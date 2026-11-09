Samsung Galaxy S27 में होगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव, पहली बार आएगा Pro मॉडल, डिजाइन भी होगा एकदम नया

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर कई बड़ी डिटेल्स लीक हुई हैं। इस बार कंपनी चार स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है, जिनमें नया Galaxy S27 Pro मॉडल भी शामिल होगा। फोन में नया कैमरा डिजाइन, बिल्ट-इन मैग्नेट, 200MP कैमरा, दमदार प्रोसेसर और बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है।

Samsung का बड़ा धमाका, Galaxy S27 सीरीज में पहली बार मिलेगा Pro मॉडल

सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन पसंद करने वालों के लिए आने वाला साल खास हो सकता है। कंपनी अपनी अगली प्रीमियम स्मार्टफोन सीरीज Samsung Galaxy S27 पर काम कर रही है। इस सीरीज को लेकर अब तक कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं। खास बात यह है कि इस बार कंपनी सिर्फ फोन के प्रोसेसर और कैमरे में ही बदलाव नहीं करने वाली, बल्कि इसके डिजाइन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लीक्स की मानें तो Samsung Galaxy S27 सीरीज में पहली बार चार स्मार्टफोन पेश किए जा सकते हैं। इनमें Galaxy S27, Galaxy S27 Plus और Galaxy S27 Ultra के साथ एक नया Galaxy S27 Pro मॉडल भी शामिल हो सकता है।

इसके अलावा, नए फोन में iPhone की तरह कैमरा मॉड्यूल, वायरलेस चार्जिंग के लिए बिल्ट-इन मैग्नेट और पहले से बेहतर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। Galaxy S27 Ultra में 200MP का कैमरा और 5500mAh की बैटरी दी जा सकती है। आइए जानते हैं Samsung की आने वाली इस फ्लैगशिप सीरीज में क्या-क्या खास मिलने वाला है और इसकी कीमत कितनी हो सकती है।

iPhone जैसा हो सकता है Samsung Galaxy S27 सीरीज का डिजाइन इस बार Samsung अपने फोन की डिजाइन में भी बड़ा बदलाव कर सकती है। सामने आई CAD फाइल्स और डमी यूनिट से संकेत मिले हैं कि Galaxy S27 सीरीज का पिछला हिस्सा मौजूदा Galaxy S मॉडल से काफी अलग हो सकता है। लीक हुई डमी यूनिट को देखकर पता चलता है कि फोन में कैमरा लगाने का तरीका बदला जा सकता है। इसका कैमरा मॉड्यूल कुछ हद तक iPhone Pro मॉडल जैसा नजर आ सकता है। हालांकि, कैमरा लेंस की पोजिशन और उनकी प्लेसमेंट अलग हो सकती है। एक और बड़ा बदलाव फोन के पिछले हिस्से में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Samsung नए फोन में बिल्ट-इन मैग्नेट दे सकती है। इनकी मदद से फोन पर MagSafe जैसे वायरलेस चार्जिंग एक्सेसरीज का इस्तेमाल करना आसान हो सकता है।

Samsung Galaxy S27 Pro के संभावित फीचर्स डिस्प्ले: Samsung अपनी नई सीरीज के अलग-अलग मॉडल में अलग स्क्रीन साइज दे सकती है। संभावित स्क्रीन साइज की बात करें तो Samsung Galaxy S27 में 6.3 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है। वहीं, Galaxy S27 Pro में 6.5 इंच की स्क्रीन दी जा सकती है। Galaxy S27 Plus में 6.7 इंच और सबसे प्रीमियम Galaxy S27 Ultra में 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, कंपनी अपने प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर को भी बेहतर बना सकती है। लीक्स के मुताबिक, Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra में इस फीचर का अपग्रेडेड वर्जन मिल सकता है। इससे यूजर्स को पब्लिक प्लेस पर फोन इस्तेमाल करते समय ज्यादा प्राइवेसी मिल सकती है।

प्रोसेसर: परफॉर्मेंस के मामले में भी Samsung की नई सीरीज काफी दमदार हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी Galaxy S27 सीरीज में नए प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकती है। इनमें Samsung का Exynos 2700 और Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 6 शामिल हो सकते हैं। सबसे प्रीमियम Galaxy S27 Ultra में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर दिया जा सकता है।

कैमरा डिटेल्स: कैमरा के मामले में Samsung अपने प्रीमियम मॉडल को और बेहतर बनाने की तैयारी कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra दोनों में 200MP का मेन कैमरा दिया जा सकता है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि अल्ट्रावाइड कैमरे में ऑटोफोकस सपोर्ट दिया जा सकता है। इससे यूजर्स को वाइड एंगल फोटो लेने के साथ-साथ कुछ दूसरे कैमरा फीचर्स का भी फायदा मिल सकता है। हालांकि, दोनों फोन के टेलीफोटो कैमरे में अंतर देखने को मिल सकता है। Galaxy S27 Pro में 10MP या 12MP का टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। वहीं, Galaxy S27 Ultra में 50MP का टेलीफोटो सेंसर मिलने की चर्चा है, जो 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट कर सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों प्रीमियम मॉडल में 16MP का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है।

बैटरी: बैटरी के मामले में भी Samsung अपनी नई सीरीज में अपग्रेड दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy S27 Ultra में 5500mAh की बैटरी दी जा सकती है। वहीं, Galaxy S27 Pro में 5000mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। चार्जिंग की बात करें तो कंपनी 60W वायर्ड चार्जिंग और 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दे सकती है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि स्टैंडर्ड Galaxy S27 और Galaxy S27 Plus में कितनी mAh की बैटरी मिलेगी।

सॉफ्टवेयर अपडेट: सॉफ्टवेयर की बात करें तो Samsung Galaxy S27 सीरीज में Android 17 पर आधारित One UI 9.0 मिलने की उम्मीद है। कंपनी अपने नए फ्लैगशिप फोन में कई नए फीचर्स और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस दे सकती है।