Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

Samsung का सबसे पावरफुल फोन! Galaxy S26 Ultra के फीचर्स का हुआ खुलासा

Feb 13, 2026 03:21 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Samsung Galaxy S26 series के लॉन्च से पहले सामने आए लेटेस्ट रेंडर्स में इसके डिजाइन और कलर ऑप्शंस की पूरी झलक मिल गई है, जिसमें कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा। हालांकि, फीचर्स और कैमरा अपग्रेड्स पर कंपनी का सीधा फोकस है। 

Samsung का सबसे पावरफुल फोन! Galaxy S26 Ultra के फीचर्स का हुआ खुलासा

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि उसकी नई फ्लैगशिप Galaxy S26 सीरीज 25 फरवरी को ग्लोबली लॉन्च होगी। लॉन्च से पहले ही सामने आए लेटेस्ट रेंडर्स ने इस सीरीज के लगभग सभी डिजाइन डीटेल्स लीक कर दिए हैं। टिप्स्टर Evan Blass की ओर से शेयर किए गए इन रेंडर्स को Android Police ने भी पब्लिश किया है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि इस बार डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage

₹159999

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

Samsung Galaxy S26 Edge

Samsung Galaxy S26 Edge

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹119999

और जाने

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109998

₹119999

खरीदिये

रेंडर्स के मुताबिक Galaxy S26 सीरीज का लुक काफी हद तक पिछले साल की S25 सीरीज जैसा ही है। कैमरा मॉड्यूल का प्लेसमेंट, फ्लैट एज डिजाइन और प्रीमियम फिनिश लगभग वैसी ही दिखाई देती है। हालांकि, एक अहम बदलाव की चर्चा जरूर है कि Galaxy S26 Ultra में इस बार टाइटेनियम फ्रेम की जगह एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह मटीरियल के लिहाज से बड़ा बदलाव माना जाएगा।

ये भी पढ़ें:Samsung Galaxy F70e 5G भारत में लॉन्च, कीमत इतनी कम कि हर कोई खरीदना चाहे

पहले की तरह मिला रहेगा S-पेन सपोर्ट

S-Pen को लेकर भी जो अफवाहें चल रही थीं कि इसे हटाया जा सकता है, वे रेंडर्स के बाद लगभग साफ हो गई हैं। Galaxy S26 Ultra में S-Pen की मौजूदगी बरकरार दिख रही है। खास बात यह है कि व्हाइट और स्काई ब्लू वेरिएंट में व्हाइट S-Pen मिल सकता है, जबकि वायलेट और ब्लैक वेरिएंट के साथ ब्लैक S-Pen दिया जा सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Oppo Find X9 Pro 5G

Oppo Find X9 Pro 5G

  • checkTitanium Charcoal
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
flipkart-logo

₹109990

₹109999

खरीदिये

Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Plus

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.6-inch Display Size

₹99990

और जाने

discount

11% OFF

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
flipkart-logo

₹69299

₹77999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.31 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Galaxy S26 में 6.3 इंच का HD+ AMOLED 2x डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जबकि S26 Plus में 6.7 इंच का Quad HD+ पैनल दिया जा सकता है। दोनों मॉडल 120Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Armor 2 प्रोटेक्शन के साथ आ सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इनमें Exynos 2600 चिपसेट मिलने की संभावना है। कैमरा सेटअप में 50MP मेन सेंसर (OIS के साथ), 10MP टेलीफोटो (3x जूम) और 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिल सकता है, जबकि फ्रंट में 12MP सेल्फी कैमरा हो सकता है।

ये भी पढ़ें:नया खरीदने से पहले रुको! Samsung से Vivo तक, फरवरी में आ रहे हैं ये फोन

ऐसे होंगे Ultra मॉडल के स्पेसिफिकेशंस

वहीं Galaxy S26 Ultra में 6.9 इंच का AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 200MP का प्राइमरी कैमरा दिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा 50MP अल्ट्रा-वाइड, 50MP पेरिस्कोप (5x जूम) और 10MP टेलीफोटो कैमरा भी मिल सकता है। बैटरी की बात करें तो S26 में 4300mAh, S26 Plus में 4900mAh और Ultra में 5000mAh बैटरी के साथ 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की संभावना है।

हालांकि, इन सभी जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि 25 फरवरी को लॉन्च इवेंट के दौरान ही होगी। फिलहाल रेंडर्स ने यह साफ कर दिया है कि इस बार Samsung डिजाइन के बजाय परफॉर्मेंस और कैमरा अपग्रेड पर ज्यादा ध्यान दे रहा है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile Samsung Galaxy अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy S26 Series Renders Leak Ahead of February 25 Launch S26 Ultra May Get Aluminum Frame and 200MP Camera
;;;