भारत में इतनी होगी Samsung Galaxy S26 Ultra की कीमत, 15 मिनट में 50% चार्ज होगा फोन

सैमसंग अब Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं और इसकी कीमत जानने के लिए उत्सुक हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। लिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर...

सैमसंग अपने नेक्स्ट-जेनरेशन फ्लैगशिप, Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, और ग्लोबल अनाउंसमेंट के तुरंत बाद भारत में इसके बिक्री शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि उसका गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 25 फरवरी को भारतीय समयानुसार रात 11:30PM बजे शुरू होगा। फिलहाल भारत में इसकी ऑफिशियल कीमत का खुलासा होना बाकी है, लेकिन अफवाहों से उम्मीद है कि S26 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा के आस-पास ही लॉन्च होगा, जिसकी कीमत 1,29,999 रुपये थी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर...

अगले हफ्ते आ रहा Samsung Galaxy S26 Ultra एंड्रॉयड हेडलाइन्स ने सबसे पहले जो डिजाइन रेंडर शेयर किए हैं, उनसे पता चलता है कि S26 Ultra अपने पिछले मॉडल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बेहतर लुक देगा। फोन के 7.9 एमएम तक पतला होने और कोनों के ज्यादा घुमावदार होने की उम्मीद है। रियर कैमरा मॉड्यूल में चार में से तीन लेंस के लिए एक उठा हुआ वर्टिकल बम्प दिखता है, जबकि चौथा अलग से अलाइन रहता है। 6.9-इंच डिस्प्ले में सैमसंग का नया M14 OLED पैनल इस्तेमाल हो सकता है, जो S25 Ultra में इस्तेमाल हुए M13 OLED के मुकाबले ज्यादा ब्राइट विजुअल और 20–30% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी देता है।

पहले से दमदार हो सकता है कैमरा कैमरे की बात करें तो, लीक्स से पता चलता है कि इसमें 200-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस, 10-मेगापिक्सेल का 3x टेलीफोटो और 50-मेगापिक्सेल का 5x टेलीफोटो कैमरा होगा, जिसमें फ्रंट-फेसिंग कैमरा 12 मेगापिक्सेल का ही रहेगा, लेकिन ग्रुप सेल्फी लेने में आसानी के लिए शायद इसमें 22 एमएम का चौड़ा लेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादा चौड़े अपर्चर की उम्मीद है - मेन लेंस पर f/1.4 और 5x टेलीफोटो पर f/2.9 - जिससे लो-लाइट कंडीशन में ज्यादा रोशनी आएगी, जिससे कम नॉइज के साथ साफ तस्वीरें आएंगी।

खबर है कि सैमसंग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए और एडवांस्ड कंट्रोल ला रहा है। यूजर्स को एडजस्टेबल ऑटोफोकस ट्रांजिशन स्पीड मिल सकती है, जिससे स्पोर्ट्स या तेजी से चलने वाले सब्जेक्ट्स के लिए तेजी से फोकस बदला जा सकेगा या सिनेमैटिक इफेक्ट के लिए धीमे ट्रांजिशन किए जा सकेंगे। One UI 8.5 में इमेज शार्पनेस में भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है, जिससे ओवरप्रोसेस्ड फोटोज की पिछली शिकायतों का समाधान हो सकेगा। कहा जा रहा है कि लेंस कोटिंग्स फ्लेयर को कम करती हैं और स्किन टोन की एक्यूरेसी को बेहतर बनाती हैं।

प्रोसेसर और बैटरी प्रोसेसर की बात करें तो, S26 Ultra के यूएस और चीन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिप और दूसरे मार्केट में एक्सीनॉस 2600 प्रोसेसर के साथ आने की उम्मीद है। इसके साथ 10.7Gbps पर चलने वाली 16GB LPDDR5X रैमी और 1TB तक UFS 4.0 स्टोरेज होगा। ये अपग्रेड AI-ड्रिवन मल्टी-फ्रेम एचडीआर प्रोसेसिंग को 25% तक तेज कर सकते हैं, जिससे शटर लैग कम हो जाएगा। बैटरी कैपेसिटी थोड़ी बढ़कर 5100 - 5400mAh हो सकती है, जबकि फोन अपने पिछले मॉडल से पतला रहेगा।

