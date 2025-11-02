Samsung Galaxy S26 सीरीज के बारे में X यूजर ने दी बड़ी जानकारी, लॉन्च डेट लीक

संक्षेप: एक X यूजर के अनुसार कंपनी गैलेक्सी S26 सीरीज के लिए 25 फरवरी को गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट रख सकती है। यह कंपनी के नॉर्मल शेड्यूल से एक महीने लेट है। यह देरी सैमसंग की लाइनअप स्ट्रैटिजी में हालिया बदलावों से जुड़ी हो सकती है।

सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज का यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है। बीते कुछ दिनों से यह सीरीज काफी चर्चा में है। इस फ्लैगशिप सीरीज के लॉन्च को लेकर अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है। एक्स यूजर @Jukan के अनुसार कंपनी गैलेक्सी S26 सीरीज के लिए 25 फरवरी को गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट रख सकती है। यह कंपनी के नॉर्मल शेड्यूल से एक महीने लेट है। रिपोर्ट के अनुसार यह इवेंट सैन फ्रांसिस्को में एक AI Focussed शोकेस होगा।

सैमसंग इवेंट के लिए एकदम सही जगह सैमसंग के प्लान्स परिचित एक सूत्र ने आउटलेट को बताया, 'सैमसंग 2023 में S23 के लॉन्च के बाद से तीन सालों में अपना पहला सैन फ्रांसिस्को अनपैक्ड इवेंट की तैयारी कर रहा है'। सोर्स ने आगे कि सैन फ्रांसिस्को एआई टेक्नोलॉजी के सेंटर के रूप में उभरा है और इसीलिए एआई स्मार्टफोन एरा के लीडर सैमसंग इवेंट के लिए एकदम सही जगह है।

एज मॉडल की कमजोर की सेल ने बदली स्ट्रैटिजी यह देरी सैमसंग की लाइनअप स्ट्रैटिजी में हालिया बदलावों से जुड़ी हो सकती है। पहले की रिपोर्टों में बताया गया था कि गैलेक्सी S25 एज, S26 प्लस की जगह लेगा, लेकिन एज की कमजोर बिक्री को देखते हुए सैमसंग ने प्लस मॉडल को फिर से बाजार में लाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि हम एक बार फिर तीन जाने-पहचाने मॉडल गैलेक्सी S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा को देख सकते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि गैलेक्सी S26 सीरीज, गैलेक्सी S22 सीरीज के बाद पहली बार सैमसंग के Exynos 2600 चिप से लैस होगी। इसमें अल्ट्रा मॉडल भी शामिल है। हालांकि, यह एक ड्यूल-चिप स्ट्रैटिजी ही रहेगी और कंपनी कुछ मार्केट्स में क्वालकॉम का नया स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर ऑफर करेगी। बताते चलें कि कंपनी की तरफ से इस सीरीज की लॉन्च डेट के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है।