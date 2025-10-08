ऑरेंज कलर में आ रहा सैमसंग का यह फोन, सामने आई तस्वीर, यह होगा खास

एक टिप्स्टर ने Galaxy S26 Ultra की तस्वीर शेयर की है जिसमें फोन तीन कलर्स में दिखाई दे रहा है, जिसमें बीच वाला चमकीले ऑरेंज कलर के साथ सबसे ज्यादा चर्चा में है। आईफोन के शौकीनों का कहना है कि यह कलर iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max के ऑरेंज कलर से मिलता-जुलता है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Orange Colour leak: सैमसंग के एस-सीरीज फोन सबसे पॉपुलर एंड्रॉयड फ्लैगशिप फोन्स में से एक हैं। गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, सीरीज का सबसे टॉप-एंड मॉडल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2026 के लिए, कंपनी S26 सीरीज में कुछ बदलाव करने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने नए कलर के लिए आईफोन से प्रेरणा ली है। iPhone 17 Pro के ऑरेंज कलर वेरिएंट का क्रेज देखते हुए, अब सैमसंग भी हूबहू वैसे ही कलर का फोन लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, ऑरेंज कलर के सैमसंग फोन की तस्वीर लीक हो गई है।

ऑरेंज कलर में धांसू दिख रहा S26 Ultra एक्स पर, टिप्स्टर आइस यूनिवर्स ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें तीन कलर्स में सैमसंग S26 अल्ट्रा दिखाई दे रहा है, जिसमें बीच वाला चमकीले ऑरेंज कलर के साथ सबसे ज्यादा चर्चा में है। आईफोन के शौकीनों का कहना है कि यह कलर iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max के नए कॉस्मिक ऑरेंज कलर से काफी मिलता-जुलता है।

सैमसंग अगर अगले साल चमकीला ऑरेंज कलर लाता है, तो यह उपभोक्ताओं में बंटवारा पैदा कर सकता है। हालांकि, आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स में कॉस्मिक ऑरेंज की सफलता को देखते हुए, यह S26 Ultra के लिए भी कमाल कर सकता है। भारत में इन 'भगवा' आईफोन्स की खासी मांग रही है, और कुछ रिटेलर्स 20,000 रुपये तक ज्यादा कीमत भी वसूल रहे हैं।

S26 अल्ट्रा में मिल सकती है टाइटेनियम बिल्ड ऑरेंज कलर के अलावा, तस्वीर में दो और लाइट कलर, सिल्वर और टाइटेनियम, दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि सैमसंग S26 अल्ट्रा के लिए टाइटेनियम बिल्ड का ही इस्तेमाल जारी रखेगा, जबकि ऐप्पल ने इस साल एल्युमीनियम पर स्विच कर दिया है।

सैमसंग S26 अल्ट्रा को मिलेगा नया डिजाइन सैमसंग के S-Ultra डिवाइस का डिजाइन 2022 में S22 Ultra के लॉन्च के बाद से लगभग एक जैसा ही अपरिवर्तित रहा है। हालांकि, ऐसा लगता है कि कंपनी आखिरकार एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है। लीक तस्वीर के अनुसार, S26 Ultra के कोने पहले से ज्यादा गोल दिखाई दे रहे हैं। इससे एर्गोनॉमिक लाभ मिल सकते हैं और इसे लंबे समय तक पकड़ना आसान हो सकता है।

इसके अलावा, सैमसंग कैमरा मॉड्यूल के डिजाइन में भी बदलाव कर रहा है। अब एक ही मॉड्यूल पर तीन लेंस लगाए गए हैं, साथ ही दो अलग-अलग कैमरा बंप और एक फ्लैश भी है। यह S26 अल्ट्रा को उसके पिछले डिजाइन से अलग दिखाने में मदद कर सकता है।

सैमसंग S26 अल्ट्रा में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर होने की उम्मीद है। फोन के एक नई प्राइवेसी डिस्प्ले स्क्रीन के साथ आने की भी अफवाह है। संभावना है कि सैमसंग S26 अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सेल का मेन सेंसर ही जारी रखेगी।