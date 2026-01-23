Hindustan Hindi News
हो गया खुलासा, इस दिन आएंगे Samsung Galaxy S26 सीरीज फोन, प्री-बुकिंग और सेल डेट भी लीक

हो गया खुलासा, इस दिन आएंगे Samsung Galaxy S26 सीरीज फोन, प्री-बुकिंग और सेल डेट भी लीक

संक्षेप:

Samsung जल्द ही भारत और ग्लोबल मार्केट में अपने नेक्स्ट-जेनरेशन फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Series को लॉन्च करने वाला है। इनकी लॉन्च टाइमलाइन सैमसंग के कम्युनिटी फोरम पर एक कम्युनिटी मॉडरेटर द्वारा लीक हो गई है।

Jan 23, 2026 05:30 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अफवाह है कि सैमसंग जल्द ही भारत और ग्लोबल मार्केट में अपने नेक्स्ट-जेनरेशन फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Series को लॉन्च करने वाला है। हालांकि, सैमसंग ने अभी तक इन हैंडसेट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इनकी लॉन्च टाइमलाइन सैमसंग के कम्युनिटी फोरम पर एक कम्युनिटी मॉडरेटर द्वारा लीक हो गई है। दावे के अनुसार, गैलेक्सी S26 सीरीज, जिसमें गैलेक्सी S26, गैलेक्सी S26+, और गैलेक्सी S26 अल्ट्रा मॉडल शामिल हैं, फरवरी में लॉन्च हो सकती है।

Samsung Galaxy S26 लॉन्च टाइमलाइन

एक्स यूजर @Alfaturk16 ने सैमसंग के कम्युनिटी फोरम से एक कथित पोस्ट शेयर किया है, जिसमें मॉडरेटर ने गैलेक्सी S26 सीरीज की लॉन्च टाइमलाइन को कंफर्म किया है। पोस्ट में लिखा है, “जब हम अगले महीने S26 को अनपैक करेंगे, तो हम आपके साथ कुछ नए और बेहतर फीचर्स शेयर कर पाएंगे।”

samsung galaxy s26 series

बताई गई टाइमलाइन सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज की लॉन्च डेट के बारे में पिछले लीक को कंफर्म करती है। पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 25 फरवरी को होगा। इच्छुक ग्राहक 26 फरवरी से 4 मार्च के बीच सैमसंग गैलेक्सी S26 मॉडल को प्री-ऑर्डर कर पाएंगे। प्री-सेल पीरियड 5 मार्च से 10 मार्च तक चलने की उम्मीद है।

Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+, और Galaxy S26 Ultra की जनरल अवेलेबिलिटी 11 मार्च से शुरू हो सकती है। टिप्स्टर इवान ब्लास ने भी इसी तरह की टाइमलाइन बताई थी, जिन्होंने दावा किया था कि Samsung Galaxy S26 सीरीज के 25 फरवरी को लॉन्च होने की अफवाहें "100% सही" थीं।

ये भी पढ़ें:₹799 में 200Mbps स्पीड और 5000GB डेटा, धूम मचा रहा यह ब्रॉडबैंड प्लान, फ्री OTT
ये भी पढ़ें:Sale Live : ₹8999 में लें Tecno Spark Go 3, इससे बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल

अगर इन टिप्स्टर्स के दावे सही हैं, तो कंपनी इस साल का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट एक महीने की देरी से होस्ट करेगी। सैमसंग आमतौर पर मार्च में अपने फ्लैगशिप गैलेक्सी एस-सीरीज मॉडल लॉन्च करती है, जिसके बाद जुलाई में अपने फ्लैगशिप फोल्डेबल पेश करती है। खबरों के मुताबिक, सैमसंग ने "प्रोडक्ट लाइनअप एडजस्टमेंट" की वजह से लॉन्च शेड्यूल बदल दिया है।

Samsung Galaxy S26+ को हाल ही में मॉडल नंबर SM-S947N के साथ गीकबेंच पर भी देखा गया था। इस हैंडसेट में ऑक्टा-कोर चिपसेट है जिसमें ARMv8 आर्किटेक्चर और 2.76 गीगाहर्ट्ज की बेस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जिसके Exynos 2600 चिपसेट होने की उम्मीद है। इसकी लिस्टिंग से हिंट मिलता है कि Galaxy S26 सीरीज जल्द ही लॉन्च होने वाली है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
