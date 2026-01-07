Samsung Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra की लॉन्च डेट लीक; 200MP कैमरा, नए AI फीचर्स, बड़ी स्क्रीन से होगा लैस

संक्षेप: Samsung Galaxy S26 सीरीज भारत में फरवरी-मार्च 2026 के बीच लॉन्च होने वाली है। इस सीरीज के तहत तीन फोन पेश होंगे जो Galaxy S26, S26+ और Galaxy S26 Ultra हैं। ये फोन 200MP कैमरा, AI प्राइवेसी स्क्रीन, तेज़ चार्जिंग और बेहतर डिस्प्ले जैसे फीचर्स होंगे।

Samsung जल्द अपनी Galaxy S26 सीरीज को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इस सीरीज में Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार नई लीक और रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि Samsung इस बार अपनी फ्लैगशिप सीरीज के साथ कुछ बड़े बदलाव कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक, Galaxy S26 सीरीज की लॉन्च इवेंट 25 फरवरी 2026 को San Francisco, USA में आयोजित की जा सकती है। इसके बाद भारत में मार्च 2026 तक इन डिवाइसेज की सेल शुरू होने की उम्मीद है। नई सीरीज में सबसे बड़ा हाइलाइट है 200MP कैमरा सेंसर्स, संभावित AI-बेस्ड प्राइवेसी स्क्रीन टेक्नोलॉजी, ज्यादा तेज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, और परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार चाहे वह Exynos 2600 हो या Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट।

Samsung Galaxy S26 Series: लॉन्च डेट (लीक) Samsung हर साल की तरह अपनी प्रमुख S-सीरीज को नए साल की शुरुआत में लॉन्च करता रहा है, लेकिन इस साल कंपनी शायद 25 फरवरी 2026 को Galaxy Unpacked इवेंट के जरिए S26 सीरीज पेश करेगी। भारत में ये फोन फरवरी के अंत या मार्च 2026 तक फोन के सेल के लिए उपलब्ध होंगे।

Samsung Galaxy S26 सीरीज का डिज़ाइन और डिस्प्ले लीक हुई तस्वीरों से डिज़ाइन में मामूली बदलाव नजर आ रहे हैं। गैलेक्सी S26 सीरीज़ के सभी मॉडलों में गैलेक्सी Z फोल्ड 7 की तरह एक ही कैमरा मॉड्यूल होने की उम्मीद है। डिस्प्ले की बात करें तो, रिपोर्ट्स के मुताबिक गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में 6.9 इंच का QHD सैमसंग M14 OLED डिस्प्ले हो सकता है, जिसमें प्राइवेसी स्क्रीन का नया फ़ीचर होगा। स्टैंडर्ड गैलेक्सी S26 में 6.2 इंच का QHD OLED डिस्प्ले होने की बात कही जा रही है। S26 प्लस में 6.9 इंच का OLED डिस्प्ले होने की खबर है, जिससे इसका साइज अल्ट्रा वेरिएंट के बराबर हो जाएगा।

Samsung Galaxy S26 सीरीज का परफॉरमेंस और बैटरी सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज में सैमसंग का नया Exynos 2600 SoC मिलने की संभावना है, जो 2nm प्रोसेस पर निर्मित दुनिया का पहला स्मार्टफोन चिपसेट है। कहा जा रहा है कि लॉन्च के समय सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज़ में और अधिक AI फीचर्स लाएगा।सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में 5,000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, लेकिन S25 अल्ट्रा के 45W के मुकाबले इसमें 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। गैलेक्सी S26 में नई 4,300mAh की बैटरी हो सकती है, जबकि S26 प्लस में 4,900mAh की बैटरी बरकरार रहने की संभावना है। ऐसी भी अफवाहें हैं कि इन उपकरणों में Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होगा, जिससे वे Apple के MagSafe के साथ संगत हो जाएंगे।