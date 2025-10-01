Samsung Galaxy S26 सीरीज में नहीं मिलेगा यह मॉडल, इस प्रोसेसर और कैमरे के साथ आएंगे फोन

सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज, जिसके अगले साल वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने की उम्मीद है, में Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge, और Galaxy S26 Ultra मॉडल शामिल हो सकते हैं। गैलेक्सी S26 प्रो अगले साल स्टैंडर्ड मॉडल की जगह लेगा।

Wed, 1 Oct 2025 05:02 PM

सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज, जिसके अगले साल वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने की उम्मीद है, में Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge, और Galaxy S26 Ultra मॉडल शामिल हो सकते हैं। गैलेक्सी S26 प्रो अगले साल स्टैंडर्ड मॉडल की जगह लेगा। यानी स्टैंडर्ड गैलेक्सी S26 मॉडल सीरीज से आउट हो गया है। फोन के स्पेसिफिकेशन कुछ समय से ऑनलाइन सामने आ रहे हैं। अब, एक रिपोर्ट बताती है कि स्मार्टफोन चुनिंदा क्षेत्रों में सैमसंग के एक्सीनॉस 2600 चिपसेट से लैस हो सकता है। अफवाहों के अनुसार, 2nm चिपसेट का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी उम्मीद से पहले शुरू हो गया है। इसके अलावा, इस लाइनअप के कैमरा स्पेसिफिकेशन भी लीक हो गए हैं।

Samsung Galaxy S26 सीरीज की प्रोसेस और कैमरा डिटेल (संभावित) द बेल की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग का अगली पीढ़ी का चिपसेट, जिसे एक्सीनॉस 2600 कहा जा रहा है, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के फेज में एंट्री कर गया है। यह चिपसेट कथित तौर पर स्टैंडर्ड गैलेक्सी S26 मॉडल में आएगा, जिसे गैलेक्सी S26 प्रो माना जा रहा है। यह 2 एनएम प्रोसेस पर बना पहला चिपसेट बताया जा रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एक्सीनॉस 2600 उम्मीद से पहले ही बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन फेज में एंट्री कर गया है, और अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में अगले प्रोडक्शन फेज में एंट्री कर सकता है।

सैमसंग के कथित एक्सीनॉस 2600 चिपसेट के बारे में कहा जा रहा है कि यह 2 एनएम प्रोसेस की वजह से एक्सीनॉस 2500 चिप की तुलना में 12 प्रतिशत बेहतर परफॉर्मेंस और 25 प्रतिशत बेहतर एफिशियंसी प्रदान करेगा। गैलेक्सी S26 प्रो के दक्षिण कोरियाई और यूरोपीय मॉडल में ऊपर बताए गए चिपसेट का इस्तेमाल हो सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में, इसमें हाल ही में लॉन्च किया गया स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिप हो सकता है।

इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग खुद फेब्रिकेशन प्रोसेस की परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी चेक कर सकता है, जो अनुमान से पहले चिप के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में प्रवेश करने का कारण हो सकता है।

इसके अलावा, एक्स पर एक पोस्ट में, जेसन सी. (@_TheJasonC) नाम के एक यूजर ने पूरे सैमसंग गैलेक्सी S26 लाइनअप के कैमरा स्पेसिफिकेशन शेयर किए हैं। गैलेक्सी S26 प्रो में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड-एंगल लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 10-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो सेंसर होगा।

दूसरी ओर, सैमसंग गैलेक्सी S26 एज में अपने पिछले मॉडल की तरह ही डुअल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें में 200 मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस हो सकता है।

अगले साल आने वाले सैमसंग के फ्लैगशिप, कथित गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में, पीछे की तरफ 200-मेगापिक्सेल का ISOCELL HP2 मेन कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड-एंगल लेंस, 5x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो सेंसर और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 10-मेगापिक्सेल का लेंस हो सकता है। कहा जा रहा है कि सैमसंग बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस के लिए सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और "AI कैपेबिलिटी" पर "ज्यादा भरोसा" करता है।