samsung galaxy s26 ultra comes with privacy display features know how its works

सैमसंग का नया फीचर, फोन में कोई नहीं कर पाएगा ताकझांक, भीड़भाड़ में खुद बढ़ेगी प्राइवेसी

सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra में एक तगड़ा प्राइवेसी फीचर मिलेगा, जिसे 'प्राइवेसी डिस्प्ले' कहा जा रहा है, जो न केवल आपके इनपुट का जवाब देगा, बल्कि यह भी अनुमान लगा सकता है कि कब ज्यादा प्राइवेसी की आवश्यकता है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान Fri, 3 Oct 2025 05:56 PM
सैमसंग का नया फीचर, फोन में कोई नहीं कर पाएगा ताकझांक, भीड़भाड़ में खुद बढ़ेगी प्राइवेसी

सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra में एक तगड़ा प्राइवेसी फीचर मिलेगा, जिसे 'प्राइवेसी डिस्प्ले' कहा जा रहा है। दरअसल, कई बार जब आप अपनी फोन की स्क्रीन पर संवेदनशील या पर्सनल चीजें देख रहे होते हैं, तो आपके आसपास के लोग चुपके से ताकझांक कर लेते हैं। सैमसंग अपने अगले फ्लैगशिप में एक नए फीचर के साथ इस समस्या का समाधान करने की तैयारी कर रहा है। एक लीक से पता चलता है कि गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में एक 'प्राइवेसी डिस्प्ले' फीचर होगा, जो न केवल आपके इनपुट का जवाब देगा, बल्कि यह भी अनुमान लगा सकता है कि कब ज्यादा प्राइवेसी की आवश्यकता है।

Galaxy S26 Ultra में आ रहा 'प्राइवेसी डिस्प्ले' फीचर

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह जानकारी टिप्स्टर अच से मिली है, जिन्होंने एक्स पर इस फीचर के इंटरफेस के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि 'प्राइवेसी डिस्प्ले' सेटिंग्स में एक डेडिकेटेड टॉगल के रूप में दिखाई देगा, जिसमें 'ऑटो प्राइवेसी' ऑप्शन भी होगा जो स्पेसिफिक कंडीशन में एक्टिवेट हो सकता है।

samsung galaxy s26 ultra

ऐसे काम करेगा नया प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर

इसमें लिखा है कि 'संवेदनशील ऐप्स का इस्तेमाल करते समय और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर होने पर प्राइवेसी डिस्प्ले अपने आप इस्तेमाल हो जाएगा।' यह फीचर पहचान के लिए लोकेशन डेटा या ऑनबोर्ड सेंसर का इस्तेमाल कर सकता है। स्क्रीनशॉट में एक 'कस्टम कंडीशन्स' ऑप्शन भी दिखाया गया है, जो कथित तौर पर सुरक्षा को और मजबूत करने की सुविधा देगा।

'मैक्सिमम प्राइवेसी' नाम का एक तगड़ा फीचर, विजिबिलिटी कम करने के लिए स्क्रीन की ब्राइटनेस को सामान्य से ज्यादा कम कर देगा। यूआई में नोटिफिकेशन्स, लॉक स्क्रीन कंटेंट और पिक्चर-इन-पिक्चर के लिए भी सेटिंग्स हैं, जो प्राइवेसी मोड में कितनी जानकारी छिपानी है, इस पर यूजर्स को कंट्रोल देती हैं।

ये भी पढ़ें:छप्परफाड़ डिस्काउंट, पूरे ₹64,000 सस्ता हुआ Samsung फोल्डेबल फोन, डिटेल

हार्डवेयर लेवल पर यह फीचर कैसे काम करता है, फिलहाल इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। कोरिया से आए एक पिछले लीक से पता चला था कि S26 अल्ट्रा में 'फ्लेक्स मैजिक पिक्सेल' नाम की एक नई डिस्प्ले तकनीक होगी, जो जरूरत पड़ने पर व्यूइंग एंगल को कम कर सकती है। 'ऑटो प्राइवेसी' फीचर इसी ओर इशारा करता है। एक चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने पहले ही एक अलग तरीका अपना लिया है, जिसमें घुसपैठियों का पता लगाने और उपयोगकर्ता को सूचित करने के लिए फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सैमसंग अपना खुद का सॉल्यूशन डेवलप कर रहा है।

फिलहाल यह एक लीक है और हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर यह सही है, तो 'प्राइवेसी डिस्प्ले' S25 अल्ट्रा के मालिकों के लिए अपग्रेड पर विचार करने के कुछ खास कारणों में से एक हो सकता है। S26 अल्ट्रा के 2026 की शुरुआत में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिप और लगभग पहले जैसा कैमरा सेटअप के साथ आने की उम्मीद है।

