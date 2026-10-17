Samsung Galaxy S27 Ultra की डिटेल लीक, बेजल्स पहले से स्लिम, मोटा हो सकता है कैमरा मॉड्यूल

Samsung Galaxy S27 Ultra से जुड़े लीक्स अब सामने आने लगे हैं। अब एक पॉपुलर टिप्स्टर ने हिंट दिया है कि अपकमिंग अल्ट्रा मॉडल में पिछले मॉडल की तुलना में पतले बेजल्स होंगे और कैमरा मॉड्यूल मोटा होगा। अपकमिंग फोन में और क्या-क्या खास होगा, चलिए बताते हैं…

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Samsung तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी Samsung Galaxy S26 Series के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल को लाने की तैयारी कर रही है। धीरे-धीरे सीरीज से जुड़े अपडेट सामने आने लगे हैं। सैमसंग के अगले अल्ट्रा फ्लैगशिप के डिजाइन की शुरुआती जानकारी अब साफ होने लगी है। एक पॉपुलर टिप्स्टर आइस यूनिवर्स ने गैलेक्सी S27 अल्ट्रा के कुछ सटीक डाइमेंशन शेयर किए हैं। उम्मीद है कि इस आने वाले फ्लैगशिप में 1.28 एमएम के डिस्प्ले बेजल होंगे, जो S26 अल्ट्रा के 1.32 एमएम बेजल से थोड़े कम हैं।

एक लीक के अनुसार, Samsung Galaxy S27 Ultra 5G की शुरुआती कीमत 1,400 डॉलर (लगभग 1,33,000 रुपये) से 1,500 डॉलर (करीब 1,43,000 रुपये) के बीच हो सकती है।

बेहतर प्राइवेसी डिस्प्ले, पतले बेजल्स सैमसंग स्क्रीन के किनारों (बॉर्डर) को कम करके ज्यादा इमर्सिव डिस्प्ले बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ चीनी कंपनियों से पीछे रह गया है। Xiaomi 18 Pro Max और Oppo Find X10 Pro Max ने पहले ही बेजल्स को क्रमशः 0.99 मिमी और 1.15 मिमी तक कम कर दिया है। स्क्रीन के लुक में बड़ा बदलाव शायद बेजल्स और कम करने से नहीं, बल्कि नए AMOLED पैनल और बेहतर प्राइवेसी डिस्प्ले तकनीक से आएगा।

कैमरा मॉड्यूल मोटा दूसरी ओर, कैमरा मॉड्यूल थोड़ा और मोटा हो रहा है। टिप्स्टर के आंकड़ों के अनुसार, इसका उभार 4.69 एमएम है, जो S26 अल्ट्रा के लगभग 4.5 एमएम से ज्यादा है और पहले आए OnLeaks CAD रेंडर में बताए गए 4.56 एमएम से भी थोड़ा अधिक है।

पिछले लीक में मेन सेंसर को नए ISOCELL HP6 से जोड़ा गया है। यह अभी भी 1/1.3-इंच क्लास का ही है, लेकिन इसका लेंस मॉड्यूल गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के मुकाबले फिजिकली थोड़ा मोटा हो सकता है, जिससे शायद लाइट कैप्चर करने या ऑप्टिक्स में मदद मिल सके। साथ ही, इसमें बड़ी बैटरी होने की भी उम्मीद है।

ये छोटे-मोटे साइज के बदलाव बड़े डिजाइन बदलावों की अफवाहों के साथ आ रहे हैं। इनमें कैमरा हाउसिंग को पुराने वर्टिकल स्टाइल की जगह चौड़ा और रैंक्टेंगल बनाने की बात शामिल है, जो फोन के पीछे की तरफ ज्यादा फैला हुआ होगा।

गैलेक्सी S27 सीरीज के 2027 की शुरुआत (जनवरी या फरवरी) में ही आने की उम्मीद है। कागज पर बदलाव भले ही मामूली लगें, लेकिन इनसे पता चलता है कि सैमसंग एक जाने-पहचाने डिजाइन को बनाए रखने और साथ ही बेहतर कैमरे व बड़ी बैटरी लगाने की जरूरत के बीच एक अच्छा संतुलन बिठा रहा है।

सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशन्स और संभावित कीमत एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर सॉयर गैलोक्स (@Sawyergalox) ने दावा किया है कि सैमसंग ने 'प्राइवेसी डिस्प्ले' फीचर की दूसरी पीढ़ी पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें कई तरह के सुधार किए जाने की योजना है। चर्चा है कि आने वाले सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा में यह नया 'प्राइवेसी डिस्प्ले' दिया जाएगा। उम्मीद है कि 'प्राइवेसी डिस्प्ले' फीचर चालू होने पर यह और भी बेहतर रिजॉल्यूशन देगा।

इसके अलावा, खबर है कि यह टेक कंपनी पैनल के व्यूइंग एंगल्स को बेहतर बनाने के साथ-साथ उसकी क्वालिटी और क्लैरिटी को भी सुधारने की योजना बना रही है। साथ ही, लीक करने वाले का दावा है कि हार्डवेयर में किए गए इन नए सुधारों की वजह से इसकी कीमत में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा की शुरुआती कीमत 1,400 डॉलर (लगभग 1,33,000 रुपये) से 1,500 डॉलर (करीब 1,43,000 रुपये) के बीच हो सकती है।

लीक हुई नई कीमतें पहले लगाए गए अनुमानों से थोड़ी ज्यादा हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा को अमेरिका में 1,399 डॉलर (लगभग 1,35,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर, दक्षिण कोरिया में 1,499 डॉलर (लगभग 1,45,000 रुपये) की कीमत पर, और कुछ चुनिंदा वैश्विक बाजारों में 1,499 डॉलर (लगभग 1,45,000 रुपये) से लेकर 1,549 डॉलर (लगभग 1,50,000 रुपये) के बीच की कीमत पर लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टेक कंपनी ने अभी तक इन जानकारियों की पुष्टि नहीं की है।

Amazon पर मिल रहे सैमसंग के इन मॉडल्स पर भी विचार किया जा सकता है