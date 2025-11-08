Samsung स्मार्टवॉच पर 66% डिस्काउंट ऑफर, सस्ते में करें खरीदारी

संक्षेप: सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टवॉच की खरीद पर 66 फीसद तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जिससे आप सस्ते में स्मार्टवॉच खरीद पाएंगे।

Sat, 8 Nov 2025 09:40 AM

अगर आप एक स्मार्टवॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार मौका है। अमेज़न पर सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टवॉच पर 66% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही, ₹18,000 तक का एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है। सैमसंग की ओर से अलग-अलग कीमतों में कई गैलेक्सी स्मार्टवॉच मॉडल्स पेश किए गए हैं, जिनमें स्लीप ट्रैकिंग, एआई-पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग, डुअल GPS, और IP68 रेटिंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं।

यह स्मार्टवॉच 41,999 रुपये में आती है, जिसे 62 फीसद छूट के साथ 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Samsung Galaxy Watch6 LTE एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो हेल्थ, फिटनेस और कनेक्टिविटी के साथ आती है। इसमें BP & ECG मॉनिटरिंग, एडवांस्ड स्लीप ट्रैकिंग, और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जैसी हाई-टेक सुविधाएँ मिलती हैं। Android यूज़र्स के लिए यह एक परफेक्ट साथी है जो स्टाइल और स्मार्टनेस दोनों को साथ लाता है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Wear OS 4.0 स्टोरेज कैपेसिटी 16GB बैटरी कैपेसिटी 10mAh वारंटी 1 साल क्यों खरीदें इन-बिल्ट LTE सपोर्ट हेल्थ ट्रैकिंग में BP और ECG जैसे प्रीमियम फीचर्स कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स और स्लीप कोचिंग सपोर्ट स्टाइलिश डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प केवल Android डिवाइसेज़ के साथ कम्पैटिबल iPhone सपोर्ट नहीं

Samsung Galaxy Watch7 एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है जो 3nm प्रोसेसर, Galaxy AI हेल्थ असिस्टेंट, और Sapphire Glass प्रोटेक्शन जैसी एडवांस्ड तकनीक के साथ आती है। यह सिर्फ एक वॉच नहीं — बल्कि आपकी हेल्थ, फिटनेस और प्रोडक्टिविटी का स्मार्ट पार्टनर है। इसे 51 फीसद डिस्काउंट के बाद 19,459 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications प्रोसेसर 3nm Chipset ऑपरेटिंग सिस्टम Smartwatch (Wear OS) स्टोरेज 32GB डिस्प्ले 1.47" Super AMOLED वाटर रेटिंग 5ATM + IP68 बैटरी 4000mAh क्यों खरीदें 3nm प्रोसेसर के साथ तेज़ और एफिशिएंट परफॉर्मेंस डुअल GPS और Galaxy AI हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स Sapphire Glass और Armour Aluminum से मजबूत बिल्ड Always-On AMOLED डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ एवरेज केवल Android डिवाइस के साथ कम्पैटिबल

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 Edition स्मार्टवॉच टाइटेनियम बिल्ड बॉडी में आती है। इसमें AI-पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग, और 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। चाहे आप वर्कआउट कर रहे हों, स्विमिंग कर रहे हों या किसी एडवेंचर पर हों, यह वॉच हर परिस्थिति में आपके लिए बेस्ट है। वॉच को 54 फीसद छूट के साथ 32,255 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications साइज 47mm ऑपरेटिंग सिस्टम Tizen स्टोरेज 64GB वॉटर रेटिंग 10ATM क्यों खरीदें 64GB इंटरनल स्टोरेज AI-पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग एनर्जी स्कोर एनालिटिक्स 10ATM वॉटर रेजिस्टेंस क्यों खोजें विकल्प केवल Android डिवाइसेज़ के साथ कम्पैटिबल Tizen OS

वॉच को 19% डिस्काउंट के बाद 34,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Samsung Galaxy Watch8 स्मार्टवॉच 3nm सुपर-फास्ट प्रोसेसिंग, AI-पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग, और GEMINI AI असिस्टेंट जैसी सुविधाओं के साथ आती है। इसे स्टाइलिश 8.6mm स्लिम डिजाइन में पेश किया गया है। इसकी एल्युमिनिय बॉडी उतनी ही मजबूत और स्मार्ट है।

Specifications प्रोसेसर 3nm ऑपरेटिंग सिस्टम Wear OS 6.0 स्टोरेज 32GB कनेक्टिविटी LTE क्यों खरीदें 3nm प्रोसेसर GEMINI AI असिस्टेंट BP, ECG, IHRN और Vascular Load जैसे प्रीमियम हेल्थ फीचर्स 3000 निट्स ब्राइट AMOLED डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ (325mAh) केवल Android (वर्ज़न 11 या ऊपर) के साथ कम्पैटिबल

Samsung Galaxy Watch4 Classic एक टाइमलेस स्मार्टवॉच है जो आपको फिटनेस, हेल्थ और स्टाइल तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है। इसके रोटेटिंग बेज़ल, AMOLED डिस्प्ले, और Wear OS प्लेटफॉर्म इसे एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टवॉच बनाते हैं। वॉच को 63 फीसद डिस्काउंट ऑफर के साथ 12,850 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications ब्रांड Samsung साइज़ 42mm मॉडल Galaxy Watch4 Classic ऑपरेटिंग सिस्टम Wear OS स्टोरेज 16GB क्यों खरीदें GPS और Wear OS सपोर्ट हेल्थ और फिटनेस डेटा मॉनिटरिंग Google ऐप्स और नोटिफिकेशन इंटीग्रेशन क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ औसतन 1–1.5 दिन कोई LTE कनेक्टिविटी नहीं

Samsung Galaxy Fit3 एक लाइटवेट और स्लीक फिटनेस बैंड है जो हर दिन को एक्टिव और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। वॉच में 13 दिन की बैटरी लाइफ मिलती है। इस स्मार्टवॉच में 100+ एक्सरसाइज मोड्स, और एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिलते हैं। वॉच को सिर्फ 4,949 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications डिस्प्ले 1.6” AMOLED बैटरी लाइफ 13–14 दिन बैटरी कैपेसिटी 208mAh कनेक्टिविटी ब्लूटूथ क्यों खरीदें हल्का और स्टाइलिश डिज़ाइन 13 दिन तक की लंबी बैटरी लाइफ 5ATM + IP68 वॉटर रेजिस्टेंस हार्ट रेट और स्लीप मॉनिटरिंग फीचर्स क्यों खोजें विकल्प Samsung Pay सपोर्ट नहीं कोई इन-बिल्ट GPS नहीं

Samsung Galaxy Watch6 Classic एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है जो क्लासिक रोटेटिंग बेज़ल और LTE कनेक्टिविटी के साथ हर दिन को स्मार्ट और कनेक्टेड बनाती है। वॉच में ब्लड प्रेशर और ECG मॉनिटरिंग के साथ एडवांस्ड स्लीप ट्रैकिंग और पर्सनलाइज्ड हार्ट रेट ज़ोन्स जैसे फीचर्स हैं। इस स्मार्टवॉच को केवल 16,495 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Wear OS 4.0 मेमोरी 16 GB बैटरी बैकअप 40 घंटे वॉटर रेटिंग IP68 क्यों खरीदें क्लासिक रोटेटिंग बेज़ल BP और ECG ट्रैकिंग LTE सपोर्ट Fast Charging के साथ 40 घंटे की बैटरी क्यों खोजें विकल्प हैवी बैटरी लाइफ सैमसंग के लिए BP और ECG फीचर्स

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।