Samsung का छोटू डिवाइस कीमती चीजें नहीं खोने देगा, फुल चार्ज में 790 दिनों तक करेगा निगरानी
सैमसंग के एक एग्जीक्यूटिव ने Samsung Galaxy SmartTag 3 की भारतीय लॉन्च टाइमलाइन को कंफर्म कर दिया है। यह ट्रैकर SmartTag 2 का अपग्रेड वर्जन होगा और कहा जा रहा है कि इसमें 790 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलेगी। इसमें और क्या-क्या खास होगा, चलिए बताते हैं
कीमती चीजें खोने का डर रहता है, तो आप निगरानी के लिए ट्रैकर ले सकते हैं। Samsung भी अपना नया ट्रैकर ला रहा है। खबर है कि Samsung Galaxy SmartTag 3 को इस साल सितंबर में Galaxy SmartTag 2 को अपग्रेड के तौर पर पेश किया जाएगा। ट्रैकिंग डिवाइस अब चुनिंदा वैश्विक बाजारों में खरीदने के लिए उपलब्ध है, लेकिन अब तक इसकी भारत में उपलब्धता की घोषणा नहीं की गई थी। अब, सैमसंग के एक एग्जीक्यूटिव ने गैलेक्सी स्मार्टटैग 3 की भारत लॉन्च टाइमलाइन की पुष्टि की है। यह डिवाइस आईफोन मॉडल को सपोर्ट करता है और सैमसंग के गैलेक्सी फाइंड नेटवर्क और स्मार्टथिंग्स फाइंड ऐप के साथ इंटीग्रेटेड है। कहा जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टटैग 3 पावर सेविंग मोड में 790 दिनों तक की बैटरी लाइफ देता है।
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भारत में इतनी है Samsung Galaxy SmartTag 3 की कीमत
सैमसंग इंडिया के टैबलेट, नोट पीसी और वियरेबल के प्रमुख डेल किम ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट के माध्यम से गैलेक्सी स्मार्टटैग 3 की भारत लॉन्च टाइमलाइन की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि डिवाइस जनवरी 2027 में देश में आएगा। हालांकि, गैलेक्सी स्मार्टटैग 3 की सटीक लॉन्च डेट और प्राइसिंग अभी सामने नहीं आई है।
दक्षिण कोरिया में इतनी है कीमत
सैमसंग ने पिछले महीने गोल आकार और एल्यूमीनियम-फिनिश बटन के साथ गैलेक्सी स्मार्टटैग 3 की घोषणा की थी। सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टटैग 3 की बिक्री दक्षिण कोरिया में 7 अक्टूबर को सिंगल टैग के लिए KRW 44,000 (लगभग 3,000 रुपये) में शुरू हुई। अमेरिका में, सिंगल टैग की कीमत $29.99 (लगभग 2,000 रुपये) है, जबकि चार-पैक बंडल की कीमत $99.9 (लगभग 9,000 रुपये) है। इसे ब्लैक और व्हाइट रंग में पेश किया गया है
गैलेक्सी स्मार्टटैग 3 यूजर्स को सैमसंग के गैलेक्सी फाइंड नेटवर्क और स्मार्टथिंग्स फाइंड ऐप के माध्यम से अपनी चाबियां, वॉलेट, पालतू जानवर, सामान और अन्य कीमती सामान ट्रैक करने देता है। यह iOS के साथ काम कर सकता है और इसमें गैलेक्सी और iOS डिवाइसेस के लिए क्रॉस-ओएस कम्पैटिबिलिटी है। इसमें धूल और पानी के सुरक्षित रहने के लिए IP67 रेटेड बिल्ड है।
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ट्रैकिंग डिवाइस में चैनल साउंडिंग और अल्ट्रा-वाइडबैंड (UWB) के साथ ब्लूटूथ 6.0 है। यह गैलेक्सी फाइंड नेटवर्क के साथ काम करता है। गैलेक्सी स्मार्टटैग 3 कई फीचर्स प्रदान करता है, जिसमें प्लेस नोटिफिकेशन, लोकेशन हिस्ट्री और मूवमेंट डिटेक्शन अलर्ट शामिल हैं। इसमें एनएफसी-बेस्ड लॉस्ट मोड भी है।
लंबी बैटरी लाइफ भी
बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का कहना है कि, Galaxy SmartTag 3 को नॉर्मल इस्तेमाल में 550 दिनों तक की बैटरी लाइफ देने के लिए कहा गया है। सैमसंग का दावा है कि पावर सेविंग मोड इनेबल होने पर, डिवाइस बैटरी लाइफ 790 दिनों तक बढ़ा सकती है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें