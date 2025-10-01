Samsung Galaxy S26 सीरीज में नहीं मिलेगा यह मॉडल, इस प्रोसेसर और कैमरे के साथ आएंगे फोन samsung galaxy s26 series camera and specifications details leak, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung galaxy s26 series camera and specifications details leak

Samsung Galaxy S26 सीरीज में नहीं मिलेगा यह मॉडल, इस प्रोसेसर और कैमरे के साथ आएंगे फोन

सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज, जिसके अगले साल वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने की उम्मीद है, में Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge, और Galaxy S26 Ultra मॉडल शामिल हो सकते हैं। गैलेक्सी S26 प्रो अगले साल स्टैंडर्ड मॉडल की जगह लेगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 05:02 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S26 Edge

Samsung Galaxy S26 Edge

  • check12GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹119999

और जाने

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.9-inch/ 4.1 inch Display Size
amazon-logo

₹114999

खरीदिये

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra

  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.73 inches Display Size
amazon-logo

₹109999

खरीदिये

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check12GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹159990

और जाने

discount

6% OFF

Vivo X Fold 5G

Vivo X Fold 5G

  • checkWhite
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹149998

₹159999

खरीदिये

Samsung Galaxy S26 सीरीज में नहीं मिलेगा यह मॉडल, इस प्रोसेसर और कैमरे के साथ आएंगे फोन

सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज, जिसके अगले साल वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने की उम्मीद है, में Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge, और Galaxy S26 Ultra मॉडल शामिल हो सकते हैं। गैलेक्सी S26 प्रो अगले साल स्टैंडर्ड मॉडल की जगह लेगा। यानी स्टैंडर्ड गैलेक्सी S26 मॉडल सीरीज से आउट हो गया है। फोन के स्पेसिफिकेशन कुछ समय से ऑनलाइन सामने आ रहे हैं। अब, एक रिपोर्ट बताती है कि स्मार्टफोन चुनिंदा क्षेत्रों में सैमसंग के एक्सीनॉस 2600 चिपसेट से लैस हो सकता है। अफवाहों के अनुसार, 2nm चिपसेट का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी उम्मीद से पहले शुरू हो गया है। इसके अलावा, इस लाइनअप के कैमरा स्पेसिफिकेशन भी लीक हो गए हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S26 Edge

Samsung Galaxy S26 Edge

  • check12GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹119999

और जाने

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.9-inch/ 4.1 inch Display Size
amazon-logo

₹114999

खरीदिये

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra

  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.73 inches Display Size
amazon-logo

₹109999

खरीदिये

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check12GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹159990

और जाने

discount

6% OFF

Vivo X Fold 5G

Vivo X Fold 5G

  • checkWhite
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹149998

₹159999

खरीदिये

Samsung Galaxy S26 सीरीज की प्रोसेस और कैमरा डिटेल (संभावित)

द बेल की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग का अगली पीढ़ी का चिपसेट, जिसे एक्सीनॉस 2600 कहा जा रहा है, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के फेज में एंट्री कर गया है। यह चिपसेट कथित तौर पर स्टैंडर्ड गैलेक्सी S26 मॉडल में आएगा, जिसे गैलेक्सी S26 प्रो माना जा रहा है। यह 2 एनएम प्रोसेस पर बना पहला चिपसेट बताया जा रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एक्सीनॉस 2600 उम्मीद से पहले ही बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन फेज में एंट्री कर गया है, और अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में अगले प्रोडक्शन फेज में एंट्री कर सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

6% OFF

Vivo X Fold 5

Vivo X Fold 5

  • checkTitanium
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹149998

₹159999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹62990

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

discount

12% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹50999

₹57999

खरीदिये

discount

18% OFF

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹89999

₹109999

खरीदिये

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Google Pixel 10

Google Pixel 10

  • checkChalk White
  • check12 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹79999

और जाने

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra

  • checkTitanium Silverblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB / 1 TB Storage
amazon-logo

₹116499

खरीदिये

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size

₹119900

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹134999

और जाने

सैमसंग के कथित एक्सीनॉस 2600 चिपसेट के बारे में कहा जा रहा है कि यह 2 एनएम प्रोसेस की वजह से एक्सीनॉस 2500 चिप की तुलना में 12 प्रतिशत बेहतर परफॉर्मेंस और 25 प्रतिशत बेहतर एफिशियंसी प्रदान करेगा। गैलेक्सी S26 प्रो के दक्षिण कोरियाई और यूरोपीय मॉडल में ऊपर बताए गए चिपसेट का इस्तेमाल हो सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में, इसमें हाल ही में लॉन्च किया गया स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिप हो सकता है।

ये भी पढ़ें:लगातार 60 घंटे कर सकेंगे कॉल, 7000mAh रैम वाला धांसू फोन लाया ब्रांड, 8GB रैम भी

इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग खुद फेब्रिकेशन प्रोसेस की परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी चेक कर सकता है, जो अनुमान से पहले चिप के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में प्रवेश करने का कारण हो सकता है।

इसके अलावा, एक्स पर एक पोस्ट में, जेसन सी. (@_TheJasonC) नाम के एक यूजर ने पूरे सैमसंग गैलेक्सी S26 लाइनअप के कैमरा स्पेसिफिकेशन शेयर किए हैं। गैलेक्सी S26 प्रो में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड-एंगल लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 10-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो सेंसर होगा।

दूसरी ओर, सैमसंग गैलेक्सी S26 एज में अपने पिछले मॉडल की तरह ही डुअल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें में 200 मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस हो सकता है।

अगले साल आने वाले सैमसंग के फ्लैगशिप, कथित गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में, पीछे की तरफ 200-मेगापिक्सेल का ISOCELL HP2 मेन कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड-एंगल लेंस, 5x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो सेंसर और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 10-मेगापिक्सेल का लेंस हो सकता है। कहा जा रहा है कि सैमसंग बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस के लिए सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और "AI कैपेबिलिटी" पर "ज्यादा भरोसा" करता है।

ये भी पढ़ें:स्पेशल गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन फोन ला रहा रियलमी, कंपनी ने बताई लॉन्च डेट, डिटेल

यह सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के कंप्यूटर-एडेड डिजाइन (CAD) रेंडर के ऑनलाइन लीक होने के कुछ ही समय बाद आया है। कथित फ्लैगशिप फोन ब्लैक कलर में दिखाई दिया है, साथ ही इसमें एक फ्लैट डिस्प्ले और एक होल-पंच कटआउट भी है, जिसमें सेल्फी कैमरा हो सकता है। हालांकि फोन का डिजाइन एक जैसा ही दिखाया गया है, इसमें एक नया डिजाइन वाला रियर कैमरा मॉड्यूल हो सकता है, जहां तीन लेंस एक पिल शेप के कैमरा मॉड्यूल के अंदर रखे जा सकते हैं।

Gadgets Hindi News Samsung Galaxy Samsung
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.