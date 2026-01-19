Samsung Galaxy S26 Ultra अगले महीने हो सकता है लॉन्च, फीचर्स और कीमत दोनों हुए लीक
Samsung Galaxy S26 Ultra को फरवरी 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, जिसमें बेहतर बैटरी, अपग्रेडेड कैमरा और 60W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसकी कीमत से जुड़े संकेत भी मिले हैं।
स्मार्टफोन मेकर Samsung का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra लॉन्च से पहले ही चर्चा में है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन लीक के मुताबिक यह फोन फरवरी, 2026 में पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि Samsung इस बार किसी बड़े विजुअल बदलाव के बजाय उन सुधारों पर फोकस कर रहा है, जो रोज के इस्तेमाल में यूजर्स को सीधा फायदा पहुंचाते हैं।
लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Galaxy S26 Ultra को 25 फरवरी, 2026 को होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह 2026 की शुरुआत में आने वाले सबसे बड़े प्रीमियम स्मार्टफोन्स में से एक होगा। Ultra सीरीज हमेशा से Samsung की टेक्नोलॉजी का शोकेस रही है और इस मॉडल से भी ऐसी ही उम्मीदें हैं।
बड़े डिस्प्ले के साथ आएगा फोन
डिस्प्ले की बात करें तो Galaxy S26 Ultra में Samsung का नया M14 OLED पैनल मिलने की संभावना है। यह डिस्प्ले पिछले मॉडल की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत ज्यादा पावर-एफिशिएंट बताया जा रहा है, जिससे बैटरी बैकअप बेहतर हो सकता है। इसके साथ ही, डिस्प्ले में एक इन-बिल्ट प्राइवेसी फीचर मिलने की उम्मीद है, जो साइड एंगल से स्क्रीन को साफ देखने से रोकेगा और पब्लिक प्लेस में फोन इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित बनाएगा।
ऐसा होगा S26 Ultra का कैमरा सेटअप
कैमरा सेगमेंट में भी अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लीक के मुताबिक, फोन का मेन कैमरा f/1.4 अपर्चर के साथ आ सकता है, जबकि 5x टेलीफोटो लेंस का अपर्चर f/2.9 हो सकता है। इससे खासकर लो-लाइट फोटोग्राफी में बेहतर रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। One UI 8.5 में नए Camera Assistant फीचर्स मिलने की भी चर्चा है, जिससे यूजर्स फोटो और वीडियो प्रोसेसिंग पर ज्यादा कंट्रोल पा सकेंगे।
चार्जिंग के मामले में Samsung बड़ा कदम उठा सकती है। Galaxy S26 Ultra में 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की संभावना है, जो कंपनी की अब तक की 45W सीमा से आगे होगा। इससे फोन कुछ ही मिनटों में काफी हद तक चार्ज हो सकेगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और तेज LPDDR5X RAM मिलने की उम्मीद है।
इतनी हो सकती है बैटरी क्षमता
बैटरी क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है और यह 5100mAh से 5400mAh के बीच हो सकती है। इसके बावजूद फोन का डिज़ाइन स्लिम रहने की बात कही जा रही है। कीमत की बात करें तो भारत में Galaxy S26 Ultra की कीमत करीब 1.30 लाख रुपये के आसपास रह सकती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।