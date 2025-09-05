iPhone जैसा दिखने वाला स्मार्टफोन ला रहा सैमसंग, सामने आई तस्वीरें, देखें लॉन्च डिटेल samsung galaxy s26 series may come with iphone inspired design dummy images hints, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung galaxy s26 series may come with iphone inspired design dummy images hints

Samsung फैन्स के लिए अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रांड अब आईफोन जैसे दिखने वाले स्मार्टफोन ला रहा है और यह इनोवेटिव डिजाइन अपकमिंग Samsung Galaxy S26 Series में देखने को मिल सकता है। आप भी देखें तस्वीरें

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 01:25 PM
Samsung फैन्स के लिए अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रांड अब आईफोन जैसे दिखने वाले स्मार्टफोन ला रहा है और यह इनोवेटिव डिजाइन अपकमिंग Samsung Galaxy S26 Series में देखने को मिल सकता है, जो पिछले काफी समय से सुर्खियों में हैं और इसके कई लीक्स भी सामने आ चुके हैं। दरअसल, एक टिप्स्टर ने सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के डमी यूनिट्स की एक तस्वीर लीक की है, और तस्वीरों से यह हिंट मिलता है कि कंपनी अपकमिंग फोन्स के डिजाइन में एक बड़ा बदलाव करने वाली है। अगले साल, कंपनी द्वारा 'प्लस' वेरिएंट को 2025 में पेश किए गए 'एज' मॉडल से बदलने की उम्मीद है, और वेनिला मॉडल की जगह, हमें एक प्रो-ब्रांडेड हैंडसेट देखने को मिल सकता है। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा वर्जन के अगले साल आने की उम्मीद है, जो कि टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट होगा।

iPhone जैसा दिखने वाला स्मार्टफोन ला रहा सैमसंग, सामने आई तस्वीरें, देखें लॉन्च डिटेल

सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज की डमी तस्वीरें लीक हुईं

टिप्स्टर सन्नी डिक्सन (@SonnyDickson) द्वारा एक एक्स पोस्ट में शेयर की गई एक तस्वीर में तीन सैमसंग गैलेक्सी S26 हैंडसेट के डमी दिखाए गए हैं। लेफ्ट से राइट, इस लाइनअप में गैलेक्सी S26 प्रो, गैलेक्सी S26 एज और गैलेक्सी S26 अल्ट्रा होने की उम्मीद है। S26 एज अपने रैक्टेंगुलर कैमरा आइलैंड के साथ सबसे अलग दिखता है, जो गैलेक्सी S25 एज के सिंपल डुअल-लेंस बंप से बिल्कुल अलग है।

samsung galaxy s26 series dummy images leak

हालांकि, ध्यान रखना वाली बात यह है कि यह डमी यूनिट्स हैं, इसलिए इन्हें ऑफिशियल मॉडल समझने की भूल न करें, क्योंकि ये आमतौर पर लीक हुए स्पेसिफिकेशन्स और CAD रेंडर्स के आधार पर बनाए जाते हैं। हालांकि ये एक नजदीकी झलक जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट अलग भी हो सकते हैं। हालांकि, अगर ये तस्वीरें सही हैं, तो सैमसंग की 2026 लाइनअप में iPhone से इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिल सकता है।

गैलेक्सी S26 एज में मिल सकता है आईफोन जैसा डिजाइन

अगर यह डिवाइस गैलेक्सी S26 एज निकला, तो इसका डिजाइन ऐप्पल के अपकमिंग iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max मॉडल के डिजाइन जैसा होगा। इसके विपरीत, गैलेक्सी S26 प्रो और गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में गैलेक्सी S25 सीरीज का ही डिजाइन बरकरार रहने की उम्मीद है, जिसमें एक ज्यादा कॉम्पैक्ट पिल-शेप्ड आइलैंड के अंदर वर्टिकली अलाइन्ड रियर कैमरा सेटअप होगा।

Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाले पहले सैमसंग फोन

लीक हुए गैलेक्सी S26 सीरीज के डमी मॉडल्स की सबसे खास बात पीछे की तरफ एक सर्कुलर रिंग है, जो Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट की ओर इशारा करती है। अगर यह रिंग वाकई काम करती है, तो गैलेक्सी S26, Qi2 कम्पैटिबिलिटी वाली पहली सैमसंग फ्लैगशिप सीरीज हो सकती है। टिप्स्टर का दावा है कि सैमसंग द्वारा फरवरी 2026 में गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च करने की उम्मीद है।

