कितना दमदार होगा Samsung Galaxy S27+ फोन? लॉन्च से पहले सामने आई डिटेल; यह हो सकता है खास

ऐसा लग रहा है कि सैमसंग ने Samsung Galaxy S27 सीरीज के लॉन्च की तैयारियां तेज कर दी हैं। कुछ दिन पहले स्टैंडर्ड मॉडल Galaxy S27 को BIS सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया था और अब Galaxy S27+ को भी इसी पर स्पॉट किया गया है।

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Samsung Galaxy S27+ India Launch Details: सैमसंग तेजी से अपने स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज को लॉन्च किया था। इस सीरीज में तीन मॉडल शामिल हैं, जिनमें सैमसंग गैलेक्सी S26+ भी है, जो स्टैंडर्ड और अल्ट्रा मॉडल के बीच आता है। अब पिछले कई दिनों से सैमसंग गैलेक्सी S27 सीरीज के बारे में ऑनलाइन जानकारियां सामने आ रही हैं। लीक से पता चलता है कि अपने पिछले वर्जन के उलट, सैमसंग गैलेक्सी S27 सीरीज में चार मॉडल होंगे। हाल ही में, स्टैंडर्ड गैलेक्सी S27 को भारत की एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया था। अब, सैमसंग गैलेक्सी S27+ को भी उसी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है, जिससे यह लगभग तय हो गया है कि यह जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। कहा जा रहा है कि इस फोन में अपने पिछले वर्जन जैसा ही कैमरा सेटअप होगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Samsung Galaxy S27 Plus के लॉन्च को लेकर चल रही चर्चाओं के अनुसार, यह 2027 की शुरुआत में आ सकता है।

भारत में जल्द डेब्यू कर सकता है Galaxy S27+, देखें संभावित स्पेसिफिकेशन्स गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर अनविनराज वलियाथरा (@ZionsAnvin) ने बताया है कि सैमसंग का एक स्मार्टफोन, जिसका नाम अभी साफ नहीं है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) की वेबसाइट पर मॉडल नंबर SM-S956B/DS के साथ लिस्ट हुआ है। टिप्स्टर का दावा है कि यह मॉडल नंबर सैमसंग गैलेक्सी S27+ का है। इस शुरुआती लिस्टिंग से हिंट मिलता है कि यह स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, इसके लॉन्च को लेकर चल रही चर्चाओं के अनुसार, यह 2027 की शुरुआत में आ सकता है।

कहा जा रहा है कि यह फोन सैमसंग गैलेक्सी S27 के साथ आएगा, जिसे पहले ही BIS सर्टिफिकेशन डेटाबेस में मॉडल नंबर SM-S952B/DS के साथ देखा जा चुका है। हालांकि, इन लिस्टिंग से सैमसंग गैलेक्सी S27 सीरीज के आने वाले दोनों फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। उम्मीद है कि इस सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी S27 प्रो और गैलेक्सी S27 अल्ट्रा भी शामिल होंगे। हालांकि, खुद सैमंसंग ने अभी तक इन डिटेल्स की पुष्टि नहीं की है।

Galaxy S27+ की खासियत (लीक के अनुसार) स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, कहा जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S27+ कंपनी के अपने इन-हाउस 'एक्सिनोस 2700' चिपसेट के साथ लॉन्च होगा, जिसे 2nm प्रोसेस पर बनाया गया है। इसके अलावा, इस फोन में 6.66-इंच का फुल एचडी प्लस 2X AMOLED डिस्प्ले हो सकता है, जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। यह डिस्प्ले स्टैंडर्ड मॉडल के पैनल से बड़ा होगा। यह स्मार्टफोन 8GB और 12GB रैम, तथा 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शन्स के साथ आ सकता है।

कैमरे की बात करें तो, सैमसंग गैलेक्सी S27+ में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम होने की चर्चा है। इसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सेल का होगा, जिसमें सोनी IMX955 या सैमसंग S5KGNG सेंसर लगा हो सकता है। साथ ही, इसमें सोनी IMX564 सेंसर वाला 12 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी दिया जा सकता है। इसके अलावा, सैमसंग गैलेक्सी S27+ में 3x ऑप्टिकल जूम और सैमसंग S5K3K1 सेंसर वाला टेलीफोटो कैमरा भी हो सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें सैमसंग S5K3LU या सोनी IMX874 सेंसर दिए जाने की उम्मीद है।

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