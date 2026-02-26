Hindustan Hindi News
256GB वाली कीमत में मिलेगा 512GB स्टोरेज वाला फोन! Samsung ने दिया गजब का मौका

Feb 26, 2026 01:05 pm IST
Samsung Galaxy S26 Series की प्री-बुकिंग पर ग्राहकों को फ्री डबल स्टोरेज अपग्रेड मिल रहा है। लॉन्च ऑफर के साथ 256GB की कीमत में 512GB वेरिएंट खरीदा जा सकता है। आइए आपको इसके बारे में बताएं। 

256GB वाली कीमत में मिलेगा 512GB स्टोरेज वाला फोन! Samsung ने दिया गजब का मौका

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung ने अपनी नई Samsung Galaxy S26 Series को लॉन्च करते ही ग्राहकों के लिए एक बड़ा लॉन्च ऑफर अनाउंस किया है। कंपनी इस बार खास Double Storage Offer दे रही है, जिसके साथ यूजर्स बिना बड़ी कीमत चुकाए ज्यादा स्टोरेज वाला स्मार्टफोन वेरियंट खरीद सकते हैं। यह ऑफर खासतौर से उन ग्राहकों के लिए है जो फोन को प्री-बुक करने वाले हैं।

सैमसंग का यह ऑफर ‘Free Storage Upgrade’ के नाम से दिया गया है, यानी अगर ग्राहक 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट प्री-ऑर्डर करते हैं, तो उन्हें उसी कीमत में 512GB स्टोरेज मॉडल मिलेगा। यानी यूजर्स को सीधे दोगुने स्टोरेज का फायदा बेस मॉडल की कीमत पर मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:Samsung Galaxy S26 vs Galaxy S25: नया फोन बढ़िया या पुराना खरीदने में समझदारी?

खास बात यह है कि यह ऑफर Galaxy S26 लाइनअप के सभी मॉडल्स- Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra पर दिया जा रहा है। हालांकि यह मौका लिमिटेड टाइम के लिए मिल रहा है और केवल प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को ही यह फायदा मिलेगा।

किन यूजर्स को मिलेगा यह फायदा?

स्मार्टफोन मेकर ने साफ किया है कि डबल स्टोरेज ऑफर पाने के लिए पहले डिवाइस Pre-Reserve करना जरूरी है। जो ग्राहक पहले से डिवाइस रिजर्व करते हैं, उन्हें प्री-ऑर्डर शुरू होने पर यह ऑफर ऑटोमैटिक रूप से मिल जाएगा। ओपेन सेल शुरू होने के बाद यह ऑफर उपलब्ध नहीं रहेगा।

ये भी पढ़ें:Samsung Galaxy F70e 5G भारत में लॉन्च, कीमत इतनी कम कि हर कोई खरीदना चाहे

Galaxy S26 Series को कैसे करें प्री-बुक?

फोन को प्री-बुक करने के लिए यूजर्स Samsung India की आधिकारिक वेबसाइट या Shop Samsung App पर जाकर 999 रुपये देकर अपना पसंदीदा मॉडल प्री-रिजर्व कर सकते हैं। यह रकम बाद में फोन खरीदते समय उसकी कीमत एडजस्ट कर दी जाती है। ऐसा यूजर्स ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स Amazon, Flipkart या Samsung के एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर भी कर सकते हैं। चेकआउट के दौरान डबल स्टोरेज ऑफर अपने-आप लागू हो जाएगा।

प्री-बुकिंग के साथ मिल रहे अतिरिक्त फायदे

डबल स्टोरेज के अलावा Samsung ग्राहकों को कई एक्सट्रा लॉन्च बेनिफिट भी दे रहा है। इसमें e-Store वाउचर, एक्सचेंज बोनस, बैंक डिस्काउंट और अर्ली डिलिवरी एक्सेस जैसे फायदे शामिल हैं। कुछ यूजर्स को लकी वाउचर के साथ एक्सट्रा डिस्काउंट पाने का मौका भी मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:साल 2032 तक नए रहेंगे Realme के ये फोन, कंपनी ने दी अब तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज

आज के समय में हाई-रेजॉल्यूशन फोटो, 8K वीडियो और AI फीचर्स की वजह से स्मार्टफोन स्टोरेज तेजी से भर जाता है। ऐसे में बिना एक्सट्रा कीमत चुकाए ज्यादा स्टोरेज मिलना यूजर्स के लिए बड़ी वैल्यू साबित हो सकता है। यही वजह है कि Samsung हर साल शुरुआती ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के एक्सक्लूसिव प्री-ऑर्डर ऑफर लॉन्च करता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

Samsung Samsung Mobile Samsung Galaxy

