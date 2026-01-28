किसी और को नहीं दिखेगी आपके फोन की स्क्रीन, Samsung का जादुई फीचर ऐसे करेगा काम

संक्षेप: Samsung Galaxy S26 Ultra में आने वाला नया Privacy Display फीचर स्क्रीन के केवल सेंसिटिव हिस्सों को साइड एंगल से छुपा देगा। इसके काम करने का तरीका सामने आया है।

Jan 28, 2026 01:56 pm IST

स्मार्टफोन्स में यूजर्स का सबसे प्राइवेट डाटा स्टोर होता है। बैंकिंग ऐप्स, पर्सनल चैट्स, OTP और पासवर्ड जैसी सेंसिटिव जानकारी हर दिन हमारी स्क्रीन पर दिखती है। ऐसे में पब्लिक प्लेस पर स्क्रीन की प्राइवेसी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। Samsung अब इसी समस्या का हल Galaxy S26 Ultra में आने वाले नए Privacy Display फीचर के जरिए देने की तैयारी में है।

साउथ कोरियन टेक कंपनी ने Galaxy S26 सीरीज के पहले टीजर में इस नए तरह के इन-बिल्ट प्राइवेसी डिस्प्ले को मेंशन किया है। अब तक लोग स्क्रीन को साइड एंगल से सेफ रखने के लिए प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करते थे, लेकिन इससे डिस्प्ले की ब्राइटनेस और क्वॉलिटी पर असर पड़ता था। Samsung का नया फीचर इस झंझट को पूरी तरह खत्म कर सकता है।

ऐसे काम करेगा नया प्राइवेसी फीचर Privacy Display को पूरे डिस्प्ले के लिए ऑन-ऑफ करने के लिए नहीं डिजाइन किया गया है। यह फीचर स्मार्ट तरीके से काम करेगा और पूरी स्क्रीन को डार्क करने के बजाय केवल उन्हीं हिस्सों को छुपाएगा, जहां सेंसिटिव जानकारी दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब है कि यूजर को स्क्रीन देखने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आसपास बैठे लोग जरूरी जानकारी नहीं देख पाएंगे।

कंपनी के अनुसार, इस फीचर को यूजर की एक्टिविटी के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकेगा। जैसे ही कोई प्राइवेट नोटिफिकेशन आए, पासवर्ड टाइप किया जाए या कोई सेंसिटिव ऐप खोला जाए, Privacy Display अपने आप एक्टिव हो सकता है। इससे बिना किसी मैन्युअल सेटिंग के स्क्रीन ज्यादा सेफ हो जाएगी।

टिप्सटर ने दी थी इसकी जानकारी लोकप्रिय टिप्स्टर Ice Universe की ओर से शेयर की गई जानकारी से इस फीचर के काम करने के तरीके का पता चला है। रिपोर्ट के मुताबिक, डिस्प्ले का एक छोटा हिस्सा (जैसे नोटिफिकेशन पॉप-अप) साइड एंगल से देखने पर पूरी तरह काला नजर आएगा। हालांकि, सामने से देखने पर वही कंटेंट बिल्कुल साफ और सामान्य दिखाई देगा।