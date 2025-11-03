200MP कैमरा, AI पावर वाले Samsung Galaxy S26 सीरिज की लॉन्च डेट लीक, जानिए कब आ रहा धमाकेदार फोन

संक्षेप: Samsung Galaxy S26 सीरिज जल्द लॉन्च होने वाली है, लीक रिपोर्ट्स बताती हैं फरवरी 2026 में लॉन्च होगा। इसमें 2nm चिपसेट, 200MP कैमरा, AI-स्मार्ट डिस्प्ले और स्लिम डिजाइन जैसी खूबियां हो सकती हैं। जानिए पूरी डिटेल।

Samsung अपनी फ्लैगशिप सीरीज Galaxy S के नए वैरिएंट के साथ फिर से तैयार है इस बार Galaxy S26 सीरिज के रूप में। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy S26 Ultra में कंपनी अब तक का सबसे एडवांस्ड AI-फीचर, जबरदस्त कैमरा अपग्रेड और हाई-एंड परफॉर्मेंस देने जा रही है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सीरिज जनवरी-फरवरी 2026 के आसपास लॉन्च हो सकती है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि कंपनी ने लॉन्च टाइमलाइन में हल्की देरी की है। इस बार Samsung ने सिर्फ साइज या रैम-स्टोरेज अपग्रेड नहीं बल्कि चिपसेट और कैमरा टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव करने की दिशा में कदम उठाया है। खास बात यह है कि लीक में बताया गया है कि Galaxy S26 Ultra में 200MP का मुख्य कैमरा, क्वाड कैमरा सेटअप, 6.9-इंच QHD OLED डिस्प्ले और संभवतः S-Pen सपोर्ट जैसे फीचर्स आ सकते हैं।

Samsung Galaxy S26 सीरिज की लीक Samsung अपना Galaxy Unpacked ईवेंट 25 फरवरी 2026 को San Francisco में आयोजित कर सकता है, जहां Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra मॉडल पेश किए जाएंगे। इसके अलावा एक स्लिम वेरिएंट भी आ सकता है। लीक्स के अनुसार, Samsung कुछ बाजारों में अपना इन-हाउस Exynos 2600 (2nm प्रोसेस) प्रोसेसर इस्तेमाल कर सकता है, जबकि अन्य बाजारों में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिल सकता है।

Samsung Galaxy S26 सीरिज के फीचर्स (लीक) Galaxy S26 Ultra की सबसे बड़ी हाइलाइट माना जा रहा है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया जा सकता है, जो अल्ट्रा-क्लियर और डिटेल्ड फोटोग्राफी का अनुभव देगा। इसके साथ 50MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP टेलीफोटो लेंस (5x ऑप्टिकल ज़ूम) मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस बार Samsung अपने कैमरा सिस्टम में AI-एन्हांस्ड नाइट फोटोग्राफी और रियल-टाइम वीडियो एडिटिंग फीचर्स जोड़ सकता है, जिससे लो-लाइट में भी प्रोफेशनल लेवल फोटोज़ ली जा सकेंगी।

बैटरी की बात करें तो Galaxy S26 Ultra में 5400mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है, जो 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। इस बार Samsung चार्जिंग स्पीड को भी थोड़ा बढ़ा सकती है ताकि यूजर्स को लंबे समय तक बैकअप और तेज चार्जिंग दोनों का फायदा मिले। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी शामिल रहेगा।

Galaxy S26 Ultra का Ultra मॉडल S-Pen सपोर्ट के साथ आएगा, जिससे यह डिवाइस Galaxy Note सीरीज़ जैसा एक्सपीरियंस दे सकेगा। साथ ही फोन में IP68 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस, Gorilla Glass Armor प्रोटेक्शन और AI-सक्षम One UI इंटरफेस जैसी खूबियां होंगी। Samsung इस बार AI फीचर्स पर खास फोकस कर रही है—जैसे लाइव ट्रांसलेट, ऑटो कॉल समरी और स्मार्ट जेनरेटिव एडिटिंग जैसी सुविधाएं इसमें शामिल हो सकती हैं।