Samsung Galaxy S26 Ultra to Feature Smart Privacy Display That Hides Sensitive Content From Side Views
किसी और को नहीं दिखेगी आपके फोन की स्क्रीन, Samsung का जादुई फीचर ऐसे करेगा काम

किसी और को नहीं दिखेगी आपके फोन की स्क्रीन, Samsung का जादुई फीचर ऐसे करेगा काम

संक्षेप:

Samsung Galaxy S26 Ultra में आने वाला नया Privacy Display फीचर स्क्रीन के केवल सेंसिटिव हिस्सों को साइड एंगल से छुपा देगा। इसके काम करने का तरीका सामने आया है।

Jan 28, 2026 01:56 pm IST Pranesh Tiwari
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage

₹159999

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

25% OFF

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold

  • checkMoonstone
  • check16GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹150950

₹199999

खरीदिये

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 3 Pro

  • checkCelestial Black
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage

₹159999

और जाने

स्मार्टफोन्स में यूजर्स का सबसे प्राइवेट डाटा स्टोर होता है। बैंकिंग ऐप्स, पर्सनल चैट्स, OTP और पासवर्ड जैसी सेंसिटिव जानकारी हर दिन हमारी स्क्रीन पर दिखती है। ऐसे में पब्लिक प्लेस पर स्क्रीन की प्राइवेसी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। Samsung अब इसी समस्या का हल Galaxy S26 Ultra में आने वाले नए Privacy Display फीचर के जरिए देने की तैयारी में है।

साउथ कोरियन टेक कंपनी ने Galaxy S26 सीरीज के पहले टीजर में इस नए तरह के इन-बिल्ट प्राइवेसी डिस्प्ले को मेंशन किया है। अब तक लोग स्क्रीन को साइड एंगल से सेफ रखने के लिए प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करते थे, लेकिन इससे डिस्प्ले की ब्राइटनेस और क्वॉलिटी पर असर पड़ता था। Samsung का नया फीचर इस झंझट को पूरी तरह खत्म कर सकता है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में Samsung का 5G फोन, 5000mAh बैटरी और 50MP कैमरा भी

ऐसे काम करेगा नया प्राइवेसी फीचर

Privacy Display को पूरे डिस्प्ले के लिए ऑन-ऑफ करने के लिए नहीं डिजाइन किया गया है। यह फीचर स्मार्ट तरीके से काम करेगा और पूरी स्क्रीन को डार्क करने के बजाय केवल उन्हीं हिस्सों को छुपाएगा, जहां सेंसिटिव जानकारी दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब है कि यूजर को स्क्रीन देखने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आसपास बैठे लोग जरूरी जानकारी नहीं देख पाएंगे।

कंपनी के अनुसार, इस फीचर को यूजर की एक्टिविटी के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकेगा। जैसे ही कोई प्राइवेट नोटिफिकेशन आए, पासवर्ड टाइप किया जाए या कोई सेंसिटिव ऐप खोला जाए, Privacy Display अपने आप एक्टिव हो सकता है। इससे बिना किसी मैन्युअल सेटिंग के स्क्रीन ज्यादा सेफ हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:मौका! Amazon Sale में Samsung फोन्स पर बंपर डिस्काउंट, ये रहीं टॉप-10 डील्स

टिप्सटर ने दी थी इसकी जानकारी

लोकप्रिय टिप्स्टर Ice Universe की ओर से शेयर की गई जानकारी से इस फीचर के काम करने के तरीके का पता चला है। रिपोर्ट के मुताबिक, डिस्प्ले का एक छोटा हिस्सा (जैसे नोटिफिकेशन पॉप-अप) साइड एंगल से देखने पर पूरी तरह काला नजर आएगा। हालांकि, सामने से देखने पर वही कंटेंट बिल्कुल साफ और सामान्य दिखाई देगा।

कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी को तैयार करने में कई साल लगे हैं और इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल पर बदलाव किए गए हैं। फिलहाल यह साफ नहीं है कि Privacy Display फीचर Galaxy S26 सीरीज के सभी मॉडल्स में मिलेगा या केवल Ultra वेरिएंट का हिस्सा होगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
