galaxy Fit3 एक लाइटवेट और स्लीक फिटनेस बैंड है जो हर दिन को एक्टिव और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। वॉच में 13 दिन की बैटरी लाइफ मिलती है। इस स्मार्टवॉच में 100+ एक्सरसाइज मोड्स, और एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिलते हैं। वॉच को सिर्फ 4,949 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और स्टाइलिश डिज़ाइन
13 दिन तक की लंबी बैटरी लाइफ
5ATM + IP68 वॉटर रेजिस्टेंस
हार्ट रेट और स्लीप मॉनिटरिंग फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
Samsung Pay सपोर्ट नहीं
कोई इन-बिल्ट GPS नहीं
7. Samsung Galaxy Watch6 Classic (Black, 43mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep | Track Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68 Rating
Samsung Galaxy Watch6 Classic एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है जो क्लासिक रोटेटिंग बेज़ल और LTE कनेक्टिविटी के साथ हर दिन को स्मार्ट और कनेक्टेड बनाती है। वॉच में ब्लड प्रेशर और ECG मॉनिटरिंग के साथ एडवांस्ड स्लीप ट्रैकिंग और पर्सनलाइज्ड हार्ट रेट ज़ोन्स जैसे फीचर्स हैं। इस स्मार्टवॉच को केवल 16,495 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लासिक रोटेटिंग बेज़ल
BP और ECG ट्रैकिंग
LTE सपोर्ट
Fast Charging के साथ 40 घंटे की बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
हैवी बैटरी लाइफ
सैमसंग के लिए BP और ECG फीचर्स
