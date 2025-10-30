जबरदस्त 200MP कैमरा, अनगिनत AI फीचर्स, पावरफुल चिपसेट के साथ आ रहा Samsung का नया फोन, iPhone से टक्कर
संक्षेप: Samsung Galaxy S26 सीरिज के नए फीचर्स लीक हुए हैं 2nm चिपसेट, AI-एडवांस्ड कैमरा और नया डिजाइन सामने आया। जानिए कब होगा लॉन्च और क्या चीजें बनेंगी गेम-चेंजर।
Samsung Galaxy S26 Series: सैमसंग ने टेक-वर्ल्ड में अपनी अगली बड़ी चाल बढ़ा दी है। कंपनी ने अपनी प्रमुख फ़्लैगशिप सीरीज Galaxy S की Galaxy S26 सीरिज की झलक पेश की है, जिसे आने वाले शुरुआती 2026 में लॉन्च किया जाना बताया जा रहा है। इस सीरिज में कैमरा, चिपसेट, AI फीचर्स और डिजाइन में बड़े बदलाव होने की अफवाहें चल रही हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, Samsung अपने इन-हाउस चिपसेट Exynos 2600 या कुछ मार्केट्स में Snapdragon 8 Elite Gen 5 का इस्तेमाल करेगा जो इसकी परफॉर्मेंस को अगले स्तर पर ले आने का संकेत देता है। इसके अलावा, Galaxy S26 में कैमरा अपग्रेड्स के साथ AI-एनेबल फीचर्स, स्लिम बॉडी डिज़ाइन, प्राइवेसी स्क्रीन जैसी एडवांस्ड जानकारियां सामने आई हैं। तो यदि आप अगले साल नया स्मार्टफोन लेने का विचार कर रहे हैं, तो Galaxy S26 सीरिज उनमें से एक प्रमुख ऑप्शन होगी।
Samsung Galaxy S26 फीचर्स (लीक)
Galaxy S26 सीरिज के बारे में जो सबसे बड़ी बातें सामने आई हैं, वे है पावरफुल, AI-एनेबल कैमरा व सॉफ्टवेयर, और रिफ्रेश्ड डिज़ाइन। कैमरा में भी अपग्रेड्स की खबरें हैं बेहतर लो-लाइट इमेजिंग, AI-बेस्ड फोटो प्रोसेसिंग, और प्रो-स्तर की वीडियोग्राफी सपोर्ट जैसी बातें लीक में सामने आई हैं।
सॉफ्टवेर के मामले में Galaxy S26 संभवतः Android 16 के साथ One UI 8 या 8.5 मिलेगा, जिसमें Galaxy AI और जनरेटिव AI फीचर्स शामिल होंगे। डिज़ाइन में बात करें तो Galaxy S26 सीरिज में कैमरा मॉड्यूल का नया लेआउट, और बॉडी को और स्लिम व प्रीमियम बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। लॉन्च की टाइमलाइन के बारे में बताया जा रहा है कि यह सीरिज अगले साल फरवरी या मार्च में आ सकती है।