चार्जिंग परफॉर्मेंस में काफी सुधार होने की उम्मीद है। वायर्ड चार्जिंग 60W तक बढ़ सकती है, जिससे डिवाइस लगभग 15 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा, जो S25 अल्ट्रा पर 45W से ज्यादा है। सैमसंग के नए Qi2.2 चार्जर के साथ वायरलेस चार्जिंग 25W तक बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि पूरा 25W आउटपुट शायद सिर्फ अल्ट्रा पर ही मिलेगा, बेस S26 और S26 प्लस शायद 20W तक ही सीमित रहेंगे। इंटीग्रेटेड मैग्नेट से वायरलेस अलाइनमेंट और एफिशिएंसी बेहतर होने की संभावना है।

कलर ऑप्शन्स और अन्य फीचर्स एक्स्ट्रा फीचर्स में सैटेलाइट मैसेजिंग कैपेबिलिटी, सेलुलर नेटवर्क के बिना भी कम्युनिकेशन करना, और एक प्राइवेसी स्क्रीन शामिल है जो दूसरों को कंटेंट देखने से रोकती है, जब तक कि वे सीधे डिस्प्ले को न देखें। सैमसंग एक नया One UI वर्जन भी ला सकता है जिसमें वीडियो और कैमरा फंक्शनैलिटी जोड़ी जाएगी। कलर ऑप्शन की बात करें तो, लीक से पता चलता है कि S26 Ultra ब्लैक शैडो, व्हाइट शैडो, गैलेक्टिक ब्लू, कोबाल्ट वॉयलेट और पिंक गोल्ड में आ सकता है। शुरुआती रेंडर्स में Apple के iPhone 17 Pro जैसा ऑरेंज शेड दिखाया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे हटा दिया गया है। डिवाइस में पिछले अल्ट्रा मॉडल्स में देखे गए टाइटेनियम फ्रेम के बजाय एल्यूमीनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया जा सकता है।

S26 अल्ट्रा वीडियो रिकॉर्डिंग में भी सुधार देगा, जिसमें ऑटोफोकस ट्रांजिशन स्पीड कंट्रोल और नए वीडियो शार्पनेस ऑप्शन शामिल हैं, जिससे क्रिएटर्स को सिनेमैटिक या फास्ट-एक्शन रिकॉर्डिंग स्टाइल चुनने की सुविधा मिलेगी। ये सुधार, तेज चिपसेट, अपग्रेडेड रैम, बड़े अपर्चर और बेहतर बैटरी एफिशिएंसी के साथ मिलकर, एक ऐसे डिवाइस की ओर इशारा करते हैं जो हाई-परफॉर्मेंस टास्क और प्रोफेशनल-लेवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों के लिए बनाया गया है।

Samsung Galaxy S26 Ultra की भारत में कीमत (संभावित) हालांकि, सैमसंग ने भारत में कीमत कंफर्म नहीं की है, लेकिन अफवाहों के मुताबिक यह S25 अल्ट्रा की लॉन्च कीमत के आस-पास ही रहेगी, कुछ मार्केट में इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। ग्लोबली, S26 सीरीज को अभी के S25 लाइनअप के जैसे ही प्राइस पॉइंट पर बेचे जाने की उम्मीद है।

साउथ कोरिया और कुछ यूरोपियन देशों समेत कुछ मार्केट में S26 सीरीज की कीमत में बदलाव हो सकता है, जबकि US में S25 सीरीज जैसी ही कीमतें रहने की उम्मीद है। डिस्प्ले, कैमरा और चार्जिंग में अपग्रेड को देखते हुए, भारत में कीमत S25 अल्ट्रा के बराबर रह सकती है, लेकिन स्टोरेज और रैम ऑप्शन, 1TB और 16GB रैम तक, प्रीमियम कॉन्फिगरेशन के लिए ज्यादा कीमत ला सकते हैं। एनालिस्ट को उम्मीद है कि भारत में बेस S26 अल्ट्रा की कीमत 1.30 लाख रुपये के करीब शुरू होगी, और टॉप-एंड मॉडल शायद 1.50 लाख रुपये को पार कर सकते हैं, यह स्टोरेज और वेरिएंट ऑप्शन पर निर्भर करता है।

