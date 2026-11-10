Samsung Galaxy S27 Ultra में होगा बड़ा बदलाव, iPhone 18 Pro जैसा होगा डिजाइन! मिले संकेत
सैमसंग Galaxy S27 Ultra में नया कैमरा डिजाइन और कई बड़े हार्डवेयर अपग्रेड दे सकती है। लीक हुई डमी यूनिट में इसका डिजाइन iPhone 18 Pro जैसा नजर आया है।
साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung अपने अगले प्रीमियम स्मार्टफोन Galaxy S27 Ultra को बड़े डिजाइन बदलावों के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस फोन को लेकर सामने आए लीक्स में दावा किया गया है कि कंपनी इस बार पुराने डिजाइन से हटकर नया लुक दे सकती है। खास बात यह है कि फोन का कैमरा डिजाइन काफी हद तक Apple के iPhone 18 Pro जैसा हो सकता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में कैमरा, बैटरी और प्रोसेसर के मामले में भी बड़े अपग्रेड मिलने की उम्मीद है।
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दरअसल, Galaxy S27 Ultra की एक डमी यूनिट की तस्वीरें सामने आई हैं। इन फोटोज से फोन के डिजाइन में होने वाले बदलावों का अंदाजा मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग इस बार रियर कैमरा मॉड्यूल को नए तरीके से डिजाइन कर सकती है। Galaxy S26 Ultra में जहां पीछे की तरफ वर्टिकल पिल के आकार का कैमरा सेटअप मिलता है, वहीं नए मॉडल में कैमरों की पोजिशन अलग हो सकती है।
डमी यूनिट में दिखा कैमरा सेटअप
लीक हुई डमी यूनिट में पीछे की तरफ दो कैमरा सेंसर वर्टिकल पोजिशन में दिखाई देते हैं। इनके साथ एक एक्सट्रा टेलीफोटो कैमरा सेंसर भी दिया जा सकता है। इसके अलावा फोन के पिछले हिस्से में वायरलेस चार्जिंग के लिए सर्कुलर कॉइल वाला अलग मॉड्यूल दिखाई देता है। फ्रंट में सेल्फी कैमरे के लिए सेंटर में छोटा पंच-होल कटआउट मिलने की बात कही गई है। हालांकि, अभी यह फोन का आधिकारिक डिजाइन नहीं है।
Galaxy S27 Ultra के संभावित फीचर्स
डिजाइन के अलावा Galaxy S27 Ultra के हार्डवेयर में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लीक्स के मुताबिक, इसमें 6.9 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। यह Samsung के नए M16 LTPO पैनल के साथ आ सकता है, जिसमें 20Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। फोन में Privacy Display 2 फीचर भी दिया जा सकता है, जो स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट को आसपास बैठे लोगों की नजरों से बचाने में मदद करेगा।
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प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग अलग-अलग बाजारों में अलग चिपसेट दे सकती है। अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर मिलने की चर्चा है, जबकि भारत में Exynos 2700 चिपसेट दिया जा सकता है। दोनों चिपसेट 2nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने की बात कही जा रही है।
कैमरा और बैटरी को भी मिलेंगे अपग्रेड्स
कैमरा सेटअप में 200 मेगापिक्सल का Sony HP6 प्राइमरी सेंसर और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिल सकता है। खास बात यह है कि दोनों कैमरों में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का 5x ऑप्टिकल जूम कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है।
बैटरी के मामले में भी सुधार देखने को मिल सकता है। फोन में 5700mAh की बैटरी, 60W वायर्ड और 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इसमें MagSafe जैसी मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सुविधा भी मिल सकती है। सॉफ्टवेयर के मामले में फोन को 7 साल तक Android OS और सिक्योरिटी अपडेट मिलने की बात सामने आई है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।